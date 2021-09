Locura por Lugano en Fenerbahce, donde vio el debut de Rossi y se enojó con los jueces

Diego Lugano regresó este domingo a Estambul, Turquía, para ver a su exequipo, Fenerbahce, y los hinchas lo reconocieron en la tribuna, donde no pararon de pedirle fotos.

El excapitán del equipo turco aceptó los pedidos y se sacó varias fotos con los aficionados que llegaron a la zona de palcos durante el partido ante Sivasspor, donde el encuentro terminó con empate 1-1.

“Lindo seguir recibiendo cariño de la gente 10 años después”, escribió Lugano en sus redes, en español y en turco.

Los hinchas le pidieron fotos y cantaron canciones de su época de jugador.

El exzaguero de la selección uruguaya dejó su huella en Fenerbahce tras jugar ahí cinco temporadas entre 2006 y 2011, período en el que fue capitán y ganó dos Superligas y dos Supercopas turcas.

Tras el partido, Lugano se molestó con los jueces. “Los árbitros siguen siendo los mismos, no han cambiado nada”, expresó. “Vine a ver fútbol, pero el rival nunca se levantó del suelo. Ya sea en Europa o Sudamérica, los árbitros no pueden permitir que el juego se detenga durante tanto tiempo, no cometen falta a todo el que se tira".

Lugano y los hinchas

El debut de Rossi

El partido de este domingo tuvo el debut como titular del delantero uruguayo Diego Rossi, flamante incorporación de Fenerbahce, quien comenzó su recorrido europeo en el club turco tras su pasó por la MLS de Estados Unidos.

@Fenerbahce

El atacante formado en Peñarol compartió alienación con Mezut Ozil, el alemán que es el principal ídolo del equipo.

@Fenerbahce

Rossi declaró que tuvo una charla con Lugano. “Me lo contó todo sobre el Fenerbahce", comentó.