Legisladores de la coalición analizan redacción alternativa de la desmonopolización de Ancap

La desmonopolización de la importación, exportación y refinamiento del petróleo es uno de los temas incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración que genera rispideces y discusiones en el oficialismo.

Este sábado, en una reunión de legisladores de todos los partidos de la coalición para avanzar en modificaciones de los artículos del proyecto, las diferencias estuvieron lejos de saldarse.

Legisladores del Partido Colorado, Cabildo Abierto y del Partido Independiente se oponen a que la redacción del artículo 230 -que es el que propone la desmonopolización- se apruebe tal cual llegó desde el Poder Ejecutivo.

En la reunión de este sábado se acordó continuar la discusión en un subgrupo para votar una nueva redacción que contemple todos los puntos de vista de los partidos que componen la coalición.

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, indicó a El Observador que se maneja hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de Ancap. "Algo propositivo sobre la empresa, en eso es lo que se está trabajando", apuntó.

Hace algunas semanas, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano adelantó que el partido estaba dispuesto a renegociar el artículo en los ámbitos de coordinación con la coalición. "Pensamos que se puede redactar un artículo que encomiende al Poder Ejecutivo la creación de una comisión de expertos para que presente un plan estratégico de la transformación de Ancap", dijo.

Agregó que su partido no se opone de forma tajante a la desmonopolización de los combustibles, sino que quiere darle herramientas a Ancap para que pueda competir con otras empresas. "Percatamos que si no le damos herramientas, el monopolio de una empresa pública podría pasar a ser el monopolio de una multinacional, de una empresa privada", explicó.

El diputado colorado Ope Pasquet afirmó al finalizar la reunión que si bien hubo "amplios acuerdos" en la mayoría de los temas de la ley, la discusión sobre la desmonopolización de los combustibles continuará en los próximos días, dado que todavía están “a tiempo de llegar a acuerdos”.

Dentro del Partido Colorado, el senador Germán Coutinho es partidario de desmonopolizar Ancap y darle la posibilidad de competir con privados. Este viernes emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que reafirmó su postura. "Me niego a creer que dejaremos pasar la desmonopolización de combustibles en la LUC. Si Ancap compite como lo hace Antel en celulares, BROU o BSE, será más eficiente y los precios bajarán", afirmó.

Me niego a creer q dejaremos pasar la desmonopolización de combustibles en la LUC. Si Ancap compite como lo hace Antel en celulares, BROU o BSE, será más eficiente y los precios bajarán. Esta pelea la dimos en este siglo y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Es en la LUC — GERMAN COUTINHO (@germancoutinho) May 16, 2020

El ministro de Industria, Omar Paganini, concurrió al Parlamento este sábado y reafirmó su postura de mantener en la ley la desmonopolización de Ancap tal cual fue enviada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, serán los integrantes de la coalición quienes definan el tema.

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo que se trabaja en "redacciones alternativas" del artículo a pesar de que el ministro "dejó clara" la idea del Ejecutivo.

Menores infractores

Otro de los aspectos del proyecto de ley de urgente consideración que genera discusiones es el aumento de penas a los menores que delinquen. En el proyecto se propone duplicar las penas, eliminar el régimen de semilibertad para algunos delitos y mantener los antecedentes cuando los menores cumplan la mayoría de edad.

El diputado Álvaro Viviano, del Partido Nacional, propuso una redacción alternativa que limita la aplicación de la pena máxima de 10 años al homicidio muy especialmente agravado, mantiene el régimen de semilibertad e impulsa prescindir de los antecedentes si la reincidencia es por un delito culposo.

En la reunión de este sábado se acordó desglosar la propuesta original que envió el gobierno para estudiar de forma conjunta con la propuesta de Viviano, dijo el legislador a El Observador. "Se entendió que era importante estudiarlo en un ámbito más amplio", señaló.

Al respecto, Gandini dijo que esta semana la comisión que estudia la ley recibirá a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) para considerar las modificaciones al proyecto.

Más coincidencias

Gandini dijo que los legisladores tienen coincidencias en "más del 90% de los artículos" y en los que se mantienen las diferencias aguardarán a que los ministros y otras autoridades del gobierno concurran al Parlamento la próxima semana, dijo en entrevista con Telemundo.

Sobre las posturas antagónicas en el oficialismo, afirmó que si no hay votos en la coalición "es una batalla perdida". "Si no tenemos acuerdo se votará en contra, se sumarán probablemente votos del Frente Amplio y no saldrá".

El senador explicó que la idea es acordar sobre el proyecto en la Cámara de Senadores para que "se toque lo menos posible" en Diputados.