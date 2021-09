Los precios para la temporada: ¿vuelve un verano al estilo prepandemia?

Se aproxima la temporada de verano más esperada durante los últimos dos años en Uruguay, una zafra que podría asemejarse a lo que era en los tiempos prepandemia. ¿Qué significa esto? "Todo apunta a que el comienzo del año 2022 va a volver a contar con un alto porcentaje de participación de extranjeros", según un informe de Casas en el Este, el portal de alquileres temporales de InfoCasas.

El gobierno y algunas cámaras inmobiliarias ha sugerido cautela a la hora de fijar los precios a los operadores turísticos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pidió días atrás "a todos los operadores turísticos y de servicios", que fueron los más castigados por la pandemia, que tengan "tranquilidad con los precios porque esta es una temporada de recuperación". "Tenemos que verlo en esos términos", agregó. La tarifa promedio por día para los balnearios más frecuentados varía entre US$ 140 y US$ 190 por día, según un relevamiento de Casas en el Este.

La Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado (Cipem) emitió un comunicado en el que exhorta al sector inmobiliario a no aumentar los precios de los alquileres este año, con miras a lograr una buena temporada.

A partir de los anuncios de apertura de frontera el interés por parte de los argentinos se ha reactivado notoriamente en los portales inmobiliarios. "En Casas en el Este, hemos registrado un crecimiento en las consultas, pero no en las concreciones", precisa el relevamiento.

Oscar Lanzaro, coordinador de Casas en el Este, explicó que esto sucede porque las mismas están sujetas a la situación epidemiológica, al tipo de cambio y también a que existe una preocupación por parte de los propietarios uruguayos que no quieren dejar una propiedad reservada sin una seña.

Aumento de visitas y consultas

"Si comparamos la cantidad de visitas y de consultas en el sitio con el mismo período del año 2020, notamos un incremento del 98% en lo referido a visitas y un 165% en consultas. Cabe destacar que un 37% del público que visita el portal proviene de Argentina, un 4% de Brasil y el resto (59%) de Uruguay", explica.

En la actualidad el portal Casas en el Este cuenta con una cartera de 4.200 propiedades, 2.000 de las mismas se encuentran en Punta del Este, siendo el 53% apartamentos y el 47% restante casas. En esta misma línea, 1.150 propiedades se localizan en Piriápolis y se trata de un 90% de casas y un 10% de apartamentos. A su vez, en Rocha se encuentran un total de 800 propiedades, siendo el 95% casas y el resto apartamentos. Por último, en Canelones hay un total de 250 propiedades publicadas, que al igual que Rocha, el 95% son casas y el 5% apartamentos.

Ocupación total y por destino actualmente

"Las coyunturas de los países en cuestión son las determinantes de cómo irá avanzando los alquileres para la próxima temporada, pero actualmente podemos ver, según la información recabada por el portal Casas en el Este, que existe un 57% más de ocupación en comparación a la temporada pasada", indica la gacetilla.

Si analizamos la ocupación específicamente por destino vemos que, Punta del Este cuenta actualmente con un 48,29%, Rocha con un 32,58%, Piriápolis 17,58% y Canelones con un 1,54% al momento. Se espera que estos porcentajes sigan aumentando considerablemente a lo largo de los próximos meses.

Durante la última temporada hubo una ocupación aproximada del 70% y muchas de las reservas se realizaron por períodos de tiempo más largos, motivado por la situación epidemiológica. Para la temporada 2022 se prevé un incremento importante en el porcentaje total de ocupación y a su vez se estima, según los datos recolectados, que el tiempo promedio de los alquileres será de dos semanas.

El top 3 de lo más buscado y su precio promedio por día

A la hora de analizar los sitios más buscados para pasar el verano en nuestro país, podemos destacar un claro top 3 en los balnearios de Uruguay, en el podio se ubica Punta del Este, lo sigue La Pedrera y luego Piriápolis.

En temporada alta, la tarifa promedio por día en los balnearios más frecuentados varía entre US$ 140 y US$ 190. Por ejemplo, Punta del Este tiene un precio promedio por diario de US$ 190, La Pedrera de US$ 180, Piriápolis y La Paloma de US$ 140.