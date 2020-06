Los industriales reclaman más diálogo con los supermercados

La relación entre los proveedores y las grandes cadenas de supermercados no pasan por su mejor momento. Las tensiones venían previo a la llegada de la pandemia al país y con el coronavirus esas diferencias se profundizaron. Desde la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) reclaman un diálogo más fluido con las cadenas de supermercado porque se sienten desplazados.

“La producción nacional debe ser acogida y defendida por el supermercadismo. Yo no estoy viendo esa solidaridad”, dijo a El Observador el presidente de la Ciali, Fernando Pache. Las diferencias entre ambas partes fueron llevadas a la Cámara de Industrias que está tratando el tema en la comisión de Comercio Interno.

Pache explicó que esa comisión tiene como objetivo dialogar con las cadenas para ver qué pasa con determinado proveedor. “Cuando una empresa es retirada de las góndolas, la idea es hablar y ver qué pasa, si cumple, no cumple, cuál es la insatisfacción con el proveedor”, indicó.

Sin embargo, lamentó que ese diálogo no se da y que los supermercados juegan con el tiempo. “Demoran días en contestar, cuando lo hacen dicen que van a estudiar el tema y así pasaron meses con el proveedor sin los productos en las góndolas”, explicó.

Sobre estas diferencias, el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, aseguró a El Observador que “hay que seguir hablando” para “limar las asperezas”, aunque no quiso entrar en detalles.

Desde la Asociación de Supermercados (ASU) dijeron a El Observador que no tratan temas comerciales. “La política comercial es de cada empresa. La asociación es para temas políticos”, aseguró el ejecutivo de ASU Daniel Méndez. Si bien reconoció que han recibido quejas sobre algunos supermercados la respuesta siempre es la misma.

“Vienen y me dicen, tal supermercado me está matando. Bueno, andá y háblalo con esa empresa. Y si no te sirve el negocio, dejalo. Es lo único que le puedo decir”, agregó Méndez.

A una relación ya tensionada se le sumaron algunas diferencias en los últimos días por el acuerdo de precios impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas para contener la disparada de la inflación. El País informó este viernes que al menos dos gremiales pretendían plantear algunos cambios al gobierno.

Y la Ciali es una de ellas. Pache aseguró al matutino que los supermercados incluyeron todos los productos dentro de los precios congelados y no solo los sugeridos por el MEF. En diálogo con El Observador el presidente de la gremial reclamó que los supermercados hacen “marketing” con el congelamiento de precios pero el que absorbe es el proveedor.

De todos modos, en el Ministerio de Economía y Finanzas publican periódicamente el listado de productos, y su presentación, que están incluidos en el acuerdo. La Asociación de Supermercados también pretende reunirse con el MEF para evaluar el acuerdo de precios.

Según le transmitieron desde el gobierno a la Cámara de Industrias el acuerdo viene saliendo dentro de lo previsto.

Proveedores multados

Los supermercados han tenido diferencias con proveedores de todos los tamaños. Tal como informó El Observador este viernes, los supermercados Ta-Ta dejaron de vender los productos de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) porque no lograron llegar a un acuerdo y los productos ya no se encuentran en las heladeras de la cadena del empresario argentino Francisco De Narváez.

De esta forma, en las heladeras de los supermercados Ta-Ta ya casi no se encuentran productos como las cervezas Patricia, Pilsen, Norteña, Zillertal, Stella Artois, Malta y los refrescos Pepsi, Paso de los Toros y Mirinda.

Nicolás Garrido

Es claro que la pérdida del negocio de Ta-Ta representa un porcentaje menor de FNC pero cuando las diferencias son con proveedores más chicos, la solución es más difícil.

De todos modos, FNC tiene algunas observaciones en los últimos años por abuso de su posición dominante. En 2017 recibió una histórica sanción por parte de la comisión de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante. En ese entonces, FNC realizaba acuerdos de exclusividad de palabra o por escrito con distintos comercios con el objetivo de que no vendan otras cervezas. La denuncia fue presentada por el importador de Heineken y Schneider. La multa fue de casi US$ 2 millones.

En 2013 recibió una sanción similar –de US$ 1,36 millones– por darle bonificaciones a comercios que excluyeran de sus góndolas a la cerveza Heineken.

Otro caso mediático, que incluyó una fuerte sanción de $ 27 millones (poco más de US$ 600 mil), fue a un cartel de empresas de salsa de tomate. Cinco empresas (Barraca Deambrosi SA, Gibur SA, Domingo Ghelfa, Pancini Industrial del Sauce SA y Vulcania) fueron sancionadas por acordar precios y controlar las principales variables del mercado. Una sexta empresa, Timopel SA, también participaba del acuerdo pero luego lo denunció y por eso fue exonerada de la multa.

“El acuerdo partiría de la lógica que una mayor producción –volumen de cajas–, lograda al trabajar en conjunto, permitiría conseguir mejores precios para los envases de la ‘pulpa de tomate tamizada’”, señalaba el fallo de agosto de 2014.