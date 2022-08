Para frenar a Suárez y a Carballo, Ramos ensayará con tres volantes en Peñarol para el clásico ante Nacional

El desempeño de Peñarol continúa en franco descenso y ha perdido pie no solo en la Tabla Anual –en la que ya prácticamente no compite y se encuentra a 14 puntos del líder, su archirrival, Nacional–, sino también que comenzaron a peligrar sus chances en el Torneo Clausura luego del empate del domingo 1-1 contra Danubio en el Estadio Campeón del Siglo.

De los 15 puntos disputados en este certamen, los aurinegros ya perdieron siete, cuatro con Leonardo Ramos como entrenador desde que renunció Mauricio Larriera.

Pese a un buen inicio ante el difícil Defensor Sporting, al que le ganó con su equipo en el mismísimo Parque Franzini por 3-2, el desempeño de sus dirigidos se fue desflecando de a poco hasta este presente poco alentador.

Leonardo Carreño

Ramos hará variantes para el clásico

Con el clásico ante Nacional en el horizonte, al cual se enfrentará el próximo domingo 4 de setiembre a la hora 15.30 en el Gran Parque Central, Ramos ensayará una estrategia diferente para tratar de conseguir una victoria impostergable ante un rival más que directo para ir por el bicampeonato uruguayo, lo que hasta ahora, se asemeja a una quimera.

Sus números contra los tricolores son positivos. Con Peñarol dirigió seis clásicos de los cuales ganó tres, empató dos y perdió uno, manteniéndose invicto en encuentros oficiales ante los tricolores.

Pero su estadística mejora aún más si se toman en cuenta los enfrentamientos contra Nacional con los otros dos clubes a los que dirigió en el fútbol uruguayo, Progreso y Danubio.

En ese contexto, enfrentó 15 veces a los albos, a los que les ganó en nueve oportunidades, empató dos y perdió cuatro.

Cambio de cara

El desempeño futbolístico de Peñarol es malo. Ha cambiado muy poco desde que se fue Larriera.

El mediocampo sigue siendo lento con Walter Gargano como estandarte. ¿Es un jugador clásico? Puede ser. Es el capitán de Peñarol, pero sus 38 años le están pasando factura en algunos encuentros.

El volante no recuperó, no ayudó en la marca, no fue intenso, y perdió de continuo.

Diego Battiste

Gargano no viene rindiendo en Peñarol

Compone el doble 5 de Ramos junto a Sebastián Cristóforo, quien se fracturó la nariz este domingo contra Danubio y está en duda para enfrentar a Nacional.

Esa media cancha será, seguramente reforzada con otro hombre más en el clásico. Según informó una fuente del club, esa es una de las ideas que tiene Ramos, quien volverá este martes a Los Aromos para comenzar a trabajar en el trascendente encuentro del próximo domingo.

En este partido se contraponen los medios. Al mejor momento de Felipe Carballo en Nacional con un fútbol de gran nivel, se le antepone el peor momento del medio juego aurinegro.

Debido a eso, Ramos piensa en sumar a un nuevo futbolista a la mitad de la cancha. Partiendo de la base de que Cristóforo llegue al domingo –pese a su fractura nasal– y de que mantenga a Gargano, todo apunta a que habrá otro volante para reforzar esa zona.

Leonardo Carreño

Nicolás Milesi es un posible ingreso en el medio

Entre Nicolás Milesi y Agustín Álvarez Wallace está el candidato para ser titular allí.

La idea es proteger más la línea de cuatro y no tener un equipo tan estirado. Es que el mediocampo aurinegro fue el generador de todos los huecos del equipo. De jugar con ese sistema, uno de los extremos no jugaría y en ese caso, Kevin Méndez puede relegar su puesto.

Pero ese no es el único problema que afronta este Peñarol. Su defensa mostró inconvenientes en todo momento contra Danubio, sobre todo, cuando el rival lo apuró con transiciones rápidas.

@OficialCAP

Agustín Da Silveira jugará por el suspendido Menosse en la zaga

Además, perdió a Hernán Menosse por expulsión, quien hasta ahora, había sido siempre titular con Ramos. Su lugar será ocupado seguramente por el juvenil Agustín Da Silveira.

En esta zona sucede algo similar a lo que se escribió sobre el mediocampo. Por un lado se aprecia un buen momento del ataque de Nacional con Luis Suárez y compañía a la cabeza, contra un muy flojo desempeño de la última zona carbonera.

Por lo tanto, la estrategia anti Suárez de Ramos deberá ser anti Nacional, ya que no puede soslayar el gran momento de Felipe Carballo y Franco Fagúndez, entre otros.

Leonardo Carreño

Laquintana volverá a la titularidad

Ramos tendrá además el regreso de Ignacio Laquintana en el extremo derecho. A este futbolista lo extrañó muchísimo contra Danubio, ya que decidió no convocarlo debido a que está en capilla con cuatro tarjetas amarillas.

Si bien aún faltan algunos días de entrenamientos en Los Aromos, el equipo que asoma para enfrentar a Nacional sería con Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Agustín Da Silveira, Yonatthan Rak, Juan Manuel Ramos; Nicolás Milesi o Álvarez Wallace, Walter Gargano, Sebastián Cristóforo; Ignacio Laquintana; Brian Lozano y Lucas Viatri o Hernán Rivero.