Llevarse las pelotas: la medida en canchas de fútbol 5 para evitar que abran

Ante la falta de un decreto que permita sancionar a clubes y gimnasios en infracción por no cumplir las medidas de prevención por el coronavirus, en ciudades del interior del país resolvieron llevarse las pelotas de las canchas de fútbol 5 que estaban abiertas en medio de la cuarentena.

Así lo confirmó este jueves el secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, al explicar cómo es la situación actual de estos centros, que han sido exhortados a no abrir sus puertas, algo que no se cumple a rajatabla.

“Me ha llegado información de que hay canchas de fútbol 5 y gimnasios chicos que han abierto, principalmente en el interior. Ha ido la intendencia y se ha llevado las pelotas porque no tienen un decreto para resolver que no se puede jugar al fútbol 5, porque es una empresa privada, y por lo tanto no hay una policía administrativa que pueda suspender una cancha de fútbol 5 si no hay un decreto”, dijo Bauzá al programa Así nos va de Radio Carve.

Para tener un mayor control y facultades para poder sancionar a quienes no respeten el exhorto vigente, la Secretaría Nacional de Deporte (SND) quiere que se apruebe un decreto.

En ese sentido, la SND, en contacto con la Cámara de Gimnasios y los directores de Deporte de las intendencias de todo el país, desarrollaron un protocolo que fue presentado al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Leonardo Carreño

El documento establece puntos que se deben cumplir para que vuelva la actividad a los gimnasios y clubes. Entre ellos, se señala que debe haber alfombras para desinfectar los calzados al entrar y salir de los recintos, que en un primer momento no se utilicen los vestuarios, que haya dispensadores de alcohol en gel, que cada usuario tenga su propia botella de hidratación y que no sea compartida, así como también que se eviten los saludos.

Además, se establece que la capacidad de personas en los gimnasios sea de un 50% del total y que haya personal que limpie los materiales de forma frecuente.

Otro de los puntos señala la presencia en los recintos de un “oficial de cumplimiento”, dijo Bauzá, quien sería el asignado para que se respete el protocolo.

“El coronavirus no se contagia por el sudor”, destacó Bauzá, quien agregó que con la llegada del invierno sí puede haber presencia de personas alérgicas y resfriadas en los gimnasios, algo que debería controlar el responsable “asignado” del establecimiento.

El protocolo debe ser aprobado por el MSP, por Presidencia de la República y por los grupos de especialistas que trabajan para tomar medidas con respecto al coronavirus.

Bauzá no estimó una fecha para su aprobación, ya que depende del tratamiento que tenga en esas distintas instancias.

Una vez que el protocolo entre en vigencia, se redactará un decreto para que se cumpla con las medidas establecidas y para que se pueda sancionar a los gimnasios y clubes que no estén en condiciones.

Con el decreto se va a tener “el respaldo en la decisión de cerrarlos”, dijo Bauzá. “No pueden estar abiertos porque aún no están las medidas sanitarias para que abran”, señaló.

Más de 4.000 gimnasios cerrados

El secretario de Deporte señaló que “más de 4.000 gimnasios están cerrados actualmente” por la pandemia de covid-19.

La situación de los clubes es diferente según el deporte y la actividad que se realicen.

Con respecto a la natación, dijo que “hoy por hoy no hay ninguna piscina habilitada” y que se está estudiando cómo ponerlas en funcionamiento, para lo que debe tener en cuenta la temperatura del agua y el nivel de cloro, entre otras medidas, y que haya una persona por cada andarivel.

“Las disciplinas en las que hay contacto físico son las más complicadas y las que más van a demorar”, dijo Bauzá.

Sobre los deportes populares y masivos, indicó: “Las carreras que tenemos en la rambla, las 5K y las 10K, va a ser muy difícil que vuelvan a la brevedad. Sí puede haber actividad en la pista de atletismo, con un protocolo”.

AFP

“El ciclismo si es personal, si uno se sube a la bicicleta y va solo en la ruta, manteniendo la distancia, no hay problema. Pero no se puede hacer un pelotón para salir en grupo, como vemos en ruta o carretera, que salen 40 o 50 ciclistas juntos”, agregó.

Consultado sobre los ejercicios al aire libre, Bauzá señaló que “es necesario tener una activación”. “Aconsejamos no ir a la rambla, sino hacerlo dentro de su misma manzana en un horario en el que haya menos gente y se dé un distanciamiento de dos metros con otras personas”, dijo y pidió que haya responsabilidad a la hora de salir a realizar actividad física.