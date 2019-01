Libro, disco y DVD: No Te Va Gustar quiere hacer suyo el 2019 con el festejo de sus 25 años

No Te Va Gustar busca que 2019 sea uno de los grandes años de su historia. Y tiene sentido, porque es lo que amerita un festejo como el que la banda tiene para este año, en el que celebra los 25 años desde que Emiliano Brancciari, Mateo Moreno y un grupo de amigos decidieron formar una banda de covers para tocar en un festival del liceo 10.

El nombre original de tres palabras del grupo nunca se reveló, por cábala. Los covers de Sumo y Little Richard dejaron paso a las canciones originales. El público se multiplicó por miles en Uruguay y, también, afuera. Hasta los integrantes de la banda cambiaron en su totalidad, salvo por Brancciari. Fue un cuarto de siglo que transformó a un grupo de amigos en una de las bandas más exitosas de la historia de la música uruguaya.

Por eso, en febrero se publicará, por intermedio de la editorial Planeta, el libro Memorias del olvido. Escrito por el periodista argentino Mateo Crespo, se presentará en simultáneo en Uruguay y Argentina, y será la primera parte de las celebraciones.

La otra tendrá un primer avance en el segundo mes de 2019, uno mayor en marzo, y se publicará luego bajo el nombre Otras canciones. La banda ya anticipó en sus redes sociales datos de este proyecto compuesto por un disco y DVD de versiones acústicas de canciones de su repertorio, que cuentan con un plantel de invitados que incluye a Jorge Drexler, Julieta Venegas, Hugo Fattoruso, el grupo de mariachis femenino Flor de Toloache, el guitarrista Guzmán Mendaro, al cantante Federico Lima, al puertorriqueño Draco Rosa, y la colombiana Catalina García, de la banda Monsieur Periné.

Los días 19 y 20 de diciembre, la banda realizó la grabación de las canciones y del registro audiovisual, que permitieron conocer un anticipo de lo que traerá este nuevo proyecto.

Dentro del decágono

La sala Hugo Balzo del Auditorio Adela Reta estaba pensada como un estudio de televisión. De hecho, tiene una sala de control que nunca se había utilizado. Hasta ahora. El espacio fue el elegido por No Te Va Gustar para la grabación de Otras canciones. A la sala de control se le sumó el equipo de grabación móvil de Romaphonic, un estudio bonaerense que antes perteneció (bajo el nombre Circo Beat) a Fito Páez, y por el que han pasado figuras como Gustavo Santaolalla y Andrés Calamaro.

La pieza central de la construcción de la banda para la grabación es “el decágono”, una plataforma de madera de diez lados sobre la que se ubican los músicos en círculo, con una decoración de lámparas y paneles de colores, que le dan un estilo vintage a la sala y que, junto a las camisas y pantalones que llevan los integrantes de NTVG, le dan un toque de elegancia al asunto.

Las “otras canciones” serán catorce: trece interpretadas en el decágono y una más durante los créditos del DVD, una falsa recreación de backstage en la que participan todos los invitados. Algunas son éxitos del grupo, como No era cierto; otros son de las más queridas por el público, como Clara, y otras son de las que no forman parte del repertorio habitual, como De nada sirve. Los nueve discos de estudio que No Te Va Gustar publicó hasta ahora estarán representados.

Aunque no es un registro estrictamente acústico, la banda tomó esas canciones y las reinterpretó completamente, trabajando los arreglos desde cero y conformando versiones que resultan identificables, pero diferentes a las conocidas. El ejemplo más evidente es el de Clara, donde solo participan Brancciari junto al guitarrista Pablo Coniberti, el bajista Guzmán Silveira y el tecladista Francisco Nasser, aunque los tres tocan la guitarra criolla.

Acompañados por Guzmán Mendaro, que participa en nueve temas del disco, y por el acordeón de Hugo Fattoruso, la canción murguera se convierte en una milonga con aires de Zitarrosa, igual de melancólica que la original, pero con una melodía de la voz levemente alterada. “La canté toda diferente”, dijo Brancciari al terminar una de las tomas de la grabación de la canción, que concluyó con una ovación para Fattoruso.

Otra de las canciones será Tirano, del disco Todo es tan inflamable. Esta es una versión más cercana a la original, aunque el tono murguero de aquella cambia aquí por una clave de candombe. La percusión y los arreglos de voces son los que destacan en este tema, en el que también participa Guzmán Mendaro.

Mientras que la mayoría de invitados participan en solo un tema, Mendaro y el grupo de mariachis Flor de Toloache son la excepción. Tres de las integrantes del grupo estadounidense (que grabó en el Suenan las alarmas, y ha ganado premios Grammy) vinieron a colaborar en un par de canciones y, a medida que fueron sucediendo los ensayos, terminaron sumándose a seis temas, haciendo coros y tocando sus instrumentos de cuerda.

Entre toma y toma, así como entre canción y canción, la sala reconvertida en estudio se llenaba de miembros del equipo de rodaje, a cargo de la productora Pardelion, y bajo la dirección de Rodrigo Labella. Vestidos de riguroso negro, el enjambre de camarógrafos, maquilladores, escenógrafos, sonidistas y técnicos copaban el espacio, repartiéndose entre los músicos, que no paraban de hacer chistes y comentarios. Entre todos ellos estaba el venezolano Héctor Castillo, productor de Suenan las alarmas y que aquí volvió a trabajar con NTVG para esta reformulación de canciones.

Uno de los más bromistas era Brancciari, que se sentaba al piano para tocar Let it be, imitaba los “eh-oh” de Freddie Mercury, entonaba baladas viejas y en una interrumpió a sus compañeros que repasaban una de las canciones tocando sobre ellos la batería.

Alrededor del decágono, y en la platea superior de la sala, había público, pero solo algunos eran realmente fanáticos o allegados del grupo y sus asistentes. Los que estaban en la sala eran extras, contratados a través de un casting, ya que la grabación exigía estar muchas horas en el Auditorio. De todas formas, en la primera jornada, que fue un ensayo general, estaban los parientes y amigos, entre ellos Jorge Nasser (padre del tecladista) y el periodista y académico Facundo Ponce de León.

Más allá de lo que se vea en el resultado final, la grabación fue un “falso vivo”. Es decir, el grupo tocó realmente esas canciones y se grabó en tiempo real, pero hubo varias tomas de cada canción. La grabación en vivo en la sala se hizo a pedido de los integrantes de la banda, más allá de que el público esté integrado por actores.

Si bien aún no se conoce la fecha de publicación de Otras canciones, se adelantó que la versión audiovisual se subirá completa a YouTube eventualmente, y que las versiones acústicas serán el eje de la próxima gira de la banda, que se presentará en Montevideo a mediados de 2019, y llevará el show al interior del país y a la región.



Lista de temas:

- Al vacío

- Verte reír

- De nada sirve

- Poco

- Clara

- Tirano

- No era cierto

- Te quedás

- Quería ser como él (créditos)