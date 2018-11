Liceales de Montevideo perdieron casi un mes de clase debido a paros

Un informe preparado por el consejero del Codicen en representación de los Docentes, Robert Silva, determinó que en lo que va del año en Montevideo se perdió alrededor de un mes de clase entero debido a medidas sindicales de paro, según informó este mediodía VTV Noticias.

Desde que comenzó el año lectivo en marzo y hasta este viernes, en educación secundaria en Montevideo hubo 23 días de paro por medidas sindicales, lo que significa que los alumnos de la educación pública perdieron aproximadamente un mes por reclamos de los docentes.

El informe señala que en el interior hubo siete días afectados por paros y que siempre que hubo movilizaciones Montevideo adhirió. Según este relevamiento 16 de las paralizaciones fueron promovidas solo por la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), la filial que nuclea a los profesores de la capital. El dato total incluye los paros promovidos desde el PIT-CNT y a los que Secundaria se plegó.

Silva consideró que se debe hacer un esfuerzo por recuperar las horas de clase perdidas y que más allá de que el acatamiento no siempre es total, los paros implican una “clara afectación del funcionamiento de los centros”. El consejero dijo que no estaba en contra del paro como medida de lucha pero que primero debe analizarse la situación con la que no hay conformidad para que si no se llega a un acuerdo luego sí tomar la medida de paro.

Por último, dijo que los más perjudicados son los alumnos de la educación pública porque en la educación privada prácticamente no hubo paralizaciones.