Ley de eutanasia: Eduardo Lust criticó interrupciones en la sesión y Gonzalo Mujica lo acusó de hacer "payasadas"

Luego de cuatro cuartos intermedios pedidos por el Partido Nacional y el Frente Amplio por la ley de eutanasia en la Cámara de Diputados, se registró un cruce entre el cabildante Eduardo Lust y el nacionalista Gonzalo Mujica.

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust expresó su molestia por las cuatro suspensiones de la sesión.

Dijo "no conocer" el texto que irá finalmente a votar y apeló al reglamento para pedir el levantamiento de la sesión “hasta tanto presenten un texto".

Lust insistió en que se estaba perdiendo mucho tiempo del debate porque, sobre la marcha, “están redactando una nueva forma de homicidio”. Su propuesta fue rechazada: tuvo 10 votos a favor en 64 presentes.

El diputado nacionalista Gonzalo Mujica cuestionó las afirmaciones de Lust. "Me parece que se puede pedir levantar una sesión por muchos motivos. Lo que no se puede pedir es levantar la sesión haciendo creer que, cuando se está discutiendo algunas modificaciones que se proponen al texto, no se está trabajando en la cámara", señaló.

Mujica afirmó que "es parte del trabajo parlamentario" la discusión y la negociación del texto. "No estamos en cuarto intermedio porque estamos jugando a las cartas en las bancadas", afirmó. "Estamos en cuarto intermedio porque hay compañeros que están a cargo de una negociación porque la ley es importante", dijo. Y apuntó contra Lust: "Acá con las cámaras prendidas aparecen todas las peores cosas del Parlamento, también aparecen las payasadas".

Está previsto que el debate parlamentario sobre la ley de eutanasia se dé hasta este martes. Según informó El Observador, se trata de una iniciativa que solo requiere mayoría simple de los presentes. En el caso de que estén los 99 legisladores en sala al momento de la definición, bastará con que 50 levanten la mano.

Hay 41 legisladores del Frente Amplio que están de acuerdo con la iniciativa. De los 13 diputados colorados, en esa colectividad se cuenta con 10 votos para aprobar el proyecto. Están dispuestos a dar su voto Iván Posada (Partido Independiente) y el representante del Partido de la Gente, ya sea Daniel Peña —en reposo por enfermedad— o su suplente. Un grupo importante de diputados del Partido Nacional están dispuestos en apoyar el proyecto de ley.