Ley forestal, combustibles y seguridad social: los proyectos que debatirá la coalición en el Parlamento

Tras dos horas y media de reunión, los legisladores de la coalición decidieron este martes que intercambiarán opiniones sobre algunos proyectos de ley en donde no hubo acuerdos de los integrantes de los diferentes partidos.

El proyecto de ley forestal, el de usura, el de combustibles y el de la reforma de la seguridad social son los asuntos que se evaluarán primero, temas en los que, según la vicepresidenta Beatriz Argimón, es necesario un "debate interno".

"Fue una reunión de trabajo intensa y con alto grado de participación de legisladores de ambas cámaras. Cada partido expuso ejes temáticos que entiende importantes, con distinto nivel de jerarquía en tanto a lo que abarca. Hubo ejes temáticos que consideramos que van a ser objeto de tratamiento en reuniones específicas de los partidos", señaló Argimón en rueda de prensa al finalizar la reunión legislativa.

Además de esos proyectos, la presidenta de la Cámara de Senadores mencionó otros temas que se analizarán en comisiones integradas por legisladores de todos los partidos, como la ley de medios y la política de fronteras, entre otros.

"Quisimos buscar acuerdos en la coalición, sobre las instancias de intercambio de proyectos donde no hubo acuerdos o no han sido evaluados por los miembros de la coalición porque no forman parte del Compromiso para el país", puntualizó.

El Parlamento levantará el próximo lunes 1° de marzo su receso y la actividad volverá a pleno al Palacio Legislativo con un discurso del presidente Luis Lacalle Pou a un año de su asunción. Por eso, la vicepresidenta convocó para este martes a los legisladores de la coalición a un desayuno para comenzar a delinear las prioridades de los partidos en el 2021.

Aunque la idea inicial era realizar una reunión entre los coordinadores de las bancadas, Argimón decidió ampliar la convocatoria y que participaran todos los legisladores.

Entre los socios de la coalición existe cierta expectativa respecto al discurso del presidente en el Parlamento y esperan anuncios que recojan los planteos de las últimas semanas.

La agenda del gobierno copará buena parte de la actividad parlamentaria del 2021. La nueva Ley de Medios, los cambios al mercado de los combustibles, la reforma de la seguridad social y la Rendición de Cuentas son algunos de los principales proyectos de iniciativa del Ejecutivo. Pero los legisladores también intentarán mechar sus proyectos.

Cabildo Abierto tiene dos proyectos como prioridad: la ley forestal -ya aprobada en Diputados- y la reestructura de la deuda de las personas físicas. También el proyecto sobre tenencia compartida es prioritario para los cabildantes. Sin embargo, la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, también trabaja en un proyecto sobre el tema -ella lo llama corresponsabilidad en la crianza- pero lo diferenció del proyecto de Cabildo. "Nacen de inquietudes distintas", dijo.

El proyecto sobre la legalización de la eutanasia, la creación del Instituto Nacional de la Granja y el que habilita un día libre para vacunarse contra el coronavirus son algunos de los textos que planteará el Partido Colorado.