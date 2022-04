Los millones de dólares que comenzaron a cosecharse del cultivo agrícola más importante

La cosecha de soja ya están en pleno rodaje en distintas en chacras del país. Con un clima que acompañó durante buena parte del desarrollo del cultivo estrella de la agricultura uruguaya (la soja) y un escenario de precios récord en los mercados internacionales, la oleaginosa puede dejarle al país unos US$ 1.700 millones por concepto de exportaciones, muy próximo del máximo de casi una década atrás.

Algunos agricultores vendieron previo a la cosecha, cuando el grano valía US$ 500 la tonelada, pero otros están capturando los valores actuales que rondan los US$ 620 la tonelada.

Con ese números para los negocios de exportación y una productividad por hectárea que superaría los niveles del año pasado, el ingreso de divisas al país rondaría los US$ 1.700 millones, bastante cerca del récord de US$ 1.875 millones que se alcanzó en la zafra del 2013. Además, las ventas de la oleaginosa al exterior aumentarían 80% respecto a la campaña del 2021, un año donde el cultivo sufrió por el déficit de lluvias durante el pasado verano.

El valor de la soja no fue uno de los que explotó tras el conflicto Rusia—Ucrania, como sí el del trigo o el maíz, pero se encuentra en sus mayores niveles desde 2012.

En lo trillado se ve una buena calidad de grano.

Resultados de las primeras trillas

Las trillas comenzaron en Paysandú y Río Negro, en Dolores se espera comenzar la cosecha este próximo fin de semana, informó a El Observador Andrés Alayón, presidente de la Asociación Agro-pecuaria de Dolores. Las expectativas son buenas en esa parte del departamento de Soriano, dado que las condiciones climáticas han acompañado al cultivo, explicó.

Si bien allí la cosecha no ha comenzado, se espera alcanzar rindes de 3.000 kilos por hectárea (kg/ha) en algunas chacras, indicó. El promedio de zafra 2020/21 fue de 1.881 kg/ha, mientras que el récord se alcanzó en la campaña 2016/17 con 2.951 kg/ha.

Largamos el momento más lindo del año #cosecha #harvest #soja @IvanStirbulov11 están más secas de lo que parecen. Humedad 13,4 🇺🇾🇺🇾🇺🇾💪💪💪 vamos todavía pic.twitter.com/rUeOvmGdoe — Mauricio Oyharzábal (@maoyhar) April 18, 2022

Diego Guigou, gerente de producción agrícola de Agronegocios del Plata (ADP), comentó que los rindes observados superan los 2.700 kg/ha, con una producción de “buena calidad”, con un porcentaje de humedad de entre 13% y 14% y un llenado de grano que “ha sido muy bueno”.

Por su parte, Juan Manuel García, vicepresidente de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), añadió que en el caso de esa empresa “los rindes son algo dispares” en chacras de Río Negro y Paysandú, en las que se ha alcanzado una productividad de entre 2.300 y 3.000 kg/ha en soja de primera, algunas de ciclos cortos y algunas de segunda sobre colza.

"Todavía va despacio la cosecha, se ha trillado en chacras aisladas, el pico de la zafra no ha empezado, pero se ve una muy buena calidad de grano", mencionó García.

Juan Samuelle

Los precios del grano a nivel internacional dan esperanzas para un nuevo aumento del área de siembra.

Esperanza de aumentar el área

El incremento esperado en la producción de soja para esta campaña se explica por un aumento de 15% en el área sembrada (980.6909 ha) y por expectativas de rendimiento promedio mayores a 2.400 kg/ha. La mayor área sembrada y la mejora en el rendimiento por hectárea permitiría alcanzar una producción cercana a los 3 millones de toneladas en 2022, según un informe de Uruguay XXI.

Según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuaria (DIEA) del Ministerio de Ganadería, en esta campaña hay 450.428 ha que fueron de soja de primera y 530.262 ha de segunda.

En una combinación de buenos precios internacionales y mejoras en los rindes, Guigou estima que puede haber una esperanza para aumentar el área nuevamente en la próxima zafra. “Se ven valores muy buenos. No son los techos de precios, pero siguen siendo muy muy buenos. Lo importante es ir cubriendo la suba de costos con la venta de granos para poder capturar esos precios”, indicó.

Los precios actuales y las mejoras en los rindes, que no se daban desde el boom agropecuario de 2013/2014, explican por qué se espera una fuerte suba de las exportaciones de la oleaginosa para este año, según Uruguay XXI.

Juan Samuelle

Los productores esperan llegar a tres millones de toneladas cosechadas en todo el país.

Logran solventar los costos

“Evidentemente si logramos buenos rendimientos este va a ser un año muy bueno, porque los valores de la soja están altos”, resaltó Guigou, quien sostuvo que si bien los costos productivos como la renta, el transporte y algunos insumos como los fertilizantes han tenido un gran aumento, se podrán solventar si los resultados continúan siendo positivos.

Según explicó, con los valores que se ven actualmente en el mercado por la oleaginosa, se necesitan 1.700 kg/ha para hacerle frente a los costos de este cultivo, aunque "los nuevos (costos) van a subir el punto de equilibrio por la suba de todos los costos".

Destacó que algunos insumos, como los fertilizantes, han tenido aumentos de precios de hasta el 100%. En el caso del transporte, por ejemplo, la referencia de precios de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) subió un 14% para la carga de esta oleaginosa.

Los millones adicionales para la caja del Estado

El senador del Partido Nacional y productor agropecuario, Sebastián Da Silva, estimó a Telenoche que cosechando una producción valuada en el eje de los US$ 1.600 millones, el gobierno tendrá "un incremento en la recaudación, no previsto", que estará "en el eje de US$ 30 millones o US$ 40 millones".

Según dijo, esas ganancias le darían al gobierno una espalda suficiente "como para hacer lo que hay que hacer, que es elegir un listado de productos de la canasta básica y sacarle el IVA de la misma forma que al asado, al harina y a los fideos".