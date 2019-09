Los argumentos de Uruguay para votar en contra de resolución del TIAR

En un documento elaborado luego de la reunión de consulta que mantuvieron este lunes en Nueva York los cancilleres de países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), Uruguay dejó firme su postura y su voto contrario a invocar el pacto de defensa por la crisis en Venezuela.

En la resolución, a la que accedió El Observador, Uruguay expresa que considera que "existen impedimentos de forma y de fondo" en la convocatoria que hacen que la cancillería uruguaya rechace el pacto, aprobado por 16 ministros y que tuvo solo el voto uruguayo en contra y la abstención de Trinidad y Tobago.

En la resolución, aprobada por mayoría, se planteó "perseguir" y "capturar" a "entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro" que estén "involucradas en actividades ilícitas" además de hacerlo con "altos funcionarios" del gobierno que participaron "en hechos de corrupción". Para eso se resolvió crear una red en la que las autoridades de "inteligencia financiera" y "seguridad pública" de los estados partes sumen esfuerzos en la investigación y persecución.

En cuanto a la forma, Uruguay argumenta su voto contrario con que Venezuela denunció el TIAR en 2013 y que la cancillería uruguaya no reconoce como representantes de Venezuela en la OEA a los designados por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, por lo que entiende que el acuerdo es "carente de validez jurídica" y "su depósito es igualmente inválido".

Sobre el fondo de la discusión, la postura de Uruguay establecida en el documento es que "no se encuentran presentes en la situación actual, ninguno de los elementos que podrían fundamentar la convocatoria, de acuerdo al texto del tratado".

El objetivo del TIAR es dar ayuda para enfrentar ataques armados o amenazas contra los estados americanos. "El Tratado no fue diseñado para encarar conjuntamente conflictos políticos internos o amenazas internas a la seguridad nacional de un Estado americano en particular", argumenta la cancillería uruguaya.

En otras palabras, se considera que el tratado está hecho para defender a los países americanos de amenazas externas y no para "permitir" conflictos internos entre países del continente.

"Uruguay no apoya la convocatoria al Órgano de Consulta del TIAR ni acompañará ninguna iniciativa tendiente a la aplicación del TIAR en esta coyuntura", dice el texto resuelto este lunes luego de la reunión de cancilleres, y agrega que "Uruguay no reconocerá validez jurídica a ninguna de las resoluciones que puedan surgir de esta Convocatoria y por tanto, no se considera obligado por sus disposiciones".