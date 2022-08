Los errores de Larriera, la falta de jerarquía y la frustración, hicieron que Nacional festejara otra derrota de Peñarol

Hinchas frustrados silbando. Jugadores frustrados con cabeza gacha tras una nueva derrota que no fue una más. El técnico frustrado, quien no brindó conferencia de prensa y renunció a su cargo, más allá de que este martes los dirigentes intentarán convencerlo de que permanezca en el mismo.

¿Cómo puede pasar eso si tan solo es la primera fecha del Clausura? ¿Cómo puede suceder si a este entrenador se le trajeron ocho refuerzos para sumar al plantel?

Así está Peñarol en un año en el que no le salen las cosas, en una temporada en la que le ha costado una enormidad encontrar la salida hacia su fútbol.

Era una oportunidad enorme conseguir encontrar el triunfo ante Fénix porque habían perdido previamente dos de los que están por encima en la Tabla Anual, Nacional y Liverpool.

Leonardo Carreño

Larriera cometió errores importantes antes y en pleno partido

Por eso eran vitales los tres puntos. Por eso, y porque en este Clausura no se puede tropezar, ya que es la única chance de ir en busca de la definición para tratar de conseguir el bicampeonato uruguayo.

Debido a todo ese combo, esta derrota no fue una más. Y fue festejada por Nacional, ya que de haber ganado los aurinegros, se habrían acercado a 7 puntos en la Tabla Anual.

Larriera cometió varios errores en este primer partido de la segunda parte del año. Sacó a Kevin Méndez que era el mejor. Dejó fuera a Nicolás Rossi, quien venía siendo el que más gravitación ofensiva tenía. Jugó con doble 9 y sacó del área a Ruben Bentancourt, lo quitó de su lugar de confort.

Hizo cinco cambios entre los titulares, algo que no es tradicional en él. Y luego, ya en cancha, rotó constantemente a algunos futbolistas que terminaron mareados por jugar en distintas posiciones.

Leonardo Carreño

Bentancourt salió de la zona en la que más influía, porque Larriera lo sacó del área

Peñarol propuso, buscó fórmulas, le faltó juego por afuera. Los laterales, Matías Aguirregaray y Juan Manuel Ramos fueron más de lo mismo que venían mostrando: nada de ayuda en el ataque. No existe equipo grande moderno en el mundo en el que los laterales no participen. Ese es un problema grave y reiterativo de este conjunto aurinegro versión 2022.

Si bien intentó llegar en ofensiva, se mostró confuso. Nicolás Milesi fue un 5 posicional, mientras Sebastián Cristóforo jugó un poco más adelantado, con Kevin Méndez por derecha y Brian Lozano por izquierda, abiertos, y sin enganche, más dos delanteros de área como Hernán Rivero y Ruben Bentancourt.

Méndez fue el más claro, tuvo dos chances claras de gol, pero Larriera lo sacó de la cancha a los 60 minutos y por él ingresó Walter Gargano, un futbolista de otras características. Allí, el DT intentó con tres hombres de punta -ya había ingresado Ignacio Laquintana para el inicio del complemento por Rivero-, pero Fénix se defendía muy bien con cinco hombres en su retaguardia.

Leonardo Carreño

Kevin Méndez jugó un muy buen primer período

Esa es la manera que los rivales logran frustrar últimamente a Peñarol y más cuando juega de local. Cuando las cosas no salen, la tribuna se le cae encima a los futbolistas. No porque haya insultos o gritos, sino porque es una presión que juega en contra. Hace cinco partidos que no puede ganar en el Estadio Campeón del Siglo, el que hasta hace muy poco era un bastión casi inexpugnable.

Larriera formó circuitos, pero no hubo un futbolista que enganchara a los volantes con los delanteros. Al doble 9 que puso con Bentancourt y Rivero, la pelota le llegaba poco.

Atrás hubo errores en los que Kevin Dawson salvó su arco ante un rival que no atacó demasiado en todo el primer tiempo, pero que cambió en el complemento ante un bajón notorio de los carboneros.

Con la variante de Ignacio Laquintana por Rivero -quien estuvo al borde de la expulsión-, Lozano pasó como enganche y Méndez pasó a la izquierda. En ofensiva, quedó solo Bentancourt, aunque minutos después, con tantas variantes tácticas del DT, todo volvió a cambiar. Lozano pasó de enganche y luego a la derecha. Jugó en tres puestos distintos. Laquintana empezó el complemento por derecha, luego pasó a la otra punta y terminó como delantero. Demasiado desbarajuste.

Leonardo Carreño

Cristóforo fue el mejor de los nuevos refuerzos que trajo el club

Quedó muy claro que a estos nuevos futbolistas les va a llevar un tiempo ensamblarse como equipo porque se conocen desde hace muy poco.

La gente está molesta, frustrada. Peñarol fue el gran perdedor en una fecha que festejaron Nacional y Liverpool, porque habían perdido previamente.

Era la gran oportunidad para no quedar condicionado, pero el equipo de Larriera no supo sacar un nuevo encuentro adelante.

Leonardo Carreño

La frustración de Lucas Viatri, quien volvió bien tras su lesión

Peñarol regaló su primera fecha en este torneo que sabe que tiene que ganar, porque si no, no podrá definir el Uruguayo.

Fue un equipo lento atacando y allí tuvo que ver Larriera. Se equivocó en la conformación de un equipo que recién se conoce, al realizar cinco variantes, con futbolistas que no se han adaptado aún entre ellos.

Jugar contrarreloj es muy difícil y este Peñarol deberá aprender o de lo contrario, comenzará a despedirse temprano del título.

Peñarol 0-Fénix 1

Cancha: Estadio Campeón del Siglo

Juez: Andrés Cunha

Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Ramón Arias, Hernán Menosse, Juan Manuel Ramos; Sebastián Cristóforo, Nicolás Milesi; Kevin Méndez, Brian Lozano; Hernán Rivero y Ruben Bentancourt. Director técnico: Mauricio Larriera.

Fénix: Agustín Requena; Andrés Barboza; Juan Álvez, Adríán Argachá; Roberto Fernández, Andrés Schetino, Agustín Amaro, Gonzalo Vega, Agustín Alfaro; Sebastián De Marco e Ignacio Pereira. Director técnico: Ignacio Pallas.

Cambios en Peñarol: 45' Ignacio Laquintana x Rivero, 60' Walter Gargano x Méndez, 69' Lucas Viatri x Bentancourt y Billy Arce x Milesi y 81' Nicolás Rossi x Lozano

Cambios en Fénix: 11' Germán Triunfo x R. Fernández, 45' Rodrigo Amaral x De Marco, 65' Camilo Núñez x Schetino, 77' Fabián Estoyanoff x Triunfo y Guillermo Pereira x Alfaro

Tarjetas amarillas: Arias, Rivero, Milesi, Gargano (P) y Schetino, Triunfo, Pallas (DT), Núñez, Vega, Pereira (F)

Gol: 90+4' Vega (F) de penal