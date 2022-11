"Lo cuento por si me pasa algo": Chano dice que hay "gente oscura" que le "quiere hacer mal"

Santiago Moreno "Chano" Charpentier está de vuelta en los escenarios y este fin de semana cantó ante 80 mil personas en el aniversario de la ciudad de La Plata. Pero, unas horas después compartió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que preocuparon a sus seguidores.

“Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, escribió el cantante en un primer tweet y agregó: “Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random”.

Pero a continuación compartió algunos mensajes que hacen referencia a que podría sentirse en peligro.

“Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo: ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, escribió el exlíder de Tan Biónica.

“Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada”, concluyó.