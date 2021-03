Lo condenaron por atentado violento al pudor y la defensa denunció a psiquiatra que hizo pericia por no tener título

Un joven de 19 años denunció hace un año y medio haber sido abusado por su primo, cinco años mayor que él. La víctima le relató a su madre que había sufrido este abuso en el año 2017.

La mujer hizo la denuncia en setiembre de 2019 y comenzó el proceso judicial. En todo momento, el acusado de 25 años negó este episodio y en Las Piedras, Canelones, ciudad de donde es oriundo, se organizaron marchas y movilizaciones a favor de su inocencia.

El joven fue condenado el pasado viernes a cuatro años de prisión como autor de reiterados delitos de atentado violento al pudor. La fiscalía había solicitado que se incluyera el delito de violación, pero la jueza entendió que no había pruebas suficientes para condenarlo.

El fiscal de Canelones de 3° Turno, Alejandro Sastre, había solicitado la imputación en junio de 2020, por presunto abuso sexual, con 120 días de prisión preventiva como medida cautelar. En el proceso, la fiscalía recurrió a informes forenses, psicológicos y psiquiátricos, además de la historia clínica de la víctima y su declaración mediante prueba anticipada.

La víctima tiene síndrome de Asperger, y fue evaluado por dos psicólogas y una psiquiatra. Según mencionó el abogado del acusado, Gonzalo Medina, si bien la psiquiatra que lo atendió cursó el posgrado de especialización, no tiene el título, por lo que denunció que las pericias realizadas no son válidas.

El abogado presentó un escrito en la Justicia pidiendo la nulidad de su declaración, informó El País y confirmó El Observador con fuentes judiciales.

Según Medina, en su declaración en fiscalía, la médica afirmó "en reiteradas ocasiones tener una especialidad que no está habilitada a ejercer”, y acusa a la fiscalía de utilizar su declaración como la de una "técnica especializada en la materia para analizar la situación, y llegar a conclusiones que contradicen a la academia”.

El delito por el que se lo condenó refiere a la persona que realiza "actos obscenos, diversos de la conjunción carnal" o lograra que esta persona realizara "actos sobre sí mismo, sobre el condenado o sobre un tercero".

La defensa del imputado apeló la condena por considerar que la única prueba para el caso fue la opinión de la psiquiatra sin el título, y reclaman que la pericia psiquiátrica realizada de forma particular al imputado no muestra indicios de la personalidad de un abusador. Por otra parte, se presentaron cerca de diez testigos que indicaron que en el momento en que se cometió la presunta violación, los jóvenes no estaban solos en la casa.

En el proceso de condena, la psiquiatra dijo que las personas con Asperger "no mienten". Sin embargo, la defensa recurrió a un antecedente de denuncia que realizó la víctima en 2014, cuando acusó a un compañero de clase de abuso sexual, y el caso fue archivado porque se comprobó que fue falso.

El fiscal Sastre confirmó que la psiquiatra no tiene el título pero realizó los estudios de la especialización. "Le falta el examen final", comentó. De todas formas, remarcó que la mujer "nunca dijo que era psiquiatra" pero sí recibió formación en la materia.

En la condena fue asegurado que la víctima realizó un "relato claro y contextualizado, de acuerdo a sus características personales y que ha padecido sintomatología compatible con la situación de abuso denunciada". La víctima mantuvo en el tiempo su relato de los hechos, primero con su madre, luego con su psicóloga y la psiquiatra tratantes, frente al perito forense y luego en una declaración realizada mediante prueba anticipada.

Además de la apelación, la defensa del imputado denunció a la psiquiatra por usurpación de título y falso testimonio y al fiscal por no comprobar que el testimonio de la mujer era de alguien que se había recibido.