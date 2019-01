Liverpool largó con la mira en la copa y en seguir en crecimiento

En Lomas de Zamora, el complejo de la Primera división de Liverpool, los negriazules trabajan desde el 2 de enero con un primer objetivo internacional, los partidos ante Bahía de Brasil por la primera fase de la Copa Sudamericana que se disputarán el 7 y el 21 de febrero.

Ese encuentro de ida, en condición de visitante, será el primero para los dirigidos por Paulo Pezzolano, la semana previa a que comience el Torneo Apertura.

El joven técnico tendrá su segunda temporada al frente luego de un primer año que valoró como positivo. “El campeonato pasado fue muy bueno”, dijo a Referí.

“Llegamos a Liverpool peleando zona de descenso, estábamos últimos y por suerte salimos antes de lo pensado y terminamos en zona de copas, a un punto de la preLibertadores. Fue un año muy interesante en todo sentido, lograron titularidad varios jugadores, se cotizaron varios juveniles y eso es muy positivo para Liverpool también”, agregó.

El 2019 ya están en marcha, con nuevos objetivos y con el deseo de mejorar lo logrado el año pasado, donde el equipo de Belvedere fue sexto en la Anual con 58 puntos.

“Ahora se viene la copa. Sabemos que es un rival duro que nos toca, Bahía, es durísimo, un equipo brasileño. Pero sabemos que no es imposible. Tenemos que tratar de pasar lo máximo de fase que se pueda. Ojalá podamos pasar la primera que va a ser dura pero vamos a ir a eso”, indicó Pezzolano.

Para la actividad local, el plan es hacer un buen año. “Terminar de nuevo en zona de copas y mejorar lo que hicimos, en todo sentido”, expresó el entrenador de 35 años. “Si se da algo más, mucho mejor. Pero la realidad de Liverpool es esa. Tenemos que lograr la estabilidad deportiva, ver si podemos meternos en copas y si se puede lograr más puntos que los de este año, mejor”.

Mantiene la base

Si bien el plantel negriazul ha tenido hasta el momento ocho bajas y tres altas (ver cuadro), Pazzolano destacó que han mantenido muchos jugadores del año pasado. “Eso nos favorece en nuestro juego, cada vez se entienden más y eso es muy importante. Ya contratamos a Maureen Franco, Bryan Olivera y Franco Romero que se están acoplando muy bien al equipo”.

Consultado por la llegada de Franco, quien estuvo el último semestre sin jugar y que quedó libre de Cerro, luego de que a mitad de año sonara para volver a Nacional, el técnico negriazul señaló que mantuvo dos charlas personales con el delantero.

“Quería ver cómo estaba”, contó. “Tiene ganas de revancha. Nos da una calidad bárbara, sabemos que la calidad no se pierde de un día para el otro. Y lo físico lo va a agarrar, está muy bien, entrenando a morir. No es un jugador que solo te dé calidad porque también él hace un desgaste grande en el equipo con movimientos ofensivos y cuando no tenemos la pelota tratamos de acoplar a lo que queremos y lo está haciendo muy bien. Si se prepara bien físicamente nos va a dar muchos frutos”, comentó.

En las últimas horas, Liverpool fichó a Diego Guastavino, quien vuelve tras su paso en Independiente de Santa Fe. Resta sumar un zaguero para cerrar el plantel.

Además, siguiendo la tendencia del club de La cuchilla en los últimos años, ascendieron a dos juveniles: Federico Pereira y Ezequiel Escobar. “Los vamos a tener con nosotros, para seguir mejorando día a día, sin apuro, pero preparándolos para cuando les toque. Así que afrontar el año de la mejor forma posible”.

Liverpool cuenta con dos jugadores en la selección sub 20 de Uruguay que esta semana comienza su participación en el Sudamericano de Chile. Ellos son Sebastián Cáceres, elegido jugador revelación en la enuesta Fútbol x 100 de El Observador, y Nicolás Acevedo, quienes no están junto al plantel negriazul.

“Fueron jugadores que terminaron de titular los dos. Los vamos a sentir”, dijo Pezzolano. “Pero ojalá que sean 20 jugadores de Liverpool los que estén en la sub 20 y en la mayor. Si los perdemos por eso, bienvenido sea, los vamos a sentir, pero muy contentos por ellos”, agregó el DT, quien espera que se sumen a su trabajo tras el último día del Sudamericano. “Que vuelvan el último día para que sean campeones. Lo primero es hacer las coas bien, que le vaya bien a la selección, a Fabián (Coito) y a ellos. Es lo que buscamos como entrenador”.

Preparación internacional

Los amistosos de Liverpool arrancaron con nivel internacional, ante Libertad de Paraguay y Barcelona de Ecuado, ambos en Belvedere. “Empatamos los dos. Fueron partidos muy buenos en intensidad y en juego, nos sirvieron mucho”, contó Pezzolano.

Ante los guaraníes los goles fueron de Bryan “Rusito” Olivera y Ezequiel Escobar, uno de los fichajes y uno de los ascendidos, mientras que ante los ecuatorianos igualaron 0-0 en el primer partido y en el segundo cayeron 3-2, con dos tantos de Maureen Franco, uno de ellos un verdadero golazo que ilusionó a los hinchas que llegaron al estadio negriazul.

La agenda para los próximos días tiene marcada un partido ante Defensor Sporting este miércoles, frente a Wanderers el sábado, dos equipos que también jugarán copas, y luego otros cuatro amistosos.

El cuerpo técnico de Pezzolano sufrió la baja de Osvaldo Canobbio, quien no seguirá en el club, y ya incorporaron a Matías Filippini. “Es el profe que se va a encargar de la parte informática que necesitamos en el cuerpo técnico y ya empezó”, dijo el DT, cuyo equipo lo integran Valentín Villazán, los PFs Pablo Balbi y Gonzalo Álvarez, y el entrenador de arqueros Gonzalo Noguera.

Mientras los futbolistas sienten el esfuerzo de las duras cargas de pretemporada, el entrenador ya observa a Bahía, el primer reto del año. “Va a ser durísimo”, señaló. “Cualquier equipo brasileño del primer al último son presupuestos muchísimos más altos, tienen jugadores de mucha calidad y jerarquía. Es un equipo muy complicado pero no es un imposible porque nosotros también tenemos lo nuestro. Tenemos que saber que todo lo que viene es para ganar. No esperar nada, ir a buscarlo desde el primer momento allá, trabajarlo bien al partido y ser inteligentes”, dijo Pezzolano, que arrancará el año con una final.

Altas:

Maureen Franco (Cerro)

Bryan Olivera (Fénix)

Franco Romero (Racing)

Diego Guatavino (Independiente de Santa Fe, Colombia)

Bajas:

Leonardo Melazzi (Rampla Juniors)

Angelo Gabrielli (Newell’s)

Martín González (Cerro cedido)

Santiago Viera (Cerro cedido)

Mathías Pintos (Peñarol)

Cristian Sención (Juventud cedido)

Cristian Souza (Garcilaso de Perú)

Carlos Núñez

Clever Quintana

Amistosos:

9/1 Libertad de Paraguay 2-2

13/1 Barcelona de Ecuador 0-0 y 2-3