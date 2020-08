Leve mejora en ingresos por exportaciones de lácteos

La facturación derivada de exportaciones uruguayas de productos lácteos acumulada durante los primeros siete meses de 2020 ascendió 1% comparada con la de igual período de 2019, lo que se explica por el aumento del volumen colocado y una leve mejora del precio de leche en polvo entera, mientras que el resto de los productos registraron caídas en la facturación.

Eso establecieron los técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), quienes informaron que considerando el conjunto de los rubros –leche en polvo entera, leche en polvo descremada, quesos y manteca– en enero-julio de este año se exportó por US$ 343 millones (con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas).

Si se comparan siete meses iniciales de 2020 con igual lapso de 2019, en leche en polvo entera las exportaciones medidas en dólares crecieron 6%, las de leche en polvo descremada cayeron 20%, las de quesos disminuyeron 1% y las de manteca bajaron 21%.

Si la lectura se hace con base al volumen colocado (en siete meses de este año se llegó a 102.902 toneladas entre todos los rubros), se apreció un aumento de 4% en leche en polvo entera, una baja de 31% en leche en polvo descremada, un aumento de 2% en quesos y una caída de 18% en manteca, siempre comparando los siete meses iniciales de 2020 y 2019.

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado: 76.730 toneladas, es decir el 74,5% del total embarcado.

Con relación a los precios que en promedio se lograron, siempre con base en la comparación de esos dos períodos, hubo un aumento de 2% en leche en polvo entera, una suba de 16% en leche en polvo descremada, una baja de 4% en quesos y se cayó 32% en manteca.

El dato

El promedio en el precio de la leche en polvo entera exportada este año se ubicó en US$ 2.844 por tonelada.

Por último, considerando lo más reciente, es decir exclusivamente lo que sucedió con los negocios correspondientes a julio de 2020, los precios promedio fueron los siguientes: US$ 2.844 por tonelada para leche en polvo entera, US$ 2.580 para leche en polvo descremada, US$ 3.839 para quesos y US$ 3.081 para la tonelada de manteca.

Las cifras

1% creció el ingreso de divisas por todas las exportaciones de lácteos, alcanzando los US$ 343 millones en enero-julio 2020.

6% creció el ingreso correspondiente al rubro leche en polvo entera, con un acumulado de US$ 236,4 millones.

76.730 toneladas de leche en polvo entera se exportaron en siete meses en el producto más colocado, por lejos (74,5% del total).

Conaprole cerró 2019/20 con mayor remisión

Conaprole cerró el ejercicio de 2019/2020 (finalizó el 31 de julio) con una remisión de 1.432 millones de litros, registro aproximadamente un 2,5% por encima del período 2018/2019, según señaló a Conexión Agropecuaria Gabriel Fernández, director de dicha cooperativa.

En julio los envíos de leche a las plantas superaron en 8,5% al volumen remitido en igual mes del año pasado y, con una tendencia creciente, se amplía la brecha interanual.

En la primera semana de agosto la remisión supera en más de 10% al volumen registrado hace un año atrás.

“Están casi todas las zonas produciendo por encima de lo que fue el año anterior, y si se mantiene este clima, venimos entrando a la primavera con los ganados en muy buen estado y con muy buena disponibilidad de comida, se espera que este crecimiento se mantenga”, consideró Fernández.