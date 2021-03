Los milagros de Juan Tejera: “Soy un entrenador más que un bombero”

En el rango de perfiles de los entrenadores de fútbol hay una categoría que es la de los rescatistas, aquellos técnicos a los que suele recurrir cuando un equipo navega río abajo en la fatídica tabla del descenso y se busca un golpe de timón que cambie el rumbo y lo mantenga a resguardo en Primera división.

Año a año, cuando los campeonatos entran en su recta final, los clubes comprometidos suelen levantar el teléfono para buscar una solución. A veces, como pasó en esta temporada con Danubio y Defensor Sporting (utilizó tres entrenadores), no surte efecto; pero en otras sí, como ocurrió en Boston River con Juan Tejera.

El club del barrio Bolívar contrató al entrenador con ese objetivo, luego de quedar complicado tras su apuesta por “el Loco” Abreu en el arranque de la temporada 2020, y el experimentado DT logró el objetivo de forma agónica, con un gol de penal en el último partido, a los 85 minutos, mientras Defensor no podía con Cerro Largo en Melo.

D. Battiste

Juan Tejera en Boston River

La apuesta de Boston River salió a la perfección. “Fuimos a buscar a Tejera porque creíamos que tenía las condiciones necesarias y la experiencia lo indicaba así, de que era un técnico para este tipo de situaciones, con experiencia en el sentido de tener antecedentes en salvar equipos del descenso”, dijo a Referí el presidente del club, Roberto Perdomo, tras la emoción de este domingo.

El rescate de Boston River se dio luego de un gran cierre del Clausura con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, entre ellas un 2-1 ante Nacional en el Gran Parque Central, sumado a la falta de victorias de un conjunto violeta a la deriva.

En total, desde que Tejera llegó al club cuyo fútbol está en manos de una SAD, el entrenador dirigió 18 partidos, ganó siete, empató dos y perdió nueve.

“El porcentaje que le adjudicamos a él para la permanencia es de 50% y el otro 50% a los jugadores que son los que definen dentro de la cancha”, agregó Perdomo.

D. Battiste

Juan Tejera en Boston River

“Soy un entrenador”

En parte, Tejera entiende que se le asigne ese rol de “salvador” de equipos que están complicados, pero él considera que es un DT más completo y que puede aspirar a más.

“Me imagino que para rescatar equipos es para salvarlos del descenso, apagar incendios, situaciones comprometidas… Claro, porque nunca se me ha dado la chance de poder estar en un equipo para poder pelear un campeonato, por ejemplo”, comentó este lunes en diálogo con Referí.

“Pero yo me considero un entrenador, que eso abarca todo. Yo he estado en situaciones en otros equipos donde he peleado campeonatos, en equipos que han hecho buen papel en Copa Sudamericana, así que me consideró un entrenador más que un bombero”, complementó.

Diego Batistte

Juan Tejera en Boston River

En su último trabajo, había salvado a Racing de Sayago tras llegar al club en el Clausura 2018. Dirigió al equipo en 11 partidos y sumó 22 puntos, por lo que logró el rescate, pero a la vez realizó una gran remontada, siendo protagonista y ubicándose cuarto en la tabla.

Además, siguió en su cargo en el Uruguayo 2019, en el que dirigió en el Apertura. pero se fue del club al finalizar el torneo en la 12ª posición, con 15 puntos. “No le encontraba la vuelta al equipo”, dijo al dejar el puesto, en una decisión que tomó pese a que la dirigencia quería que siguiera.

Tejera, de 65 años, es un técnico de la vieja guardia, de aquellos que, mientras estaba permitido, fumaba mientras dirigía, con un estilo que contrasta con entrenadores más jóvenes, tanto en la forma de vestir, como en su manera de hablar y de llegarle a los jugadores, utilizando conceptos simples y no otros más “de moda”, y sin redes sociales.

Diego Battiste

Tejera en Racing

El DT que vive en Pinamar suele salir a la cancha de ropa deportiva, con remera y gorra, como suele andar por la vida, salvo cuando se pone chancletas y bermudas en verano, de entre casa.

Su carrera en Primera comenzó a principio de siglo en Defensor Sporting, casualmente el club con el que compitió para zafar del último descenso.

Pero antes, en sus primeros años como DT, en 1996 cuando era ayudante de Juan Ahuntchaín –quien hoy está en formativas de Boston River-, tuvo que dirigir de forma interina durante una Liguilla en los violetas y el presidente Eduardo Arsuaga le hizo una sugerencia para que vistiera más formal. Y lo hizo de traje y camisa. Pero no le fue bien, tuvo un mal resultado. Y tampoco la pasó bien, porque sintió mucho calor. Nunca más. Desde ese entonces prefirió el look deportivo, más cómodo.

Con Defensor se estrenó en el Clausura 2004 y luego dirigió en el Uruguayo 2004/05, recordado por las finales en las que los del Parque Rodó no se presentaron a modo de protesta como reclamo ante los arbitrajes que, entendían, habían favorecido a Nacional.

Los inicios de Tejera en Defensor

Este domingo, el DT reconoció que, si por él hubiera sido, hubiera preferido jugar esa definición. “En 2005 yo quería jugar la final, porque estaba convencido que la íbamos a ganar, porque el arbitraje iba a ser tan transparente que no nos iban a cagar de vuelta”, dijo a Locos x el Fútbol de FM Del Sol.

