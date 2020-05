Lluvias dispares en el campo: el impacto en cada zona declarada bajo emergencia agropecuaria

Las lluvias que hubo en el país desde la noche de este miércoles fueron muy bienvenidas y útiles para muchos productores ganaderos, agrícolas y granjeros, pero para otros lejos están aún de corregir los daños derivados del déficit hídrico acumulado desde el verano, que motivaron incluso la declaración de emergencia agropecuaria en áreas totales o parciales de 10 departamentos ubicados al sur del Río Negro.

Incluso, pese a los pronósticos de lluvias generalizadas para todo el territorio, al cierre de esta edición varios productores consultados por El Observador señalaron que en algunos lugares llovió muy poco e incluso nada.

Dado ese panorama, las esperanzas están puestas ahora en que haya precipitaciones en el resto de este jueves y durante el viernes, algo muy necesario considerando que posteriormente no se avizoran lluvias por el resto del mes.

En ese marco, se expresó que donde llovió bien también sería positivo que siga lloviendo, y que los temporales de viento anunciados no generen destrozos en producciones e infraestructura productiva.

Con lo que llovió hasta el momento, los principales impactos positivos están en las mejores condiciones que se generan para el desarrollo de verdeos que derivan en alimentos para los rodeos, también hay mejores posibilidades para la implantación de cultivos de invierno, aunque no alcanzan los registros a ser suficientes para mejorar las reservas de agua naturales.

En Rocha

Rafael Graña, productor ganadero en San Luis (Rocha), dijo que allí cayeron unos 40 mm al momento, y de buen modo: “llovió despacito y parejo”, contó. En una zona muy afectada por la sequía, eso sirve para que las pasturas que no habían muerto puedan recuperarse y ser aprovechadas por los ganados. Pero, admitió, no son suficientes para mejorar la disponibilidad de agua en los diferentes recursos. Para eso debería llover en torno a los 100 mm y que además no tarde en volver a llover. “El agua, cuando hace tanta falta, estos suelos la chupan como una esponja”, graficó.

En Canelones

Erick Rolando, productor granjero en Juanicó (Canelones), mencionó que en su establecimiento se acumularon lluvias por 40 mm y que en los grupos de WhatsApp conformados por productores del departamento se mencionaron extremos de 35 mm y 49 mm. Eso, para algunos rubros, llegó tarde porque la cosecha terminó o está concluyendo, como es el caso de la manzana. En otros, como la cebolla, la lluvia es muy oportuna porque justo se está en plena labor de instalar los almácigos. Para lo que esta lluvia es aún insuficiente es para recargar las reservas de agua: “No corrió nada de agua, el suelo tomó todo, estaba muy seco”, declaró.

En Colonia

Pablo Rostagnol, productor lechero en Artilleros (Colonia), indicó que allí llovió muy poco, solamente 6 mm, pero que la situación no es tan adversa como en otros lugares del territorio nacional dado que si bien la sequía se empezaba a hacer sentir, “no era algo desesperante”. Esa lluvia, de bajo volumen, incluso le viene bárbaro al trigo y a la alfalfa que sembró hace poquitos días en suelos de perfil arenoso, cultivos que se hubiesen visto perjudicados en caso de una lluvia mucho más importante.

En Durazno

Álvaro Rivas, asesor de productores con predios productivos próximos a Durazno capital, comentó que si bien fueron dispares considerando las diversas zonas, las lluvias allí no superaron los 20 mm. Lo bueno es que no se trata de áreas del país con gran impacto adverso por la sequía, no obstante las lluvias fueron bienvenidas. Por ejemplo, en las puertas del invierno, sirven para potenciar el desarrollo de pasturas recién instaladas, mejorando la perspectiva para la disponibilidad forrajera en los próximos meses, cuando acceder a la comida para los ganados normalmente es más dificultoso. Lo que se precisa ahora, puntualizó, es que no lleguen muy rápido los fríos más intensos, para que los verdeos aprovechen estas lluvias.

