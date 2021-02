Leve repunte en el precio de la lana tras el impulso en las fibras más finas

El precio de la lana en Australia mostró un leve repunte y busca el equilibrio por debajo de los US$ 10 por kilo base limpia. En el mercado local, en tanto, hay demanda únicamente por las lanas finas y las superfinas.

En la subasta del 11 de febrero, el Indicador de Mercado del Este (IME) promedió US$ 9,85 por kilo base limpia y recuperó los valores de la semana anterior, con una suba de seis centavos respecto al cierre de la semana anterior.

Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 25% por encima, en una mejoría relevante.

Las lanas superfinas y finas fueron las más demandadas y como consecuencia las que incrementaron sus valores. Los lotes de lanas de 17,5 micras subieron 2,8% respecto al cierre de la semana pasada mientras que los de 20 y 22 micras registraron subas en el entorno de 1%. El resto de los micronajes bajaron sus cotizaciones entre 0,1% (las lanas de 21 micras) y 6,6% (las de 26 micras).

La oferta de lanas fue mayor que la semana pasada, pero inferior a la esperada y la demanda se mantuvo interesada. Se ofrecieron 49.810 fardos y se colocó el 87%, mientras que la semana pasada se ofertaron 45.126 fardos, pero con un 91% de colocación.

Panorama local

En el mercado local hubo negocios en lanas superfinas y por lotes certificados grifa verde –como lo demanda el mercado externo–, pero en lanas medias y gruesas están trancadas las negociaciones.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay reportó esta semana negocios por lanas Merino superfino de 19 micras –con grifa verde– a US$ 6,85 por kilo, y otros acuerdos con precios de US$ 5,50 y US$ 5,30 por kilo por lanas Merino Australiano/Dohne de 20 y 21 micras, respectivamente.