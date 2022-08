La razón de la ausencia de Laquintana ante Danubio y sus chances de emigrar

Ignacio Laquintana estuvo ausente este domingo en partido entre Peñarol y Danubio correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

El extremo de 23 años tenía cuatro amarillas y en caso de volver a ser amonestado se perdería el partido de la sexta fecha que será nada menos que el clásico, que se jugará el domingo 4 de setiembre a la hora 15.00 en el Gran Parque Central.

Fue esa la razón por la cual Leonardo Ramos no lo incluyó en la lista de convocados.

Así lo confirmó el dirigente Jorge Nirenberg en declaraciones a radio Universal, AM 770: "Laquintana no juega por las cuatro amarillas, consulté y me confirmaron que no es un tema de que se está por ir".

El dirigente confirmó también la posibilidad de que el futbolista emigre en las próximas horas, tal como informó la periodista Ana Inés Martínez este domingo en Punto Penal.

"Lógicamente que puede pasar porque en el fútbol es todo hiper dinámico. Él tiene posibilidad de irse si hay un club que ofrece un determinado dinero en adelante, ahí Peñarol está obligado a dejarlo ir. Pero esto es muy dinámico, ahora te digo que no se va y en dos horas capaz que se da, el fútbol es muy dinámico, es así y más en estas fechas, a tres días de cerrarse el período de pases en Europa", declaró Nirenberg.

Las ofertas por Laquintana, quien en junio fue sondeado desde el fútbol mexicano, son del mercado español y francés. Esos mercados cierran el miércoles 31 de agosto.

La cláusula de rescisión del contrato de Laquintana tiene un monto fijado de US$ 1.200.000, según informó una fuente de Peñarol a Referí.

Es decir que si llega una oferta formal por ese monto o una cifra superior, el futbolista que tiene 50 partidos y seis goles en Peñarol y al que representa Marcelo Tejera, se irá de los aurinegros.