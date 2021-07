Leandro Suhr, el orgullo de Tarariras que sufrió el covid y quiere la copa para Plaza Colonia

"Al principio tenía miedo", recuerda con sinceridad Leandro Suhr rememorando sus épocas con la camiseta celeste del Maracaná de Tarariras. Ahí se inició en baby fútbol, pasó por las formativas y pegó al salto al primer equipo con apenas 15 años. "Me tuve que adaptar a jugar con gente grande, pesada que no calculaba bien a la hora de pelear la pelota, pero jugando el miedo se te va". Aquel gurí se convirtió con el tiempo en uno de los mejores talentos de Plaza Colonia, el líder del Torneo Apertura que quiere repetir la gloria alcanzada en el Clausura 2016.

El patablanca quedó como único líder tras ganarle en la última fecha a Sud América 1 a 0 y le sacó tres puntos de ventaja a Nacional que el domingo perdió 3 a 0 con Montevideo City Torque. ¿Quién hizo el gol? Suhr, con una gran corrida por derecha y un remate cruzado desde el vértice del área. Una clara muestra de lo que es capaz: conducción en velocidad y pegada.

¿Por qué entonces fue titular en apenas un partido de los siete que lleva disputados en el certamen? Porque antes de arrancar el certamen sufrió covid-19. "Me pegó durísimo", contó en diálogo con Referí.

"Me desperté una noche a las 4 de la mañana con dolor de espalda y 40º de fiebre. Después tuve todos los síntomas: dolor de cabeza, tos. Cuando se me fue la fiebre, siguieron los dolores. Cuando volví a entrenar me costó un montón, al principio me quedaba enseguida sin aire", explicó.

Gentileza Lasdelpartido

Suhr en el Parque Prandi

Después, el entrenador Eduardo Espinel encontró equipo, funcionamiento y resultados. Pero Suhr, de 23 años, no se queja por ser suplente: "Todos cumplimos un rol en el equipo y hay que sumar desde donde toque".

Para el delantero el equipo no tiene secretos: "Somos un grupo humano bárbaro y trabajamos para esto".

Suhr llegó a Plaza con edad de Cuarta. "A las dos semanas se terminó el torneo de Cuarta y me subieron a entrenar en Primera". Después, Leonel Rocco, que era el entrenador de goleros del equipo que ganó el Clausura 2016 con Espinel como entrenador, hizo un selectivo con los mejores talentos juveniles del club para hacer trabajos de formación específicos.

Así, Suhr debutó en el Uruguayo Especial 2016 cuando Rocco tomó la conducción del equipo.

Pero no fue hasta que el equipo bajó a Segunda División que le dieron cuerda en el equipo titular.

"El descenso pegó durísimo. Fue en la cancha de Peñarol donde un año antes habíamos ganado el título del Clausura, fue muy triste", rememoró.

En el ascenso, con Mario Szlafmyc como entrenador, Suhr jugó 22 partidos, todos como titular, y marcó cinco goles. El patablanca fue vicecampeón y volvió rápidamente a Primera.

Szlafmyc no duró mucho en Primera, luego el equipo repuntó con Matías Rosa, hizo una buena Sudamericana pero volvió a caer en el plano local. En 2019, Fabián Coito lo llevó a disputar los Juegos Panamericanos de Lima por lo que siente el "orgullo" de haber sido parte del proceso de selecciones. En 2021 volvió Espinel, un hombre que conoce cada rincón del club y que le devolvió protagonismo.

Twitter Selección Uruguaya

Contra México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

"El Cebolla (Cristian Rodríguez) nos sumó mucho. Me parece increíble tenerlo de compañero con todo el recorrido que ha tenido, además de ser flor de jugador es tremendo compañero. Lo mismo el Flaco (Álvaro) Fernández", contó Suhr.

El que dejó Tarariras cuando era apenas un adolescente para vivir en Colonia. Al que la carrera de futbolista se le fue dando sin haberla soñado. Y el que ahora sueña con dar un salto de calidad que le permita tener su casa propia y forjarse otro porvenir.

"Ahora, como somos punteros todos se van a venir a ganarnos", adelantó. Plaza visitará a Deportivo Maldonado el sábado y luego jugará contra Fénix (visitante), Boston River (local), Wanderers (visitante) y Rentistas (local). "No hay partidos fáciles, el torneo es muy parejo y todos van a ser rivales complicados".

Suh en números

Uruguayo Especial 2016: 2 partidos

Uruguayo 2017: 11 partidos

Uruguayo 2018 de Segunda: 22 partido, 5 goles

Uruguayo 2019: 31 partidos, 3 goles, 6 asistencias

Uruguayo 2020: 33 partidos, 4 goles, 7 asistencias

Sudamericana 2020: 4 partidos

Uruguayo 2021: 7 partidos, 1 gol