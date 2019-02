Los fiscales le respondieron a Díaz que "la evaluación únicamente en números no resulta real"

La Asociación de Fiscales presentó este jueves un comunicado en conferencia de prensa reivindicando su labor y manifestó su postura contraria a que se los evalúe por la cantidad de imputaciones que logran realizar, como planteó el fiscal de Corte, Jorge Díaz. "Siempre los fiscales nos hemos opuesto a que se nos evalúe por el número de actuaciones", dijo la presidenta de la asociación, Mirta Morales.

"El trabajo fiscal no es solo reflejado en números sino que cada numero que nosotros hacemos, por ejemplo, una formalización como se le dice ahora, refleja algo matemático, es uno. Pero ese uno puede significar atrás horas invertidas de trabajo, no solo para recolectar prueba, para hablar con la policía, para coordinar con las víctimas, para elaborar una estrategia de seguimiento del caso, sino además, como somos abogados, merece un análisis jurídico y no hay situaciones que sean iguales. No es lo mismo un hurto sencillo donde aparecen las cámaras y las cámaras llegan rápido que una investigación, por ejemplo, de delitos económicos que requiere una expertise más dedicada", sostuvo Morales.

Díaz había recordado a todos los fiscales del país, en un discurso que dio el 5 de febrero -cuando asumieron nuevos funcionarios- que "la sociedad paga" con impuestos su trabajo y que tiene el derecho de juzgarlos "por la calidad y la cantidad de las imputaciones". Es decir, por la cantidad de delincuentes que llevan a la Justicia y las condenas que obtienen en las audiencias. "Esa es nuestra tarea. Asumámosla", insistió Díaz en esa oportunidad, y luego expresó su preocupación por algunas fiscalías que atravesaban "dificultades". "Necesitamos aptitud y actitud", rezongó el jerarca y dijo: "En algunos lugares tenemos dificultades y las estamos trabajando. (...) No los voy a nombrar".

Sin embargo, Morales dijo en conferencia de prensa este jueves: "La evaluación del trabajo de cada fiscal individual únicamente en números no resulta real. Cada número esconde otros factores que nosotros también queremos transmitir que deben ser atendidos".

De todos modos, Morales eligió no confrontar con el fiscal de Corte. Ante una pregunta de un periodista que la consultó sobre si le habían expresado el malestar al jerarca, la presidenta de la gremial aseguró que esas cosas se las contesta "cara a cara" y no a través de los medios.

La anterior presidenta de la asociación, Branda Puppo había dicho a El Observador este lunes que "lo que dijo Díaz es grave". Puppo que lidera la lista opositora -que perdió las elecciones en diciembre- la que encabeza Mirta Morales, un sector que ha defendido el nuevo Código del Proceso Penal y las políticas llevadas adelante por el fiscal de Corte.

En tanto, la fiscal adscripta de Montevideo, Elena Cornalino sostuvo que las palabras de Díaz generaron "indignación" y que "incluso hay quienes han pensado iniciar una acción penal contra Díaz por difamación e injurias si el sindicato no decidía responder".

En la conferencia de prensa, Morales también fue consultada por las críticas que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha realizado hacia los trabajos de los fiscales, Morales fue contundente: "A las presiones, los fiscales no cedemos". "Los trabajadores fiscales van a defender siempre su independencia técnica. Siempre, siempre. Con esta fiscalía, con las fiscalías pasadas y con las fiscalías que vayan a venir. Y esa independencia técnica es la esencia de todo gobierno democrático", remató.