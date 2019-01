Lo que se sabe hasta ahora de la toma de rehenes en la peluquería de Pocitos

La conferencia de prensa del Ministerio del Interior dio más información sobre el hombre que realizó la toma de rehenes que retuvo a más de 10 personas durante cuatro horas en una peluquería de Pocitos. Participaron el jefe de Policía de Montevideo Ricardo Pérez, el jefe de la Guardia Republicana Alfredo Clavijo, y la directora del Centro de Comando Unificado Ana Sosa.

¿Es cierto que los familiares de la expareja del secuestrador secuestraron a uno de sus hermanos como represalia, y que por eso se entregó? La policía dijo que no. Expresaron que, tras recibir ese dato, se envió una dotación a la casa del secuestrador, pero verificaron que el hermano estaba allí. Además aclaro que si hubo una comunicación entre la familia de la expareja y el secuestrador fue por fuera del protocolo oficial, así como, al menos por las vías oficiales, no hubo un contacto entre el secuestrador y su madre.

¿Cuánta gente había en la peluquería? En principio, 14. “Eran seis trabajadoras y siete clientes más la dueña. No tenemos confirmado que hubiera una persona más. Estamos trabajando en eso”, dijo la Policía.

¿Hubo disparos? Sí, fueron tres disparos intimidatorios ante la llegada del primer móvil policial. Se incautaron dos armas, que el secuestrador le dio a la dueña del local antes de entregarse.

¿Cómo se dieron las liberaciones previas? La Policía sostuvo que todas se dieron en el marco del protocolo, y en el “buen vínculo” creado entre los negociadores y el secuestrador.

¿La expareja había denunciado al secuestrador por violencia doméstica? “Por el momento no tenemos información que haya habido denuncia de violencia domestica”, dijo la Policía, aunque no lo descartó. “Lo que tenemos es no tenemos registro”.

¿El secuestrador estaba bajos efectos de mediación psiquiátrica? La Policia no quiso dar detalles. “Tenemos información del estado sanitario de la persona, pero lo mantenemos en reserva”.

¿Se tuvo en cuenta la información que circulaba por redes sociales? "El protocolo consiste en tomar el perfil de la persona, de cómo se conforma el lugar. Una cantidad de información que se trata de recabar de manera rápida. Lo que pasó en las redes sociales no estaba teniendo incidencia. Sí es importante poner en conocimiento a la que gente que si la información está circulando por las redes sociales, el secuestrador también puede estar tomando conocimiento de lo que ocurre afuera, información que no debería saber, que puede hacer más difícil la situación. Quizás puede pedir que no haya presencia policial tan cercana, o que empiece a tomar medidas violentas contra los rehenes", dijo Clavijo.

El secuestrador dejó entrever que, una supuesta tercera persona involucrada sentimentalmente por su expareja, estaba muerta, en un hecho paralelo. ¿Eso es real? No consta que exista una tercera persona ni que esté muerto.