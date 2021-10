Las vueltas de You y Succession y más recomendaciones para ver este fin de semana

Una madre y su hija llegan a una casa aislada en el campo. Rodeadas por una naturaleza salvaje y envenenada por productos químicos, la madre, Amanda, conocerá a Carola, una mujer cautivante que esconde un pasado lleno de dolor y tragedia, que irán descubriendo gradualmente. Mientras la madre empieza a obsesionarse con la posible muerte de su hija, las dos mujeres entablarán un vínculo intenso marcado por la maternidad, el miedo y la pérdida. Basada en la exitosa novela de la escritora argentina Samantha Schweblin, publicada en 2015, esta película es protagonizada por la española María Valverde y la argentina Dolores Fonzi está disponible en Netflix.

Distancia de rescate

Succession

Reconocida como una de las mejores series de los últimos años, esta saga familiar estrena esta semana su tercera temporada. La serie se centra en la familia Roy, un clan multimillonario liderado por un anciano magnate de los medios de comunicación y los parques de diversiones, cuyos hijos protagonizan una competencia más o menos abierta y voluntaria por ocupar su lugar una vez que muera. Sus ambiciones, sus conflictos y sus dilemas personales pintan esta historia llena de intrigas, traiciones, giros y unas cuantas risas. Esta nueva entrega de la serie comienza con el patriarca Logan Roy enfrentado en una guerra directa con su hijo Kendall, lo que pondrá a los integrantes de la familia en la disyuntiva de tener que elegir un bando en esta suerte de guerra civil, y empezar a tejer nuevas alianzas para estar a salvo una vez que empiecen a volar las balas. Está disponible en HBO Max, con un nuevo episodio cada domingo.

The story of the songs

¿Qué hay detras de una canción exitosa? ¿Cuál es la historia de algunas de las composiciones más célebres de la música pop del siglo XX? Esas son las preguntas que se realiza esta serie de especiales, cada uno enfocado en una estrella musical diferente, y en el que se repasan los secretos de tres canciones de sus protagonistas. Esta semana puede verse el episodio dedicado a Whitney Houston, en el que se relatan el proceso de composición y grabación de I Wanna Dance with Somebody, One Moment in Time y My Love is Your Love, a través de testimonios y material de archivo. El próximo 21 de octubre se estrenará el correspondiente a Rod Stewart. Está disponible en DirecTV Go.

You

La tercera temporada de una de las series más exitosas de Netflix se estrenó este viernes. Tras lo ocurrido en los episodios anteriores, el protagonista de esta historia, Joe Goldberg, vive en un apacible suburbio californiano con su esposa, Love, y su hijo recién nacido, Henry. Sin embargo, esta vida idílica se ve amenazada cuando las tendencias psicopáticas y obsesivas de Joe empiezan a emerger de nuevo, esta vez con su vecina de al lado, Natalie, como nuevo objetivo de su violencia y potencial homicida. Sin embargo, Love detectará el problema e intentará contener los impulsos oscuros de su pareja para evitar que su vida quede destruida. Está disponible en Netflix.