Los Backstreet Boys vendrán por primera vez a Uruguay en 2020

Una de las bandas más populares de la década de 1990 estará en Montevideo el próximo año, con la visita de los Backstreet Boys. La boyband estadounidense conformada en 1993 se presentará en el Antel Arena el próximo 8 de marzo de 2020, y tendrá así su primer espectáculo en el país.

Según informó Telemundo, el quinteto integrado por Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean y Howie Dorough, llegará a Montevideo como parte de su gira DNA Tour, con la que están presentando el disco homónimo lanzado este año, y que tendrá presentaciones en otros países de América Latina como Colombia y Costa Rica, donde también se han anunciado fechas de forma extraoficial, ya que la banda aún no las ha publicado en su lista de conciertos programados.

La banda fue creada por un millonario llamado Lou Perlman que vio en un grupo de jóvenes que supieran cantar y bailar una forma potencial de facturar millones, siguiendo el camino instaurado por bandas pop como los New Kids on the Block. Primero fueron exitosos en Europa, y luego lograron replicar la popularidad en su país de orígen, y de ahí al resto del mundo, a caballo del fenómeno generado por bandas como las Spice Girls, y que luego intentaron replicar otros proyectos como sus competidores directos, los NSYNC.

Perlman acabaría preso por fraude y lavado de dinero, y los integrantes del grupo también tuvieron una existencia marcada por la adicción a las drogas y el alcoholismo. Más allá de eso, el grupo mantuvo su nivel de éxito hasta su separación en 2002, cuando la moda de las boybands ya estaba decayendo.

El grupo se reunió en 2006 y desde entonces se ha mantenido activo, con shows y nuevos discos, una residencia en Las Vegas a lo largo del 2017, y hasta la instauración de un crucero propio en el que daban un show cada noche. Este año, además del lanzamiento del disco a comienzos de año, se presentaron en el festival de Viña del Mar, rompiendo récords de venta de entradas para el evento.