En Soriano

Felipe López, productor y asesor de otros emprendimientos agrícolas y ganaderos, mayormente ubicados en Soriano, informó que en la mayoría de los espacios productivos en ese departamento hubo lluvias de 5 mm a 20 mm, en algunos casos hubo chaparrones más intensos y llovió algo más y en otros no llovió. Donde hubo precipitaciones, vinieron bien para los cultivos de colza y las pasturas recién instalados, pero también para que los suelos dispongan de mejores niveles de humedad de cara a las próximas siembras de trigos y cebadas. Donde llovió, “sirvió para mucho”; donde no llovió, “muchos entran en zona de riesgo”, advirtió.

En Florida

Horacio Rodríguez, productor lechero en un paraje que queda entre Florida capital y Sarandí Grande, lamentó que allí no llovió, aunque precisó que no se trataba de la zona más complicada en la cuenca lechera. Donde sí la situación era muy compleja, al sur de la capital departamental, hubo registros de 20 mm, 40 mm y hasta 60 mm, lo que obviamente fue muy oportuno. Sirve, básicamente, para estimular el desarrollo de pasturas, pero lejos está de corregir los problemas de acceso al agua que hay en muchos tambos, dado que ese registro no acomoda la situación en pozos, cañadas, represas y otros depósitos. También mencionó que al menos hasta ahora no hubo grandes problemas por fuertes vientos, algo que siempre se teme cuando se anuncian temporales.

En Lavalleja

Adriana Bonomi, productora en La Lorencita (Lavalleja), dijo que en las últimas horas hubo un par de chaparrones, pero cortos, y alguna lluvia “mansita” que se daba en el momento de la charla, todo lo cual no llegó a unos 5 mm, pero puntualizó que la situación es muy dispar con solo trasladarse unos pocos kilómetros, lo mismo que sucede para evaluar cómo ha impacto la sequía en esa zona del departamento. Lo que llovió sirve para acomodar en algo la oferta forrajera en campos muy duros, donde siempre es complicado afrontar la labor de dar de comer a la hacienda en invierno y donde el desarrollo de los verdeos estaba detenido. Con relación a los tajamares y aguadas, también viene bien, sobre todo porque el déficit hídrico había determinado el cierre de algunos potreros.

En Treinta y Tres

Julio Izmendi, rematador en Treinta y Tres, comentó que en la zona próxima a la capital de ese departamento hubo buenas lluvias, en el eje de los 35 mm, beneficiosas sobre todo para los productores que estaban necesitando agua pensando en generar disponibilidad de alimentos para los ganados, en un momento clave del año. Dijo que mucha gente, incluso, dados los pronósticos, aprovechó para sembrar o resembrar en días previos y así sacarle jugo a estas lluvias. No obstante, detalló que “el campo se chupó todo el agua que cayó”, aludiendo que los registros acumulados al momento no fueron suficientes para recuperar el nivel adecuado en las reservas de agua.

San José

Pilar Camy, productora ganadera en San José, explicó que donde trabaja, en la zona de Sierras de Mahoma, llovió 30 mm, pero que las precipitaciones fueron tan variadas en el departamento que hay casos de 5 mm en áreas próximas a la ruta 3 y otros de 78 mm en la zona de Mal Abrigo. En su predio productivo, en los últimos seis meses hubo precipitaciones acumuladas por 270 mm, cuando lo normal es recibirlas en el eje de los 700 mm. Lo que llovió ahora es muy útil, por ejemplo, para el desarrollo de verdeos recientemente instalados, pero no alcanzan para que haya un impacto positivo en las reservas naturales de agua. También comentó, respecto a colegas agricultores, que en San José hubo grandes daños en las sojas, con muchos que levantaron apenas algo más de 1.000 kilos por hectárea y lejos quedaron de cubrir los costos (ni el 50%) y otros que directamente enfardaron la soja, con mejores logros en maíz donde supo de casos de buenos rendimientos, de hasta 7.000 kilos por hectárea, porque para ese cultivo lo poco que llovió llegó en momentos muy oportunos para el correspondiente ciclo productivo.