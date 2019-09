Carnival Row, la nueva serie de Amazon con un romance a lo Romeo y Julieta en un mundo mágico

En este contexto de series nuevas que aparecen de a docenas, semana a semana, todas buscan su distinción, su característica, lo que les permita marcar la diferencia que significará más temprano que tarde su continuidad en este competitivo universo. Por tanto, cabe reconocerle a la serie que hoy nos ocupa, una receta, una combinación de ingredientes, bastante particular. Sin dudas, combinar un universo aparentemente ambientado en una Inglaterra victoriana (pero que no lo es), integrado por hombres, hadas, faunos, centauros y un extenso etcétera, pero que además incluye componentes shakespereanos tales como amores prohibidos, pero que también es un misterio policial y que no desdeña incluso un contexto bélico, y que así mismo reflexiona en paralelo con nuestro universo y la situación actual de los refugiados en nuestro mundo, es un plato que no vamos a ver servido demasiado a menudo.

Carnival Row se ambienta en El Burgo. Para dar contexto, decir que El Burgo se enfrentó a El Pacto en Tirnanoc -la tierra de las hadas- por sus riquezas naturales y perdió. Las hadas que fueron aliadas del Burgo se encuentran ahora en condición de refugiados en tierra extraña, ciudadanos de segunda categoría por completo, malviviendo al servicio de los humanos. Nuestros protagonistas en este contexto serán dos: Rycroft Philostrate o Philo para acortar (Orlando Bloom) un ex soldado de la mentada campaña militar que ahora es inspector de policía en la ciudad y Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) una hada que escapa in extremis de Tirnanoc y acaba de llegar al Burgo. Lo cierto es que ambos tienen su pasado (una historia de amor 7 años atrás, durante la guerra) y el reencuentro no estará carente de tropezones. No son los únicos protagonistas de esta serie, hay varias otras subtramas importantes: la llegada de un fauno (David Gyasi) a un barrio rico y la recepción azorada que le ofrecen una pareja de hermanos en problemas económicos (Tamzin Merchant y Andrew Gower); la tensión política que se da por la situación de los refugiados y el enfrentamiento entre el Canciller (Jared Harris), su esposa (Indira Varma) y sus enemigos políticos; y por último una serie de horrendos asesinatos que no discriminan humanos y hadas que pone a Philo de cabeza.

El mayor mérito de Carnival Row no es otro que la creación de un universo y esto no es poca cosa. La serie se propone un mundo nuevo -uno cargado de referencias reconocibles, sí, ya que la mano de Tolkien, Dickens, Shakespeare o incluso Lovecraft va asomando momento a momento- y lo consigue, con sus lugares, sus costumbres, sus culturas o incluso sus religiones (el Jesucristo de este universo es El Mártir y aparece ahorcado en vez de crucificado) con una construcción cuidada de todos estos aspectos, lo que es sin dudas de agradecer. No funciona tanto la mecánica del relato "de a pie" ya que por momentos la serie impulsa su trama a donde le conviene sin importar en lo más mínimo la verosimilitud o lógica interna de su relato. Aspectos tan interesantes como la propia guerra -reducida a un sólo episodio de flashback- o personajes como Darius (Ariyon Bakare) el mejor amigo del protagonista encarcelado por razones misteriosas, no llegan nunca a ocupar la relevancia que propone el interés inicial con el que son presentados.

Por su parte, el elenco es bastante irregular. Ante la imponencia de sus secundarios -entre los que destacan (sin sorpresa para nadie) Harris y Varma, el primero con muy pocos minutos, la segunda con una suerte de poderosa Lady MacBeth- sus protagónicos no logran cuajar al cien por ciento. Acaso sí Bloom compensa con madurez su falta de expresividad, pero en el caso de Delevingne hay situaciones insostenibles (todo lo que le pida emotividad extrema), lo que afecta, sobre todo, los primeros episodios. El resto del elenco aporta lo suyo, con algunos personajes memorables como el Fauno de Gyasi o la compleja Imogen Spurnrosa de Merchant, o ese trágico mercachifle teatral que compone con calma -y robándose la serie episodio a episodio- Simon McBurney.

Con ocho episodios concretos, la nueva propuesta de Amazon sabe muy bien a lo que apunta: espectadores que disfruten la cuota de lo fantástico, que aprecien un universo complejo, que agradezcan una cuota de violencia y sexo, y que no busquen tampoco televisión sibarita. Resumiendo, si se contaba usted entre los espectadores de True Blood -por decir una- hay una nueva serie esperándolo en la grilla de hoy.

Detalles: