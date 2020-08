Los números del Antel Arena: pérdidas por casi US$ 2 millones y cerca de US$ 47 millones por pagar

El gobierno dará una conferencia de prensa este jueves para detallar cúal será el alcance de la auditoría que se hará sobre el Antel Arena, qué objetivos tiene y qué criterio usarán para desarrollar el estudio, así como cuáles serán los puntos críticos del proceso y los plazos previstos, informó Búsqueda.

También se anunciará que ya está listo el pliego del concurso para contratar a la consultora que se encargará de implementar la investigación, dijo el vicepresidente de Antel, Robert Bouvier. La empresa seleccionada tiene, entre otros objetivos, que informar en menos de 30 días “realmente cuánta plata debe Antel”, explicó.

“No sabemos cuánto debemos por el Antel Arena, pero debemos mucha plata. Según lo que estimamos, debemos US$ 45 millones, porque estamos pagando cuotas semestrales”, afirmó Bouvier.

Se estima que el Antel Arena tiene un valor actual US$ 33 millones. Aunque este tipo de complejos son valuados en función a ingresos futuros y actualmente la actividad del recinto es casi nula debido a la pandemia.

En cuanto a los polémicos números de la inversión, Bouvier opinó que el anuncio de Cosse de que el Antel Arena saldría US$ 40 millones “era la forma de que aprobaran el proyecto”. Según informó El País en junio, el estadio costó cerca de US$ 110 millones.

"No hay dudas de que fue un negocio malísimo”, comentó Bouvier. Aunque aclaró que Antel no piensa vender el complejo.

Según datos que el Directorio de Antel presentó a Búsqueda, durante 2019 el estadio generó una pérdida de US$ 1.354.400 ($ 47.743.929), calculado con el dólar promedio de ese año. A su vez, durante 2020 (hasta junio), el edificio tuvo pérdidas por US$ 644.016 ($ 26.667.430), calculados al dólar promedio en ese período. Por tanto, la pérdida acumulada fue de $ 74.411.359 (casi US$ 2 millones calculados al tipo de cambio promedio de 2019. Con el dólar de hoy, la cifra sería de US$ 1,7 millones).

La fiesta inaugural del Antel Arena celebrada en 2018 costó US$ 195.654. La bailarina Maria Noel Ricetto cobró US$ 5.000 por conducir el evento. El servicio de catering de Ana Durán costó US$ 10.000, la productora se llevó U$S 42.000, mientras que la instalación de una pantalla LED en el escenario principal costó US$ 15.000 y US$ 12.500 la pirotecnia para el show central.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo a Búsqueda que el 6 de agosto la empresa decidió “levantar las reservas, revocando las resoluciones de las autoridades anteriores del año 2017 y 2019 que clasificaban la información vinculada al Antel Arena como reservadas”.

Esta decisión derivó en una negociación con AEG, la empresa contratada para gerenciar el Antel Arena, para que “levantara la confidencialidad” de su acuerdo, explicó Gurméndez.

En conferencia de prensa, Bouvier aseguró que se levantó la confidencialidad de todo lo que tiene que ver con compras, inversiones y rentabilidad del complejo. El vicepresidente de Antel no quiso decir si el nuevo directorio entendía que había irregularidades más allá de las señaladas por el Tribunal de Cuentas debido a que la construcción de este tipo de infraestructura no está dentro del giro de Antel. "No voy a entrar en esas suceptibilidades", dijo.

Auditoría

La auditoría sobre el Antel Arena tiene cuatro puntos principales. En primer lugar, se buscará determinar el costo total del complejo y “relevar y analizar los costos de contratos, convenios y acuerdos celebrados con terceros, públicos o privados, nacionales o internacionales, incluyendo gastos preoperativos o de preinversión”, según indica un documento oficial al que accedió Búsqueda.

"Hay una disparidad enorme entre el costo inicial estimado, que fue del orden de los US$ 40 millones de dólares, con el costo final estimado que ronda los US$ 100 millones", señaló Bouvier.

El segundo punto de la auditoría tendrá como objetivo analizar una muestra representativa de las contrataciones de bienes y servicios realizadas a terceros por parte del gerenciador, ya sea por cuenta propia o de Antel.

Además, las autoridades buscarán obtener un análisis jurídico respecto a las contrataciones, con el fin de evaluar el cumplimiento de las normas legales aplicables a las diversas modalidades de compras y contrataciones de servicio, y estudiar los procesos de convocatoria, selección y adjudicación de empresas.

“Queremos saber cómo se hizo la selección de las empresas que trabajaron para el Antel Arena, cómo se adjudicaron y si quedó constancia de esos criterios. Hay cosas que tuvieron muchos proveedores y queremos saber si se invitó a presentarse a todos o no. Rumores hay de todo tipo”, explicó Bouvier.

Por último, la auditoría deberá generar un “análisis forense que permita determinar los beneficios económicos de la explotación del complejo desde su inauguración hasta el 30 de junio de 2020”.

Los primeros dos puntos deberán resolverse en un plazo de 30 días y para los otros dos la empresa que realiza el estudio dispondrá de 90 días para elaborar informes.