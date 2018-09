Los Oscar echan para atrás el (innecesario) premio a película popular

Kyle Buchanan / New York Times News Service

Apenas un mes después de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció una polémica categoría nueva para los Oscar que reconocería “los logros de una película popular”, la organización eliminó el trofeo (por ahora).

“Ha habido varias reacciones a la introducción de este premio y reconocemos la necesidad de discutirlo más con nuestros miembros”, dijo Dawn Hudson, la directora ejecutiva de la academia, de manera muy civil pese al encono por el debate.

Los rumores abundaban sobre si la academia reformularía la nueva categoría, pero ¿la había formulado bien para empezar? El anuncio del 8 de agosto no tenía regla alguna sobre cómo se determinaría a los contendientes y los críticos quedaron espeluznados por la idea de que los resultados de taquilla o los megapresupuestos se volvieran criterio para un premio de noventa años de antigüedad que, presuntamente, es entregado con base en mérito.

Después de la confusión inicial varios hicieron preguntas a la academia que esta no parecía estar lista para responder. ¿Acaso era justo que la cadena televisora ABC, que transmitirá la próxima premiación en Estados Unidos, cabildeara tanto por este premio cuando es justamente su empresa matriz (Disney) la que hace las películas taquilleras que seguramente terminarían en la categoría, como filmes de Marvel, de La guerra de las galaxias o de Pixar? ¿Terminaría siendo contraproducente que exista el premio cuando hay películas que podrían o deberían competir por mejor película, sin especificar popularidad? ¿Y qué sucedería con Netflix, el servicio de emisión que tiene varios aspirantes al Oscar este año aunque no da a conocer cifras de qué tan populares son sus películas?

Lo irónico es que este año ni siquiera era necesario el premio. Pantera Negra, la película más taquillera del año hasta ahora, seguramente será nominada a varias categorías —sí, también mejor película— y probablemente resulte en el primer trofeo para Marvel Studios gracias al diseño de vestuario; las prendas de Ruth E. Carter están muy por encima de cualquier otro posible nominado. Así que si los ejecutivos de ABC querían encontrarle un nicho a las películas de superhéroes en la entrega ni siquiera tenían que preocuparse. Además, no dar el premio a la popularidad este año solamente reforzará la percepción de que Pantera Negra no debe ser juzgada como un filme taquillero sino como un filme que es una obra de arte.

Y aún falta que se estrenen otras películas grandes. La categoría de mejor película seguramente incluirá estrenos más personales, como Roma —filme semiautobiográfico de Alfonso Cuarón (quien ya ganó en 2014 con Gravedad), hecha en blanco y negro y cuyos diálogos son en español y en mixteco—, pero también compite por la nominación Nace una estrella, producida por un estudio grande y que atraerá a multitudes con el elenco de Bradley Cooper y Lady Gaga como superestrellas que cantan. Warner Bros. la ha promovido mucho de cara a finales de año y varios pronosticadores de los Oscar creen que podría ser contendiente hasta para ganar.

Si se hubiera mantenido el premio por popularidad, los dos principales aspirantes sin duda serían Pantera Negra y Nace una estrella, pero si ambas van a terminar compitiendo por mejor película, ¿para qué necesitamos la competencia inferior?

