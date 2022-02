Los cambios de reglas que empezaron a aplicarse en el Uruguayo 2022

El Campeonato Uruguayo que comenzó a disputarse el pasado sábado tiene dos nuevas reglas que se comenzaron a aplicar a nivel internacional el año pasado, pero que por el desfasaje de calendarios que provocó la pandemia de coronavirus en el plano local, se postergaron para este torneo.

Ambos cambios fueron aprobados por el Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que se celebró el pasado viernes.

¿En qué consisten los cambios? En las manos de los delanteros en jugadas que terminan en gol y también en la trampa en que podían incurrir los goleros y defensores haciendo un pase atrás deliberadamente a la regla que impide el pase con el pie para los arqueros.

Referí consultó a Juan Cardellino, asesor de la Escuela de Árbitros y director del Departamento de Arbitraje, para conocer en qué consisten las variantes.

"La modificación más trascendente se dio en la regla 12 es lo que antes se llamaba mano de inminencia, es decir en aquellas manos en las que inmediatamente después que se toca el balón con la mano se termina convirtiendo un gol o termina otorgándose un autopase para convertir el gol. Esa acción se sigue penalizando con falta. Pero había otra situación en la cual el que cometía la mano le daba un pase a un compañero y este anotaba el gol. Esto ahora deja de estar prohibido y esa jugada es lícita", explicó Cardellino.

"La característica importante de esta mano es que no es sancionable en otra situación, es una mano casual, involuntaria, que en otra parte del campo no se debería sancionar porque no es una mano sancionable, pero sí se sanciona cuando termina en gol por el impacto que ocasiona. Ahora solo se sanciona para aquel que marca un gol con una mano involuntaria o que se vale de esa mano para controlar la pelota y después marcar el gol", agregó.

Leonardo Carreño

Juan Carlos Cardellino explicó los cambios

Este tipo de manos se empezaron a sancionar a partir del 1° de julio de 2019, pero entonces no había quedado claro de la regla qué espacio de tiempo debía pasar entre la mano y el gol. Lo que se incorporó a partir del 1º de julio de 2020 fue el concepto de inmediatez. Ahí quedó sancionable la mano del atacante apenas antes de anotarse el gol, quedando claramente establecido que no será sancionable una mano fortuita de un jugador en su propio campo o en su propia área que genera un contragolpe rápido y que en cuestión de segundos termina en gol.

Ahora se saca de la regla al jugador que se hace del balón con una mano casual e involuntaria y luego asiste a otro compañero que anota un gol. La única mano casual que se sigue penalizando es la que comete el futbolista que recibe el balón con mano casual y luego anota o que anota con una mano totalmente involuntaria.

Este gol de Gareth Bale sigue siendo mano sancionable y por lo tanto la conquista se anula.

Este tipo de mano, como la que cobran acá a América de México, ahora dejará de cobrarse:

Otra modificación realizada aplica al saque de meta. Históricamente, al sacarse de arco, tanto compañeros como rivales debían estar afuera del área y si el golero les hacía un pase debían esperar que el balón saliera afuera del área para poder jugarlo. La regla cambió y ahora se permite que el golero juegue dentro del área con sus compañeros y ahí el rival ya puede entrar a presionarlos.

Además, desde 1991, los goleros no pueden tomar con las manos al recibir un pase atrás de un compañero con el pie.

"Hace poco se vio que el arquero levanta la pelota para que el defensor se la devuelva con la cabeza y así pueda jugar con las manos. La regla dice que la pelota se pone en juego cuando se toca y ahora sanciona esa situación. Si un jugador intenta violarla regla deliberadamente pasando la pelota atrás con la rodilla, la cabeza o el pecho levantándola, se lo sanciona con tiro libre indirecto. Ahora si el arquero levanta para la cabeza del defensor, el que intenta burlar la regla es el golero y la jugada es sancionable con tiro libre indirecto al borde del área de meta y tarjeta amarilla", explicó Cardellino.

En julio de 2020 ya se había advertido estas situaciones, pero se hacía repetir el saque y no se amonestaba: "Si en un saque de meta o tiro libre, el arquero elevara la pelota hacia un compañero, y este se la devolviera con la cabeza o el pecho para que el guardameta la recoja, se repetirá el saque, pero la acción no tendrá sanción disciplinaria, a menos que se repitiera de manera reiterada".

Ahora se va más allá: se sanciona tiro libre indirecto (regla 12.2) y se amonesta al golero.

