Los pasos que seguirá la fiscal que investiga al futbolista Nicolás Albarracín

La fiscal de Florida Alicia Gómez comenzó a investigar si el jugador de fútbol Nicolás Albarracín puede ser imputado por un delito de violencia doméstica, luego de que fuera notificada de la prohibición de acercamiento y comunicación a su pareja que dictó un jugado de Paz de ese departamento contra el futbolista este lunes.

Según pudo verse en un video que fue difundido por la actriz argentina Nazarena Vélez, la pareja del futbolista, Natalia Camilo –amigas entre sí–, Albarracín agarró del brazo a la mujer mientras ella le gritaba "soltame, Nicolás, por favor, no me pegues más". En el audio se escucha que Albarracín le pedía que lo dejara llevarse sus cosas de la casa, y le dijo: "¿Vos me querés lastimar? ¿Vos me querés lastimar? Se te va a venir la noche".

Además, la mujer incluyó en la denuncia que realizó ante la justicia otra situación de violencia que sufrió a manos de su pareja: una discusión que tuvieron en la Fiesta Nacional de la Bici en Sarandí Grande, donde ella estuvo trabajaba días atrás como presentadora.

Luego de la decisión judicial, la directiva de Wanderers se reunió para tomar una decisión respecto al delantero, en consonancia con un comunicado anterior que condenaba la violencia y las agresiones de Albarracín. "El más absoluto compromiso con la erradicación de todo tipo de violencia en la sociedad y en particular la violencia contra las mujeres", expresó ese comunicado.

La directiva del club decidió luego separar "por tiempo indefinido" del plantel a Albarracín.

Pero el caso puede tener incluso más consecuencias para el futbolista.

No me hace bien llegar a esta instancia y es muy triste porque es la persona que compartí años de mi vida, me contagie de lo tóxico. Pero saqué fuerzas de donde nose, para poder contarlo y pedir ayuda. pic.twitter.com/QPbr4AFsIe — Natalia Camilo (@Natycamilo_) December 10, 2019

Según dijeron a El Observador fuentes de la fiscalía, Gómez solicitó que se realizaran análisis a los celulares del denunciado y la actriz, porque la denuncia de la víctima sugiere que hubo "más de una" situación en la que habría sufrido violencia doméstica.

De hecho, Camilo se encargó de hacer públicas algunos de esas situaciones en su cuenta de Twitter, en donde mostró al menos dos instancias de intercambio de mensajes a través de WhatsApp. En la primera de ellas, en un tuit en que señala que fue víctima de muchas "palizas" y que tuvo que defenderse en "más de una ocasión", reprodujo un audio del futbolista, que decía lo siguiente: "Te dije, boluda, vos conmigo no jugués. (...). Yo no me meto contigo, no te hago nada, al contrario, ando súper tranquilo", se escucha decir al jugador, mientras sube la voz, insulta, y agrega: "Se te viene la noche (...) te voy a arruinar, ahora".

Y en otro tuit hizo una captura de video de otra conversación por WatsApp con el futbolista, quien le le escribió varios insultos y amenazas.

La fiscal Gómez, además de recoger estas evidencias, también solicitó que se efectuaran pericias a la mujer para evaluar las lesiones que recibió tras algunos de los ataques.

Por su parte, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales también emitió un comunicado en el que "repudia y condena todo tipo y hecho de violencia", poniéndose a disposición de organizaciones que trabajan la temática de violencia de género