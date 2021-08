Los memes en el lenguaje: ¿empobrecen la comunicación o la complementan?

Por Cecilia Piazza - Especial para Cromo

Los memes –unidades de información creada a través de imágenes y textos con fines humorísticos– se convirtieron en un nueva forma de comunicación entre usuarios de las redes sociales: proporcionan nuevos términos y repercuten en la forma en la que nos comunicamos.

Según la lingüista Mariana Barquin, los jóvenes son quienes internalizan la creación, el uso y la proliferación de los memes porque generan una expansión léxica que consideran elemental. “Creo que las personas hacen cambios en el lenguaje en función de sus necesidades lingüísticas”, aseguró a Cromo.

En esta línea, el psicólogo Roberto Balaguer dijo que los memes condensan información para la que no existe una palabra ni un gesto. Por eso, cree que su utilización es inevitable.

¿Esto significa que en todas las conversaciones es conveniente incluir memes? Algunas veces sí y otras no. Cada meme logra significación y, luego, resignificación en el interior de determinados grupos que responden a ciertos patrones socioculturales. “Si se plantean en ámbitos equivocados no funcionan”, subrayó Barquin.

Para ejemplificar planteó el meme “fua Scooby la re vivís”, que muestra a Shaggy, personaje de la serie Scooby Doo pero proviene de un audio viral de la red social Tik Tok. Sostuvo que solo los usuarios de esta plataforma que hayan visto los videos creados a partir del audio entienden la referencia a “qué pesado que sos” o “estás divagando”. Si un adolescente usa esta expresión en una reunión con individuos de otras generaciones etarias las posibilidades de que no sea comprendido son muy elevadas.

Creative Commons

Dibujo de Shaggy con el texto "fua Scooby la re vivís"

Además, los memes cambian de forma y significado permanentemente. Para ejemplificar Barquin utilizó la expresión “nashe” que proviene “de nazi”, creada por el streamer argentino Coscu y que actualmente funciona como meme en redes sociales. Explicó que se hizo una resignificación positiva de un concepto negativo: “Cuando alguien te decía estás de nazi es porque estabas loco, pero loco bien”. Sin embargo, el peso moral del término y la significación para el resto de la sociedad hizo que se revea el concepto y así surgió “nashe”, un término que solo entiende la persona que vivió este proceso.

Entonces, los memes no funcionan de forma universal, sino que significan y resignifican en una comunidad sociolingüística particular.

Memes en las conversaciones cara a cara

Consultada sobre el uso de memes en las conversaciones cara a cara, Barquin planteó que no se logra hacer una traslación completa a la “vida real” y agregó que estos tienen su connotación dentro del mundo virtual.

"Creo que cara a cara no funciona de la misma manera aunque evoques al meme en un momento puntual", subrayó. No obstante, aclaró que puede que para determinados grupos –en su mayoría de jóvenes– funcione la deformación de memes en las conversaciones presenciales.

En este sentido remarcó que siempre está “el germen de lo lingüístico” relacionado con el aspecto social y con el aspecto cultural de las personas. “No todos los jóvenes entienden lo mismo porque no tuvieron la misma exposición cultural a lo largo de su vida y, por ende, no van a poder hacer la misma resignificación del meme”, explicó a Cromo.

Por su parte, el psicólogo Balaguer sostuvo que en determinados contextos cara a cara se alude a los memes, incluso se personifican. Él ejemplificó con el video de John Travolta que mira hacia los costados, en una escena del actor estadounidense en Pulp Fiction en 1994: “He visto gente grande hacerlo porque es muy gráfico. Da cuenta de una situación –en este caso de perplejidad– de manera muy sencilla”, justificó.

Creative Commons

John Travolta en Pulp Fiction mirando hacia los lados

Asimismo, manifestó que este uso por parte de las personas ayuda a la comunicación porque “hay más que solo palabras; se utilizan símbolos”.

Entre ganancias y pérdidas

Hay una creencia popular que dice que el hablante en español utiliza menos palabras de las que el idioma ofrece. Esto puede explicarse, según Balaguer, porque la sociedad se resiste a usar solo las palabras como formas de descripción de la realidad, entonces aparecen otros elementos, entre ellos los memes, que son más icónicos y son capaces de manifestar emociones y sensaciones.

El psicólogo dijo que existen dos escuelas frente a esta realidad: “Para algunos el uso de estos recursos en la comunicación representa una merma en la riqueza del lenguaje. Sin embargo, otros lo visualizan como una complementariedad que suma a lo que ya existe”.

En tanto, la lingüista aseguró que “la lengua es de los hablantes”, y son las personas las que definen su futuro. Además, agregó que el uso de determinadas palabras y expresiones se implantan socialmente y que, a partir de ello, la academia se ve obligada a incorporarlas: “La ‘norma culta’ te dice que no (la incorpores) pero igualmente lo debe agregar porque un montón de gente lo usa”, subrayó.

Hay posiciones más radicales. Barquin contó que quienes son puristas de la lengua entienden que incorporar el uso de memes en el lenguaje cotidiano es atentar contra la lengua.

El impacto de trasladar lo virtual a lo presencial

Todos los usuarios están expuestos a los memes en las redes sociales y cualquiera puede usarlos en su vínculo con sus contactos sin tener demasiadas instrucciones sobre cómo enviarlos. No obstante, Balaguer dijo que, por más que los memes puedan usarse en los vínculos que se dan de forma presencial, no tienen la “fuerza suficiente” para afectar estas relaciones. “Aquel individuo que incluye un meme en las conversaciones tiene la capacidad de sumar elementos que grafican su manera de sentir. No me parece que empobrezca sino que complementa”, afirmó el psicólogo.

Igualmente, la lingüista enfatizó que no hay un cambio radical en el lenguaje. “Ni siquiera se puede hablar de un germen de cambio”. Consultada sobre las implicancias futuras que puede tener el aumento de uso de memes en la interacción social, Barquin se limitó a decir que aun no se puede saber, se necesita tiempo para estudiarlo.

Los memes como objeto de estudio de investigadores

En el artículo El meme como evolución de los medios de expresión social de la Universidad de Chile afirman que los memes son una fuente de aprendizaje social porque logran, a través de su propagación inmediata, transmitir factores culturales de cada país. Son, en definitiva, una herramienta útil de aprendizaje colectivo en la formación de personas.

En este sentido, el informe Los memes de Internet como herramientas didácticas de la Universitat de Barcelona dice que estas imágenes se convirtieron en un género popular en las aulas porque permiten tratar temas muy diversos con una alta capacidad de persuasión y difusión.

Asimismo, según afirman los autores del estudio, la lectura y producción de memes también permite trabajar las capacidades digitales, habilidades cognitivas, conocimientos y actitudes. Para que un estudiante elabore un meme debe elegir un tema y buscar la información necesaria para su construcción, que además deberá discernir entre lo que le sirve y lo que no. Para ello, es necesario que tenga conocimientos de la actualidad de la sociedad en la que se encuentra inmerso, así como del código que utilizan estos signos complejos.

Entonces, más allá de que parece ser un mero contenido humorístico, los memes también cumplen un rol educativo.