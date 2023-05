Leodán González explicó por qué no cobró penal de Damiani a Balboa en Nacional y Defensor

El árbitro del partido Nacional vs Defensor Sporting que se disputó este domingo por la penúltima fecha del Torneo Apertura, Leodán González, explicó las polémicas que se dieron durante el partido, que causaron el enojo de los hinchas y dirigentes violetas luego del empate 2-2 en el Franzini.

En la jugada que causó más polémica, que no cobró un codazo del jugador de Nacional Bruno Damiani a Adrián Balboa que hubiera sido penal para Defensor Sporting, González señaló: "Es una jugada que interpreto que el jugador de Nacional salta en busca del balón y para saltar, entendiendo los movimientos mecánicos, usa sus brazos para el impulso y no para agredir. Salta con impulso", aseguró en entrevista con Último al arco de Sport 890.

"¿Hay contacto? Sí. Con intensidad, pero ahí tengo que evaluar la comprensión del juego. Abre los brazos pero para saltar. Y salta primero, Balboa salta después y en el momento del contacto, el brazo izquierdo está a la misma altura del derecho. Esa es la interpretación que hago. En esa acción traté de darle comprensión al juego y a los movimientos. Es imposible saltar con los brazos abajo", agregó.

Por otro lado, González reconoció que se apresuró en pitar la falta de Diego Polenta contra Álvaro Navarro y no conceder la posibilidad de ventaja.

"En ese momento evalué entre amarilla y roja. Pero él le pega en la nuca al Chino Navarro. Entiendo que es amarilla porque es en la nuca y no en el rostro. Pero usa su brazo como arma. Yo, quizás producto de tener el foco entre amarilla y roja, decido cortar el juego. Ahí me apresuro", afirmó.

"Decido pitar y el jugador de Nacional se frena y el de Defensor sigue corriendo. Y parece que es flor de ventaja. Hay un apresuramiento de mi parte de pitar en esa acción. Yo la acepto pero el defensa de Nacional se frena y el de Defensor sigue entonces la figura cambia. Tendría que haber esperado un segundo más para ver como seguía la jugada porque capaz el jugador de Nacional llegaba a la jugada", agregó.

Otra de las polémicas que explicó fue el gol anulado a Defensor tras una posición adelantada milimétrico. "Cuando es fina, el asistente deja seguir el juego. La recomendación es dejar porque al ojo humano es imposible (que lo vea). Si tenemos una liga con tecnología VAR, se apela a eso. Era una jugada matemática, no de interpretación. Tenemos que ir a la base de que el trazado de líneas se basa en el punto que entienda el VAR. Puede ser una rodilla, o el pie. Y ahí se traza".

A su vez también defendió al VAR en la jugada que termina anulando un penal a favor de los violetas por una falta previa de Quintana a Fagúndez.

"Es una jugada linda para los detractores del VAR. Es una jugada muy clara, pasa que cuando tenés mucha gente en el área es difícil. El brazo de Quintana sobre Fagúndez está claro que es falta. Es un brazo que en la mecánica del cuerpo se usa para golpear al rival. Pensé que había forcejeo y no puedo ver el detalle del golpe. Me percato en la imagen y veo eso, de no haber tenido VAR hubiese sido un error. Eso es una falta y opté por una tarjeta amarilla", afirmó.

Por su parte, también explicó por qué cobró el penal a favor de Nacional que Yeferson Quintana le cometió a Diego Zabala. "Si bien existe una mano en el rostro, termino evaluando que es una especie de tiro al arco que el golero puede ser gol, o atajar y dar rebote, es decir dar lugar a una segunda jugada. Entonces interpreto que hay una especie de sujeción que realiza con un brazo mucho más extendido y no tanto el brazo en el rostro. Fue eso lo que evalué. Por eso no le saco ni amarilla. Porque si evalúo que hay contacto con intensidad en el rostro es otra cosa", señaló.