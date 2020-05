Leve caída en el precio de los lácteos en el mercado internacional

Este martes se apreció una leve caída en la subasta de Global Dairy Trade, la plataforma de comercialización de la firma láctea neozelandesa Fonterra, aunque con un aumento de 0,1% de la leche en polvo entera. De esta manera, el precio del principal producto que exporta Uruguay cerró en US$ 2.745.

Esto es una buena señal para el sector lácteo uruguayo, considerando la incidencia que en el mismo tiene de modo directo o indirecto el valor que se logra en las exportaciones.

La baja global según los precios del mercado internacional de lácteos en la licitación de esta jornada fue de 0,8%, ubicándose en US$ 2.866 la tonelada.

Por su parte, la manteca registró un valor de US$ 3.867 presentando una baja de 5,8%. Los quesos Cheddar se pagaron a US$ 4.115 con una merma de 6,8%, mientras que la leche en polvo descremada se ubicó en US$ 2.373, presentando un leve aumento de de 0,1%.

En esta instancia, según se informó, participaron 164 operadores para la comercialización de 16.442 miles de toneladas.

Lo que pasó en cada producto

La situación de los mercados

Justino Zavala, directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones, indicó que la caída para el conjunto de los precios fue muy leve y que hay una tendencia a la estabilidad, sobre todo, para la leche en polvo entera.

En diálogo con El Observador, el tambero señaló que la caída más significativa fue en la manteca, un producto que ha acumulada bajas consecutivas. También recordó que este producto llegó a cotizar US$ 5.000 por tonelada.

En ese sentido, informó que el principal comprador de manteca uruguaya es Rusia, aunque hoy prácticamente no hay pedidos.

Por otro lado, comentó que Brasil también cerró las puertas para los lácteos nacionales, principalmente por un tema de tipo de cambio y un consumo que se ha visto deprimido.

En tanto, Argelia ha importado algo en pequeñas cantidades, pero es un mercado que, desde la caída del valor del petroleo, compra a precios bajos.

Sin embargo, se prevé que la demanda china aumente y, una vez que se empiecen a reactivar los mecanismos de funcionamiento en el gigante asiático, "suponemos que va a haber una compra mayor de leche en polvo", dijo.

"De esta manera, lo que nos marcó la caída del remate de Fonterra es bueno, porque parecería que llegamos al piso. Los futuros de Nueva Zelanda así lo indican, con variaciones de 0,6%, 0,1% o 1%. No esperamos caídas fuertes en los próximos meses. La situación del coronavirus dio vuelta todo para arriba y la incertidumbre es la palabra central de nuestras conversaciones", concluyó Zavala.