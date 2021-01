Libros infantiles para dejar volar la imaginación en las vacaciones

Los días de lluvia en las vacaciones de verano son capaces de llevar al extremo los nervios y la paciencia, sobre todo cuando hay niños de por medio. La playa, el río o la piscina quedan fuera de los planes, y hay que acomodarse a las propuestas que se pueden desarrollar entre cuatro paredes, o por lo menos, bajo la protección de un techo. Pero también son un momento ideal para que entren en juego los libros, que ejercen como compañía y como divertimento, y a la vez ayudan a evitar la omnipresencia de las pantallas. En los últimos meses se han editado un conjunto de títulos que renuevan la propuesta literaria infantil uruguaya, con historias de miedo, inclusión, descubrimiento y encanto.

Este es un repaso por algunas de esas novedades editoriales infantiles que llevan a los niños a explorar distintos mundos.

El gran secreto, de Nadia Carreras (texto) y Soledad Luongo (ilustraciones)

El primer lanzamiento editorial del proyecto Cosabuena cuenta la historia de un niño que se encuentra con una niña extraterrestre, llegada desde otra galaxia. Ese es el puntapié inicial para esta historia que se cuenta en el que está previsto sea el primero de cuatro libros.

La particularidad de El gran secreto es que se trata de un libro inclusivo. Esto significa que está destinado a ser leído también por niños no videntes y sordos. Por un lado, cuenta con su texto escrito también en braille, con la intención de invitar también a los lectores videntes a descubrir ese lenguaje. Por otro, escaneando un código QR que se encuentra en el libro, puede accederse a una versión del relato en lenguaje de señas uruguayo y al audiolibro. Es una historia que busca estar disponible para todos y que habla sobre los deseos y la imaginación de los más pequeños.

Los carpinchos, de Alfredo Soderguit

Un grupo de carpinchos llega a una granja escapando del inicio de la temporada de caza y se encuentran con un grupo de gallinas, que, sorprendidas por la alteración de su rutina y por la llegada de estos “extranjeros” ponen distancia entre ambos grupos y establecen reglas para que los recién llegados sigan. Hasta que un integrante de cada especie entabla amistad con uno del otro grupo, y todo se sacude.

Esa es la premisa de este libro de Alfredo Soderguit, ilustrador y autor que lleva ya varias décadas de trayectoria en el mercado editorial local, y que fue además el director de la película animada Anina, adaptación del libro que él mismo ilustró. Los carpinchos, editado originalmente en 2019, fue reeditado este año y elegido además dentro de la selección White raven, un catálogo confeccionado por la biblioteca juvenil de Múnich, una de las más prestigiosas del mundo, que marca en esa recopilación los libros que considera valiosos y extraordinarios, una selección que realiza en base a publicaciones de todo el planeta.

Komorebi (Miniatura, de Sabrina Pérez; Ama, de Claudia Preciozo; En la noche, de Sebastián Santana, y Frío en la playa, de Leandro Mangado)

Estos cuatro libros que forman parte de esta colección, tienen como destaque el hecho de que ponen a los ilustradores, habitualmente destinados a acompañar a los autores desde un rol no tan destacado, salvo excepciones, a la par de los escritores. Son cuatro obras en las que la imagen tiene el mayor peso narrativo, e incluso, en el caso de Frío en la playa las palabras no son necesarias para el relato. Ese libro cuenta la historia de un pingüino que aparece en una playa en pleno verano, y acompaña a una historia de amor (Ama), una serie de viñetas de una noche en la ciudad (En la noche) y al cuento de una serie de criaturas que viven en frascos y escapan para salir a explorar el mundo.

Cada uno con su estilo particular, y una diversidad visual maravillosa entre los diferentes integrantes de la colección, Komorebi es también un destaque para la ilustración local, que está en un momento de fertilidad y expansión.

¿Qué querés inventar?, de Lorena Hugo (texto) y Luisa Sabatini (ilustración)

Este libro contiene dos historias: de un lado está Siempre en la luna, la historia de una niña llamada Lucrecia cuyo rasgo más destacado es su enorme imaginación. Del otro está Te vas a bañar, que es la de Genaro, un niño que vive una aventura mágica junto a su perro el día que le toca bañarse. Las dos historias, en principio independientes, se cruzan en el medio de este libro particular.

¿Quién es diferente?, de Alfonsina Almandoz (texto) y Sabrina Pérez (ilustración)

Ana es una niña con síndrome de Down, querida por sus compañeros y apoyada por los padres de estos, quienes buscan incluirla y trasladarle ese mensaje a sus hijos, aunque lo hacen con un error: se centran en las diferencias. Un episodio hará que esa perspectiva cambie y transformará el vínculo entre Ana y los demás.

Es el primer libro de la colección Desde adentro, y tiene como autora a Alfonsina Almandoz, conocida por su proyecto Cande down side up, un blog en el que relata su experiencia como madre de una niña con síndrome de Down, y que actualmente es un emprendimiento dedicado a derribar mitos y prejuicios sobre esa condición.

Fábrica de escalofríos, de Horacio Cavallo (texto) y Tati Babini (ilustración)

Este es un libro de poesía que también tiene mucho de juego. El autor propone una colección de versos sueltos que pueden unirse de la forma deseada para crear centenas de poemas diferentes. Poemas que circulan dentro de las aguas del terror, con monstruos, fantasmas y criaturas extraterrestres que protagonizan estas historias mutantes y mutables, a medida que se lee, se crea y se juega.

El día que el parque rodó, de Gonzalo Frasca (texto) y Horacio Cassinelli (ilustración)

No, las minúsculas del título no son un error. Es que además de hacer referencia al popular espacio de juegos mecánicos de la capital uruguaya, en esta historia los caballitos de la calesita, la rueda gigante y hasta el Gusano Loco salen rodando por la ciudad y se van a recorrer el mundo.

Esa es la premisa de esta historia escrita por el diseñador de videojuegos Gonzalo Frasca e ilustrada por Horacio Cassinelli, contada en verso y protagonizada por los vetustos pero queribles aparatos, que deciden tomarse unas vacaciones y salir a jugar ellos.