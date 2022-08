En el medio de la llegada de un jugador de elite como Brian Lozano y el anuncio nunca consumado del arribo de un 9 de calidad, Peñarol se reforzó para el actual Torneo Clausura con Yonatthan Rak, un jugador desequilibrante. Sí, a pesar de que juega como zaguero el ex Montevideo City Torque ya le está dando al aurinegro un salto de calidad. Firmeza defensiva, conducción, pases largos calibrados, armado de salida y hasta un gol ya aportó el marcador central de 28 años.

De su presente, la pasión por los colores, la protesta de Kevin Dawson que le costó la roja ante Deportivo Maldonado y el clásico que se viene en dos fechas, Rak charló con Referí.

¿Cómo se ha sentido en sus primeros tres partidos con Peñarol?

Estoy muy contento, me he sentido bien; llegar antes del torneo me sirvió para adaptarme. En cuanto a lo físico. los primeros partidos lo sentí, pero fui mejorando al pasar los partidos y ya me sentí mejor.

Con Defensor Sporting salió sentido en el debut.

Tuve un calambre por haber estado tanto tiempo sin jugar, más los nervios y la ansiedad del debut, pero después ya me sentí muy cómodo.

¿Lo complicó arrancar con una idea de juego con Mauricio Larriera y cambiar a otra con la llegada de Leonardo Ramos?

Más que complicar fue raro tener solo un partido con Larriera. Cada técnico tiene su librito y uno se tiene que adaptar.

Su gol a Deportivo Maldonado

Con Ramos Peñarol pasó a jugar más directo, pero también se lo ve libertad para conducir la pelota.

Tuvimos poco tiempo para trabajar y el entrenador primero que nada trató de enfocarse en la cabeza de nosotros y en trabajar todos los días al máximo. Se han visto cosas que hemos trabajado. Con Defensor Sporting se jugó más directo más que nada por la forma de presionar arriba que tiene ese rival. Pero en los otros partidos se vio más juego asociado y salida por abajo que a Leo también le gusta y eso ayuda a mi juego y me favorece. Tenemos que seguir aceitando de a poco el juego y creo que al equipo le falta todavía para llegar a su techo.

Contra Deportivo Maldonado tuvo una conducción larga muy buena, metió un centro peligroso e hizo un gol, pero también tuvo una pérdida al borde del área donde el rival generó una chance de gol. ¿Siente que los rivales lo salen a presionar más porque saben que tiene técnica para lanzar o también para salir eludiendo?

Uno conoce a los rivales y los rivales lo conocen a uno. A veces no es de tanto sacarme la responsabilidad de pegarle sino tratar de sacar al equipo. En Torque se arriesgaba mucho más porque no había presión y por todo lo que se juega Peñarol tuve que cambiar la forma de juego. Pero uno tiene su esencia que es la que me llevó a estar acá así que trato cuando se puede hacerlo y cuando no, no se hace porque a veces no da para jugar. Soy de los que piensa que siempre se puede salir por abajo, pero a veces no hay que tomar riesgos innecesarios.

Llegó a Peñarol en un momento complicado y ya en sus primeros partidos asumió un lliderazgo desde el juego. ¿Es un líder, le sale naturalmente serlo?

Los líderes se imponen generalmente por la edad y por su juego también. En Peñarol hay líderes en la cancha, yo no soy callado, trato de hablar siempre, pero para ser líder me falta, recién estoy conociendo a los compañeros y eso te lo vas ganando con el tiempo cuando conocés a tus compañeros y tus compañeros te conocen.

El primer gol de su carrera se lo hizo en 2012 a Sud América de tiro libre y por arriba de la barrera. En City Torque no pateaba los tiros libres porque estaba Franco Pizzichillo. ¿Y qué pasa ahora con Lozano?

Acá tampoco me puedo arrimar. El Huevo tiene pegada impresionante, lo demostró cuando entró el otro día con Deportivo Maldonado. Tiene una forma muy atípica de pegarle. Lo veo muy bien, está feliz y eso ayuda a todo lo que juega en la cancha. Tuvo la desgracia de la lesión pero ya está a la orden y tiene una calidad tremenda.

