Los Botones, el cuarteto que estuvo a punto de lograr el pase de oro en Got Talent

El cuarteto vocal Los botones pasó por Got Talent y aunque no logró el codiciado botón dorado, que si es presionado por uno de los miembros del jurado les garantiza automáticamente su pase a la ronda semifinal, se llevó los aplausos y el reconocimiento del público, y avanzó a la siguiente etapa de audiciones. El grupo, cuya participación fue emitida al final del quinto programa del ciclo de canal 10, llamó la atención por sus interpretaciones en el estilo barbershop, es decir, a capela y con las cuatro voces armonizando entre sí.

El cuarteto pasó por el escenario del programa donde interpretaron un compilado de canciones que incluyó What a wonderful world, Crazy little thing called love de la banda Queen, y Nena, la canción de la banda Márama, cuyo vocalista, Agustín Casanova, es uno de los integrantes del jurado de Got Talent (junto a María Noel Riccetto, Orlando Petinatti y Claudia Fernández), y la engancharon con Que digan lo que quieran, de Natalia Oreiro, en un guiño a la conductora del ciclo.

Los Botones, que desarrolla su actividad en fiestas y que ha participado de distintos eventos regionales, ya lleva diez años de trayectoria y en su repertorio cuenta con algunas canciones populares, como demostraron en la televisión, y también algunas que son conocidas por otras razones, como Baby on board, un tema que proviene de Los Simpson, que tiene entre sus episodios más recordados uno en el que el padre de la familia, Homero, forma junto a algunos vecinos un barbershop quartet, cuya carrera traza paralelismos con la de Los Beatles. Sus integrantes se conocieron a través de distintos proyectos musicales, sobre todo vinculados a coros.

Según los datos de la consultora Kantar Ibope Media, Got Talent fue el programa más visto del lunes. Las mediciones de rating indican que el programa alcanzó los 18,2 puntos.