Así quedaron redactadas las reglas modificadas:

Regla 12. Faltas y conducta incorrecta

Tiro libre directo. Tocar el balón con la mano.

Cometerá infracción el jugador que marque gol en la portería adversaria:

• directamente con la mano o el brazo —incluso si la acción se produce de forma accidental—, incluido el guardameta;

• inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental.

12.2. Tiro libre indirecto

Se concederá un tiro libre indirecto si un jugador inicia una acción que trate de burlar la Regla deliberadamente para hacerle llegar el balón al guardameta (incluso desde un tiro libre o un saque de meta) con la cabeza, el pecho, la rodilla, etc., independientemente de que el guardameta llegue a tocar el balón con la mano o el brazo. Se sancionará al guardameta en caso de ser responsable de iniciar la acción de manera deliberada.



12.3. Medidas disciplinarias. Amonestaciones por conducta antideportiva

Inicia una acción que trate de burlar la Regla deliberadamente para hacerle llegar el balón al guardameta (incluso desde un tiro libre o un saque de meta) con la cabeza, el pecho, la rodilla, etc., independientemente de que el guardameta llegue a tocar el balón con la mano o el brazo. Se sancionará al guardameta en caso de ser responsable de iniciar la acción de manera deliberada.

Nueva instrucción para cobrar manos a los defensores

Los jueces recibieron una nueva instrucción para interpretar las manos de los defensores en el área a la hora de cobrar penales.

Esto no es un cambio de regla sino una instrucción de interpretación.

Ahora la mano debe interpretarse según la mecánica del movimiento del jugador. Cuando se habla de mano antinatural se dice que es la que ocupa un espacio mayor del cuerpo ampliando el radio defensivo como la mano extendida, la mano para bloquear un remate o la mano por arriba de la línea del hombro. Pero ahora se incorpora que se debe entender la mecánica del movimiento del jugador, si hay una mano que no está pegada al cuerpo, pero responde a una mecánica natural se puede interpretar como que no es mano. La regla no cambió. Por ejemplo, la mano del jugador que se tira al piso a defender y la apoya tiene una serie de consideraciones: debe ser una mano vertical apoyada al piso y no alejada del cuerpo. Pero ahora se busca una interpretación lógica, más allá de esos elementos objetivos.

VAR aprobado por FIFA

La AUF ya logró que todos los torneos que organice en 2022 cuenten con VAR aprobado en forma permanente por FIFA.

El VAR requiere de una serie de requisitos y desde que en Uruguay se implementó para las finales del Uruguayo 2019 ha sido utilizado con permisos especiales porque no se cumplían con todos los requisitos solicitados por FIFA.

Leonardo Carreño

El VAR está a la espera para volverse a usar

Ahora se logró cumplir con toda la requisitoria y los cinco puntos con sus subpuntos naranjas pasaron a ser de color verde, lo que configuró esa aprobación.

Los principales cambios pasaron por la conformación de un equipo de instructores técnicos, de un grupo de personas encargadas de aspectos económicos, otro de aspectos tecnológicos y otro de asuntos legales que son responsables del manejo del VAR, cada uno en su respectiva área.

Se espera que para el presente Uruguayo el VAR empiece a aplicarse en la cuarta fecha, para la cual está prevista la disputa del clásico.

Además, el Departamento de Arbitraje sigue intensas gestiones con Conmebol y FIFA para que se termine de certificar a algunos de los árbitros y asistentes que se fueron a capacitar a Asunción en febrero de 2021, porque a algunos aún no se los certificó a pesar de haber realizado la misma capacitación que otros que sí fueron certificados. Los 12 que fueron a Asunción fueron Christian Ferreyra, Jonathan Fuentes, Javier Burgos, Antonio García, Matías De Armas, Diego Dunajec, Javier Feres, Santiago Motta, Nicolás Vignolo, Diego Riveiro, Andrés Nievas y Pablo Llarena.

En Uruguay hay actualmente 10 árbitros para hacer de VAR y tres más para ser asistente de VAR. Cuando se completen las certificaciones el número rondará los 20.

Cuando la AUF adjudique la licitación para que se preste el servicio de VAR para esta temporada, se prevé que se llegue para la cuarta fecha, también se pondrá en marcha en Uruguay el dictado de un curso de capacitación para formar más árbitros VAR.

Y esto es lo que permitirá que definitivamente haya VAR en todos los partidos de Primera división del fútbol uruguayo.