¿El empate con Deportivo Maldonado los dejó sin margen de error o cree que el Clausura va a ser tan parejo como el Apertura?

Los puntos perdidos los lamentás al finalizar el torneo, pero está muy parejo, salvo por River que viene invicto, pero tampoco estamos tan lejos. Queda mucho campeonato y esto va a ser peleado y se va definir sobre las últimas fechas.

¿Fue justo ese empate con Deportivo Maldonado?

Fuimos más, generamos más, tuvimos cuatro o cinco chances claras además del gol. Maldonado hizo su juego, nos esperó, juega mucho a Cantera que es muy buen jugador, pero lo controlamos bien y no nos llegaron mucho, salvo en el gol y en una salida nuestra; el gol fue fortuito.

Con Méndez, Cristóforo y Lozano en la tribuna en el Intermedio

Ramos dijo que iban a trabajar en defensa para mejorar el gol que tomaron, ¿ya empezaron con eso o la pelota quieta se practica el día antes de jugar los partidos?

La trabajamos uno o dos días antes de los partidos; cuando recibimos goles es porque hay fallas y hay que corregirlas para ajustar el margen de error.

Usted estaba al lado, ¿qué pasó en la expulsión de Kevin Dawson decretada por Leodán González?

Fue algo muy particular, fue una protesta en caliente, pero nada fuera de lo normal, sin falta de respeto ni insulto. No le dijo nada, lo recalqué enseguida y yo le hablaba de los mismo. Son decisiones que el árbitro toma en un segundo, pero nos perjudica al perder uno de los capitanes. Ojalá le den solo un partido.

¿Dawson protestó porque había hecho la seña de que iba a dar un minuto más al tiempo adicionado?

Lo que estaba protestando Dawson no lo escuché, yo también pedí algún minuto más por el tiempo que estuvo parado en el chequeo de VAR del gol y por todos los cambios que hubo.

¿Ya le había tocado festejar un gol con demora a causa del VAR?

Mío no, pero en México había VAR en todos los partidos y me tocó festejar así el gol de algún compañeros. Ya estaba acostumbrado, pero fue un suspenso increíble. Pero entendible, fue muy fina la jugada.

Se habló mucho del vestuario visitante de Liverpool, pero jugando en Miramar Misiones en el ascenso a usted le debe haber tocado vivir todas las realidades del fútbol uruguayo.

En infraestructura estamos lejísimos de países que están al lado nuestro y tenemos que cambiar, estamos muy atrás. Cuando vas a un vestuario te querés sentar y no querés estar todo apretado y hay veces que no te podés ni bañar. Todavía tenemos esa visión de hacer pasar mal al visitante, es muy antiguo, y tenemos que mejorarlo.

En Punta de Rieles acunó al hincha que ahora es jugador

¿Qué fue clave para que se diera su llegada a Peñarol?

El deseo de Peñarol, la llamada de Bengoechea diciéndome que era el primer nombre de la lista al irse Elizalde y cómo se manejó Peñarol desde un principio que se mostró interesado. También las ganas de venir por ser hincha de chiquito del equipo.

El día que puso la firma

¿Era de ir a la cancha?

Sí, me llevaba mi padre a principio de los 2000 a ver a Cedrés y Bengoechea con los que me encontré ahora en el club. Mi padre me hizo hincha de Peñarol y ahora está disfrutando mucho este momento. Una de las cosas más lindas que me ha pasado fue el primer partido con él en la tribuna.

¿Ya está palpitando el clásico?

No es caset, pero primero está Danubio. Soy de mirar todos los partidos del fútbol uruguayo y vienen muy bien, es un equipo importante, siempre complica y tenemos que estar al 100%.

Después sí, se vendrán Luis Suárez y Nacional.

Sí. Tenemos que lograr la victoria con Danubio que es fundamental porque si no, nos alejamos. Después pensaremos en el clásico que es un partido bisagra, ese que todos queremos jugar. Está Suárez del otro lado, es uno de los mejores del mundo y ya habrá tiempo de pensar cómo encararlo. Siempre un clásico es motivante, sea quien sea que esté del otro lado, llegado al tiempo lo prepararemos.