Entre los códigos de Tejera está el de no ir a ver partidos en los que hay entrenadores que están mal y con cargos en juego. Para él, su trabajo se refleja en los números.

El técnico también considera que la experiencia suma y mucho para dirigir en el fútbol uruguayo. “Es todo un proceso”, manifestó, y consideró que, a Abreu, que está comenzando su carrera como DT, le pudo haber faltado ese roce para manejar el plantel cuando estuvo en Boston River. “Eso se va aprendiendo con el tiempo”, sostuvo.

Sobre la forma de jugar partidos cuando aprieta el descenso, señaló: “Cuando estamos en una situación límite, hay que encararlo de otra manera (…) Las charlas son precisas y muy motivacionales, que para mí eso es fundamental”.

Consultado por Referí sobre cuáles eran las claves para cumplir su objetivo, señaló: “Que el grupo creyera en el trabajo”. “Desde el momento que yo asumí y vi el plantel, era un buen plantel, incluso lo analicé antes de sentarme a conversar con los dirigentes. Un plantel con buenos jugadores, técnicamente, con mucha riqueza técnica, jugadores de recorrido y experiencia, otros más jóvenes. Ese fue lo que me llevó a tomar Boston River, porque sabía que había mucha técnica y podía mejorar los pocos buenos resultados que estaban obteniendo”.

El DT también destacó el rol de los referentes, en un plantel donde sobresalen los veteranos Carlos Valdez, Pablo Álvarez, Nicolás Freitas o Alejandro Martinuccio. “Los referentes tienen un rol importante en todo esto”, señaló. “Por la trasmisión de la situación de hablar con los jóvenes, que cuando yo llegué eso no pasaba”, indicó. “No es que no hablaban, estaban como entregados, disminuidos con la situación que estaban viviendo, y yo le fui dando el rol que le pedí, que fueran los grandes”.

La ilusión del proyecto

Luego de aquella primera experiencia en los violetas, dirigió a Liverpool en el Uruguay 2006/07, estando en mitad de tabla, hasta que luego de ese ciclo estuvo cinco años sin equipo hasta que Racing lo llamó para el Clausura 2013. Fue sexto en ese torneo y Racing quedó dos posiciones por arriba de la zona de descenso.

Tejera en Cerro

En la temporada siguiente, volvió a sonar el teléfono. Fénix lo llamó tras un mal arranque del Apertura y llegó en la novena fecha, logrando finalizar en el puesto 13, para continuar en el Clausura, en el que se ubicó sexto, quedando en la Anual a un puesto de los cupos de copa y en la zona media de la tabla del descenso, sin riesgos.

Luego de ese campeonato, no siguió en Capurro, pero a las pocas semanas lo llamó Cerro. Ahí llegó a principios de setiembre de 2014 y se fue a fines noviembre, pese a que quisieron retenerlo. Fueron 10 partidos. "Quiero dejar bien en claro que esto no pasa porque mi nombre suene para otro equipo. No voy a trabajar hasta junio", dijo, y así fue.

En junio de 2015 inicio la temporada en Defensor Sporting, en su vuelta a casa, donde dirigió el Apertura y finalizó octavo. Además, dirigió en Copa Sudamericana, superando los octavos de final ante Lanús y llegando a cuartos frente a Huracán. Además, en ese torneo hizo debutar a Maxi Gómez.

Pero en el Clausura, tras dos fechas en la que perdió, dejó su cargo por un mal comienzo. Lo sustituyó Eduardo Acevedo, a quien este domingo le tocó descender con los de Punta Carretas.

Agustín Fernández

Juan Tejera

Y tras ese ciclo que se cerró a principios de 2016, volvió a dirigir en agosto de 2018, cuando logró salvar a Racing, que redondeó un gran Clausura en el cuarto lugar de la tabla y sin riesgo de descenso.

Este domingo, con su experiencia y sus códigos, sumó un nuevo rescate con Boston River, con el que terminó su vínculo. Tejera se reunirá con los directivos de la SAD y a la espera de continuar en el cargo en la nueva temporada.

Su idea es poder comenzar una temporada desde cero en un equipo. “¿Qué entrenador no va a querer un proyecto?”, comentó. “Ya he hablado algo en Boston River… Armar un plantel, un equipo, un grupo que trabaje, arrancar de cero, con una buena preparación física de base y pretemporada…. Y arrancar a pelear el campeonato como un aspirante más y como objetivo mínimo una Copa Sudamericana. Eso sería lo ideal, me encantaría poder tener esa posibilidad”.

Los jugadores uruguayos y las adversidades

“El jugador uruguayo no sabemos de dónde saca la tenacidad, la fuerza, la picardía, en los momentos más difíciles. A lo largo de la historia del fútbol uruguayo hubo muchos logros internacionales que fueron a causa de sobreponerse a situaciones adversas, de dar vuelta una final de un campeonato del mundo. Es algo que viene de muchos años atrás. El jugador uruguayo es una raza especial en ese sentido, se recupera rápidamente por la parte anímica y eso es fundamental en el fútbol. Lógicamente, tiene que ir acompañado de buena técnica, buena preparación, de una idea futbolística acorde a los jugadores que tenemos... Cuando creen en el trabajo van a sacar todo y salir adelante”. Juan Tejera, exjugador y entrenador.