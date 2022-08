Leo Ramos despeja dudas y tendrá a dos piezas claves para el clásico

Todas las dudas que Peñarol dejó en la quinta fecha del Torneo Clausura al empatar con Danubio, una semana antes del clásico del domingo (hora 15.30, Gran Parque Central), comenzaron a despejarse.

Hernán Menosse recibió dos partidos de suspensión por su expulsión en el epílogo del encuentro ante los danubianos. Ya se sabía que no iba a ser de la partida.

Camilo dos Santos

Hernán Menosse, afuera por expulsión

Kevin Dawson también recibió un solo partido por su expulsión contra Deportivo Maldonado en la cuarta fecha. Peñarol ya estaba en conocimiento de que los audios del VAR no revelaron insulto alguno de Dawson contra el juez Leodán González. El lunes, la Comisión Disciplinaria lo dejó sin sanción al entender que lo denunciado no tipificaba en el catálogo de infracciones que tiene el Código Disciplinario. Lo de Dawson ni siquiera fueron injurias. Simplemente vio la roja por la vehemencia con la que fue a protestar una vez terminado el partido. "No hubo insultos", confirmaron desde la Comisión Disciplinaria a Referí.

La mala noticia fue que los estudios practicados a Máximo Alonso revelaron un desgarro de posterior por lo que el extremo de 20 años no solo se perderá el clásico sino también el debut en la Copa AUF Uruguay contra Colón y al menos dos cotejos más por el Clausura.

Camilo Dos Santos

Máximo Alonso, out por desgarro

Sin embargo, el entrenador Leonardo Ramos recibió dos noticias alentadoras sobre dos jugadores que terminaron sentidos contra Danubio.

Uno fue Sebastián Cristóforo quien terminó con una fractura en la nariz.

El martes comenzó a entrenar con una máscara y no experimentó molestia alguna. Es número puesto para el clásico porque desde que comenzó el ciclo de Ramos ha sido el mejor en esa zona del campo.

Camilo dos Santos

Sebastián Cristóforo terminó con fractura de nariz ante Danubio

"Está bien protegido y no lo molesta para jugar para nada", dijeron a Referí desde la interna del plantel aurinegro.

El otro que terminó sentido fue Yonatthan Rak quien padece un esguince de tobillo. Pero la lesión no reviste gravedad y el zaguero va a llegar para el clásico.

La zaga de Peñarol quedó debilitada por la salida de Ramón Arias a Turquía pero a la vez fortalecida por Rak quien llegó procedente de Tijuana y al momento de irse de Montevideo City Torque a México había sido reservado por Óscar Tabárez para la selección uruguaya.

El lugar de Menosse no se discute: ahí jugará el juvenil Agustín Da Silveira quien tiene 21 años y 17 partidos en Primera y que cada vez que le tocó intervenir lo hizo con buenas actuaciones. Claro, esta vez el rival a marcar será nada menos que Luis Suárez, pero en Peñarol hay mucha confianza depositada en sus condiciones.

Como alternativas volverá al primer equipo Matías González, zaguero de la sub 20 que jugó la final Intercontinental con Benfica.

También se analiza la posibilidad de subir a quien fue su compañero de zaga en ese partido, Agustín Rodríguez quien jugó el martes el clásico de Tercera contra Nacional que terminó 0-0. Pablo López, quien ya debutó en Primera, se recupera de un desgarro.

Leonardo Carreño

Agustín Rodríguez, zaguero de la Tercera

Sin embargo, desde Peñarol informaron a Referí que Rak juega a como dé lugar.

Con dos bajas confirmadas y dos certezas con jugadores que terminaron tocados a siete días del clásico, Ramos trabaja en el equipo.

Tal como informó Referí el martes el DT probará reforzar el mediocampo para no darle a Nacional el espacio y las franquicias que le dio en esa zona Montevideo City Torque al que Felipe Carballo, Francisco Ginella y Franco Fagúndez le hicieron mucho daño a los costados del volante central.

Walter Gargano no atraviesa su mejor momento y la posibilidad de que se inserte otro volante lo puede liberar del trabajo de contención para que se pueda soltar con pelota.

En ese sentido, Rodrigo Saravia estará a la orden tras perderse el partido con Danubio por un cuadro gripal. Sin embargo, para Ramos el primer cambio en el medio tiene nombre y apellido: Nicolás Milesi.

Peñarol no tuvo novedad en las últimas horas por el interés del mercado europeo para llevarse a Ignacio Laquintana.

Si el equipo recibe una oferta mayor a US$ 1.200.000 se activará una cláusula de salida en este período de pases que en Europa vence este mismo miércoles.

Laquintana no jugó ante Danubio porque tenía cuatro amarillas y se podía perder el clásico.

Aún falta tiempo de trabajo en cancha para definir al equipo, pero si Ramos puebla el medio saldrá uno de los centrodelanteros con los que arrancó jugando ante Defensor Sporting, Albion y Deportivo Maldonado ya que contra Danubio se desempeñó Brian Lozano detrás de Ruben Bentancourt y por los extremos se movieron Nicolás Rossi y Kevin Méndez.

Por ahora ninguno de los tres 9 marcó goles. Bentancourt hizo cinco en el Intermedio pero en el Clausura volvió a ser más parecido al del Apertura. Hernán Rivero arrancó de titular y perdió el puesto. Lucas Viatri ha jugado como un 9 que se tira atrás a armar juego y no como referencia neta de área.

En estas horas, esta es la otra gran duda que tiene Ramos para despejar con trabajos en cancha.

Al día de hoy, el equipo que se perfila para jugar contra Nacional será con Kevin Dawson, Matías Aguirregaray, Agustín Da Siliveira, Yonatthan Rak, Juan Manuel Ramos; Sebastián Cristóforo, Rodrigo Saravia o Nicolás Milesi, Walter Gargano; Ignacio Laquintana, uno de los 9 y Brian Lozano.

Hay 10 lugares en pugna para el banco de suplentes. Ahí se perfilan Thiago Cardozo, Matías González, Ezequiel Busquets, Facundo Bonifazi, Milesi o Saravia, Agustín Álvarez Martínez, Nicolás Rossi, Kevin Méndez y dos de los centrodelanteros que queden afuera de los titulares. Pueden pelear su lugar Agustín Rodríguez, de llegar a ser convocado, el ecuatoriano Billy Arce, quien no estuvo ni en el banco contra Danubio, y Brian Mansilla, quien se metió entre los relevos por la ausencia de Laquintana.