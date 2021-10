Le piden a Kirma que revele cuáles son los "78 clientes satisfechos" y los "dos premios" que dice tener

Con distintos enfoques, la comisión investigadora que en Diputados indaga las denuncias cruzadas sobre irregularidades en el Ministerio de Turismo definió una lista de las 116 preguntas que deberán responder las cinco empresas vinculadas a la gestión de medios en esa cartera durante la discutida gestión del exministro Germán Cardoso.

Todas se negaron, por distintos motivos, a enviar representantes en forma personal a la comisión, aunque se mostraron dispuestas a declarar por escrito, algo que de todas formas limitará las posibilidades de los legisladores de ahondar en la investigación. Tienen plazo hasta el 28 de octubre.

El Frente Amplio apunta a ahondar en la responsabilidad de Cardoso sobre las compras millonarias, realizadas en forma directa y en muchos casos, sin aval profesional.

Específicamente, en el polémico intento de contratar a la empresa estonia Kirma Services OU para realización de publicidad digital.

En primer término, la firma deberá responder si Georgios Shipillis es su responsable y si Eduardo Sassón actúa como su representante legal en Uruguay. Al recibir el cuestionario, Sassón aclaró este viernes, según supo El Observador, que su rol es de un simple "intermediario" contratado, que se encargará de ser el nexo entre la firma y los legisladores.

Entre otros aspectos, Kirma tendrá que aclarar si tiene oficinas a nivel local. Así lo había afirmado en su momento Cardoso, que en declaraciones a Búsqueda había señalado que la empresa "no es de Estonia" y que "está está acá en Montevideo -según lo que me dijeron -en el World Trade Center". Jackub Cerny, que se presentó como media manager de Kirma, desmintió luego a Cardoso. "Desafortunadamente, no tenemos presencia local ni representante en Uruguay”, dijo.

El Frente Amplio también solicitó información sobre servicios anteriores realizados para el ministerio u otros organismos públicos de Uruguay, la región o el mundo. Todo esto en busca de probar la actuación de la empresa en el sector publicitario. Así, se le pidió que informe quiénes son los "78 clientes satisfechos" que en su sitio oficial dice tener, y cuáles son los "dos premios obtenidos" que afirmó haber recibido por sus trabajos.

Kirma se negó a fines de setiembre a responder una consulta de El Observador, al señalar que "no considera" que deba rendir cuentas sobre la información disponible en su sitio web. Al respecto, los legisladores de la oposición le solicitaron información sobre la fecha de creación y publicación de su página, ante la sospecha de que fue específicamente abierta para justificar la compra que pretendía realizar Cardoso.

También se le pidió que responda sobre quiénes la pusieron en contacto con el Ministerio de Turismo. La agencia Young & Rubicam, que asesora al ministerio en cuestiones relacionadas con publicidad, afirmó recientemente que Kirma fue acercada por Elbio Rodríguez y Daniel Reta, asesores externos que se desempeñaban en el ministerio con Cardoso. Una serie de chats divulgados por El Observador indican que Rodríguez ajustó la propuesta ante devoluciones de la agencia y actuó de enlace con la firma estonia.

Kirma deberá explicar por qué, finalmente, desistió de mantener la oferta presentada y adjudicada por el ministerio en diciembre del año pasado por US$ 280.000. Además, la razón por la cual, ante los problemas suscitados con la transferencia de ese dinero, optó por ceder ese crédito a la firma Sarasota Global Investment, en lugar de ofrecer una cuenta bancaria propia.

Al respecto y amparándose en el secreto tributario, el Banco República rechazó este viernes aportar información para justificar por qué su Unidad de Prevención de Lavado de Activos no avaló esa transferencia, que Turismo pretendió hacer a una institución financiera de Bélgica indicada por Kirma.

La gran culpa

El origen de la investigación y el cese de Cardoso estuvieron originados en las diferencias entre el ministro y el entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, que no estaba de acuerdo con la política de compras directas en medios.

Más allá de este asunto en Batllistas, sector al que pertenece Cardoso, están convencidos de que una "gran culpa" radica en Young & Rubicam, la firma que debía asesorar por contrato al ministerio, uno de cuyos cometidos era, precisamente, efectuar recomendaciones a través de informes escritos. "No va a salir bien parada", se dijo desde ese sector a El Observador.

La agencia deberá confirmar si, efectivamente, recibe un monto cercano a los US$ 10 mil mensuales para realizar esas tareas de asesoramiento.

Las preguntas elaboradas por el oficialismo apuntan al rol efectivo de la agencia en el manejo y la decisión de la contratación de medios y pautas, y si estaba obligada a evaluar las propuestas presentadas. Específicamente, deberá responder si evaluó y calificó la oferta de Kirma antes de derivarla al ministerio, y si recibió alguna llamada del entonces ministro Cardoso en relación a esa contratación.

Allí se apunta a una información divulgada por Búsqueda, en cuando a que fue Wavemaker, una empresa vinculada al grupo Young & Rubicam, la que chequeó la información necesaria para inscribir a Kirma en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

El Frente Amplio le solicitó, en tanto, que confirme el contenido de los chats divulgados por El Observador la semana pasada en cuanto a la intermediación de Rodríguez para la contratación de Kirma.

Auto sin chofer

El Frente Amplio tiene en la mira a Daniel Reta, contratado como adscripto en agosto de 2020 y que se desempeñó como asesor de Cardoso hasta su salida. Reta fue uno de los que tuvo a su cargo la gestión de marketing y compras en medios de la cartera, con un rol clave en decisiones que luego derivaron en el cese forzado del ministro.

Reta, según está previsto, irá a prestar testimonio ante la comisión este lunes. Además de terminar de clarificar su rol durante la gestión de Cardoso, la oposición procura determinar qué tipo de potestades le otorgó el entonces ministro a su ayudante, un empresario vinculado a diversas actividades en Maldonado.

Un punto llama en particular la atención del Frente Amplio, y es que Reta era la única persona en el ministerio, fuera de las jerarquías, en tener a su disposición un vehículo oficial que además no contaba con chofer.

Eso lo relató el director general de Turismo, Ignacio Curbelo, cuando se presentó la semana pasada en la investigadora. El jerarca dijo desconocer si Reta tuvo "algún inconveniente" con ese auto, aunque señaló sí que "generaba viáticos" ante sus "numerosas y periódicas" salidas al interior del país.

Lo que busca despejar la oposición es si esos viajes correspondían o no a labores vinculadas directamente con el ministerio o si, en cambio, obedecían a cuestiones personales.

Para eso la bancada libró otro oficio al Ministerio de Turismo para que informe sobre cualquier tipo de incidentes detectados con el Sistema de Control Vehicular (Sisconve) instalados en los vehículos de su flota desde el 1° de marzo de 2020.

El pedido apunta a determinar si el auto de Reta contaba con el dispositivo de rastreo y control previsto en la normativa correspondiente. El mismo oficio fue derivado a la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa).