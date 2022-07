Llegó hasta Silicon Valley: ola de incertidumbre en la economía golpea a las startups

El auge de las startups está viviendo una corrección. La inflación en alza y el caos en las líneas de producción generaron una ola de incertidumbre en la economía global que está golpeando a las empresas tecnológicas jóvenes.

La baja de las startups recién comienza, según publica The Economist. Y llega luego de varios años de éxito en el reino del capital de riesgo, siendo el último uno particularmente bueno. Según la consultora CB Insights, las startups tecnológicas a nivel global obtuvieron US$ 621.000 millones durante el año pasado; el doble que el año anterior y 10 veces más que en 2012.

Pero desde entonces, la situación es otra. Las primeras startups en sentir la caída fueron las que cotizan en bolsa porque —desde su pico en noviembre—, el índice Nasdaq cayó un 30%. Según el proveedor de datos, PitchBook, más de 140 empresas con respaldo de capital de riesgo que comenzaron a cotizar en bolsa en Estados Unidos en 2020 tienen capitalizaciones de mercado más bajas que el total de fondos de riesgo que obtuvieron desde su creación.

La falta de atractivo de las tecnológicas se extendió a los mercados privados, y la obtención de fondos se ha desacelerado fuertemente comparado con la segunda mitad de 2021. Entre marzo y mayo la cantidad de rondas de financiación cayó un 7% en Estados Unidos, comparado con el mismo período del año pasado, según PitchBook. En Asia la caída fue de 11%, y en Europa 19%.

También son menos las startups que hacen lanzamientos de acciones en la bolsa y que se venden a otros inversores.

Para que la caída de las startups sea lo más pequeña posible, los inversores ya están alertando a las compañías de sus carteras de que deben tener suficiente dinero en el banco para durar hasta 2025.

La actitud de las startups

La mayoría de los inversores no espera una corrida a la baja en el corto plazo porque el éxito de los años previos dejó a muchas empresas con buenos balances bancarios.

Según el proveedor de servicios de banca corporativa para startups, Brex, las empresas maduras gastan un promedio de US$ 500.000 por mes y —si se mantienen a ese ritmo—, en el caso de las de software todas menos tres tienen suficientes fondos para estar cubiertas hasta 2025.

No obstante, entre las empresas maduras hay tres grupos tienen mayor riesgo. El primero es el de negocios competitivos. “Cuando algo empieza a funcionar, el capital de riesgo financia a diez empresas del sector”, explicaron desde la firma de capital de riesgo, Asheem Chandna. Entonces, a las ganadoras les puede ir bien pero las otras pueden tener dificultades para sobrevivir. El segundo es el de las empresas que no buscaron obtener fondos en 2021. Alrededor de 60 de las 500 startups más grandes del mundo forman parte de este lote. El tercero es el más sensible a la demanda de los consumidores, que tiene un desempeño por debajo de las startups con mucho movimiento en la bolsa.

Los fundadores de las startups están eliminando gastos. Tanto es así que la tasa promedio de gasto de dinero cayó en el último año para todo tipo de startups, según Brex. Una manera en que las startups están conteniendo los costos es reduciendo el personal: 800 empresas redujeron sus nóminas desde marzo. Otra estrategia es gastar menos en marketing. Desde enero, 50 de las mayores startups del mundo redujeron esos gastos un 43%.

Pero para algunas empresas —específicamente las que están en sus fases iniciales—, los recortes no serán suficientes porque en promedio su tasa de gasto de dinero implica que tienen capital para alrededor de 20 meses.

La oportunidad de las bien capitalizadas

El dinero no ha desaparecido por completo, porque las empresas bien capitalizadas huelen oportunidades. Según publicó The Economist, al enfriarse la fuerte demanda de talento tecnológico les resultará más fácil y barato contratar. Y también puede resultar barato comprar rivales más pequeños.

En los últimos meses las ramas de capital de riesgo de firmas tecnológicas establecidas han comprado startups. Lo mismo han hecho gigantes industriales.