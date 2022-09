Los detalles de la amenaza de Coco Parentini a Heber y el antecedente de 2021

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió dos amenazas desde que ocupa el cargo, la primera fue anónima durante una visita al exComcar en 2021 y la segunda llegó por carta y también desde la cárcel. Sin embargo, estas amenazas no llevaron a que el Ministerio del Interior aumentara la seguridad del jerarca.

La última amenaza fueron dos cartas escritas de puño y letra en hojas de cuaderno de escuela. En una de las múltiples requisas que se hacen en la unidad de máxima seguridad en la que se aloja el barrabrava y homicida Edwin "Coco" Parentini, le encontraron las dos cartas en las que amenazaba al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Cuando el oficial se acercó a ver de qué se trataba, Parentini le pidió que derive las cartas a los amenazados. De todas maneras, esta no fue la primera vez que amenazaron a Heber desde que asumió el cargo en mayo del año pasado.

Según supo El Observador, en julio de 2021, en su primera visita al exComcar después de asumir, fue amenazado en forma anónima por un recluso, que le gritó desde lejos. Fue tomado por las autoridades como un incidente menor, pero nunca se pudo constatar quién fue. En ese entonces, Heber describió la visita como "una charla excelente" y no mencionó el inconveniente.

En el caso de Parentini hubo intenciones directas de hacerle llegar la amenaza tanto a Heber como a Mendoza y las cartas llevaban la firma del preso al final. Según dijo el fiscal que investiga el caso, Fernando Romano, en declaraciones a Radio Universal, la carta al ministro decía: "Sé a dónde vas. Sé a qué lugares concurrís. Sé cuántos hijos tenés. Tengo gente afuera".

Si bien en el Ministerio del Interior se le dio relevancia a la amenaza, y por eso decidieron hacer la denuncia, no creen que sea necesario tomar medidas adicionales. No reforzaron la seguridad del ministro ni la de Parentini, dijeron fuentes de gobierno a El Observador. Tampoco creen que tenga acceso a celulares –ni posibilidades de comunicarse con el exterior por fuera de lo previsto– puesto que las requisas en su celda son constantes. Si bien el módulo en el que se encuentra tiene inhibidores de señal para que no se puedan utilizar los teléfonos, en algún momento fueron vandalizados y no funcionan correctamente para algunas compañías.

Las formas que tiene de comunicarse con el exterior es a través de las dos llamadas reglamentarias por semana desde un teléfono de la cárcel y la visita semanal de dos horas.

Parentini, barra brava de Peñarol, fue condenado a 28 años de cárcel por ser el autor intelectual de la muerte de Lucas Langhain, un hincha de Nacional que caminaba por 8 de Octubre, en medio de los festejos por el campeonato que los tricolores habían conseguido en aquel diciembre de 2019. Gaby Esteban Costa apareció en una moto junto a su pareja por la calle Presidente Berro y disparó hacia la avenida donde caminaban los hinchas. Costa cometió este hecho a cambio de pasta base que le ofreció Parentini.

Además ha sido protagonista de varios hechos delictivos, dentro y fuera de la cárcel. En el último año, estuvo indagado por ser el autor intelectual de la tentativa de homicidio a un hincha del Flamengo en la final de la Copa Libertadores y amenazar con un "vendaval" de crímenes.

Cómo es la única cárcel de máxima seguridad del Uruguay

La cárcel a la que Coco Parentini entró en enero está dentro del Comcar, pero se trata de una unidad aparte que depende de un oficial en jefe independiente cuyo superior es el director Mendoza. Ahora es la Unidad 25, pero antes era el módulo 12. Fue cerrado por el anterior gobierno luego de que en 2018 un grupo de presos se amotinara y tuviera por varias horas policías de rehenes.

Este gobierno decidió reabrirlo como una unidad independiente y construir 48 plazas de máxima seguridad. Según constató El Observador, en abril había siete ocupadas y al momento son 12. Entre los reclusos que han tenido trascendencia pública está Ricardo "Ricardito" Cáceres, medio hermano de Luis "Betito" Suárez, narcos del Cerro.

Está rodeada por un muro de cemento en lugar del clásico alambrado y es custodiada por la Guardia Republicana. Además, para mayor seguridad, cada celda tiene una puerta individual y, una vez abierta, hay un metro de distancia con el enrejado detrás del cual está el preso. Cuentan con dos horas para salir al patio, una por la mañana y otra por la tarde.

El día que González Valencia amenazó a Bonomi