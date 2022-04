Transportistas de carga reclamarán a Lacalle Pou por "competencia tóxica"

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) se declaró en conflicto, a la espera de una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que fue solicitada y sobre lo que no hay aún una respuesta.

Ignacio Asumendi, presidente de la ITPC, tras señalar que si la reunión se desarrolla le pedirán al presidente una solución al “problema estructural del sector”, admitió a El Observador que no se descarta tomar medidas, como un paro de actividades, si el gobierno no atiende el planteo.

El viernes las gremiales asociadas a la ITPC se reunieron, ya que, según indica un comunicado difundido por la intergremial, “los temas inherentes al transporte de carga por carretera han dejado de estar en la agenda gubernamental desde hace mucho tiempo, lo que ha generado un enorme deterioro del sector”.

Asumendi dijo en el programa Tiempo de Cambio, de radio Rural, que el sector pasa por un momento de dificultad porque hay “una competencia que es tóxica”,.

Luego explicó a El Observador que los problemas del rubro son “estructurales” y tienen varias aristas.

Por el momento no hay interrupción de las actividades, pero los trabajadores esperarán una respuesta del gobierno y el tenor de esta. Si la respuesta no llega, no descartan realizar paralizaciones o movilizaciones, aseguró.

“Ahora se abrió un compás de espera a ver si se da esa señal política que esperamos desde el más alto nivel”, indicó.

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (I.T.P.C.) es una organización empresarial con personería jurídica que nuclea Asociaciones gremiales y Cámaras empresariales compuestas por empresas dedicadas al transporte de carga por vía terrestre. I.T.P.C. es miembro integrante de la Cámara Interamericana de Transportes, CIT.

Hay muchos camiones

El presidente de la intergremial explicó que el problema estructural del sector es que hay “una sobreoferta de camiones, producto de un mercado que funciona mal”, lo que viene dado por un ingreso “indiscriminado” de vehículos al sector, que luego no salen del rubro.

Actualmente hay 20.000 camiones de transporte de carga profesional, mientras que 10 años atrás había entre 10.000 y 12.000. Pero si se toman en cuenta los camiones de transporte profesional y los propios de los camioneros, en el registro hay cerca de 45.000, informó.

Parte de este problema se da por la normativa vigente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que incentiva el ingreso de nuevos vehículos, detalló. Es por eso que le propondrán al gobierno discutir un plan de salida de algunos vehículos del mercado, lo que podría, por otro lado, mover el mercado de vehículos usados, destacó.

“El gobierno esta hablando del transporte fluvial y ferroviario, pero, ¿qué va a pasar cuando terminen las grandes obras, con esos medios de transporte y con el exceso de camiones que nosotros ya tenemos de forma regular?”, reflexionó.

Transporte de soja, 14% más caro

En otro orden, la intergremial presentó las referencias de precios para la cosecha de soja de esta zafra, cuyos valores aumentaron 14% con respecto a la campaña anterior.

Asumendi detalló que el ajuste fue discutido con las gremiales de productores rurales, principalmente con la Asociación Rural del Uruguay (ARU), con quien "el sindicato tiene un buen diálogo".

El ajuste fue anunciado en febrero de este año, cuando la ITPC aseguró que definiría un aumento para el precio de los fletes de entre 10% a 15% por los incrementos de costos del gasoil, insumos y mano de obra.

Este ajuste se da en la previa de la cosecha de la oleaginosa, que comenzará a mediados de este mes. El último aumento de esa tarifa de referencia se dio en febrero de 2021 y fue del 10%.

El presidente comentó que el ajuste se dio “con una paramétrica de que, si durante la cosecha se siguen dando estos ajustes, se hagan los ajustes correspondientes de manera razonable”.

Sobre los combustibles, otro tema que le preocupa a los transportistas, dijo que “si el mercado funcionara sanamente, el combustible se reflejaría de la manera en que se tiene que reflejar en los costos, pero hoy el mercado no es sano”.

El tema de los tritrenes

Si logran reunirse con Lacalle Pou, los camioneros le plantearán discutir pesos y dimensiones de los vehículos, así como requisitos que se le solicitan a las empresas para entrar en el registro de camiones.

Además, le presentarán “un plan por el que el gobierno puede gastar mucho menos dinero en infraestructura vial”, informó.

Desde hace un tiempo, productores rurales de sectores como el arrocero vienen reclamando el uso de tritrenes para la carga de las cosechas, lo que permitiría aumentar la capacidad de carga por viaje.

Sobre eso, la ITPC pensó en la transformación de equipos de seis ejes a los que se les puede instalar tecnología localmente, detalló Asumendi. Eso no solo permitiría generar mano de obra nacional, sino también ahorrar dinero al no tener que hacer grandes modificaciones viales para el uso de tritrenes, destacó.