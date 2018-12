Los que perdimos en 2018

Hay una escena en la recordada película Maratón de la Muerte (1974), en la que los personajes se encuentran en un terreno cenagoso, rodeados de vegetación tropical. Se percibe el calor y la humedad reinantes. Sin embargo, poniendo a prueba la credibilidad del espectador, el país mencionado y donde la escena tiene lugar es Uruguay. Si bien la película es muy buena, recuerdo haber pensado luego de salir del estreno en el Cine Metro que el libretista debería haber hecho más investigación a la hora de escribir el libreto, pues de esa manera habría descubierto que el clima y la geografía que presentó en la película nada tenían que ver con el Uruguay real. William Goldman, autor del libreto de dicho filme, como de los clásicos, Todos los hombres del presidente, Butch Cassidy and the Sundance Kid, La princesa que quería soñar, y Misery, falleció en 2018. Tenía 88 años de edad. Fue una de las tantas figuras importantes de la cultura y las artes que dejaron este mundo en el año que el lunes termina.

En la ceremonia del Oscar hay una sección dedicada a recordar a figuras del mundo del cine, algunas más conocidas que otras, fallecidas en el año previo. En cada edición del premio, casi como negra tradición del mismo, siempre hay alguien importante que ha sido dejado fuera, habiendo sido víctima de la peor injusticia de todas en estos casos, la del olvido, o bien fue víctima de un imperdonable descuido de la producción. Con la llegada del fin de diciembre, es costumbre en el periodismo universal hacer algo así como un obituario general a manera de balance, que incluye el nombre de varias figuras destacadas fallecidas en meses anteriores.

Dadas pues las circunstancias, a continuación paso lista a algunos de los ausentes, cuyo fallecimiento quedará asociado al año que ya se ha ido, aunque aún le queden algunas horas de vida: Dolores O’Riordan (46 años de edad), cantante de The Cranberries, Stephen Hawking (76), Ursula K. Le Guin (88), Ray Thomas (76), uno de los fundadores del grupo The Moody Blues, Steven Bochco (74), creador de las exitosas series televisivas Hill Street Blues, Doogie Howser y NYPD Blue (Policías de Nueva York), Milos Forman (86), Avicii (28), Margot Kidder (69), Luisa Lane en las películas de Superman, Philip Roth (85), Tom Wolfe (88), los raperos XXXTentacion (20) Mac Miller (26) y Young Greatness (34), Anthony Bourdain (61), Aretha Franklin (76), Neil Simon (91).

Burt Reynolds (82), Stan Lee (95), Roy Clark (85), Penny Marshall (75), la cantante soul Nancy Wilson (81), Pete Shelley (63), líder del grupo The Buzzcocks, Tony Joe White (75), cantante y autor de dos de los mayores clásicos de la historia del rock, Polk Salad Annie y Rainy Night in Georgia, Charles Aznavour (94), Marty Balin (74), fundador del grupo Jefferson Airplane, Rachid Taha (59), uno de los cantantes africanos más influyentes, Conway Savage (58), tecladista de Nick Cave and the Bad Seeds, Ed King (68), guitarrista de Lynyrd Skynyrd, Jill Janus (43), vocalista del grupo de heavy metal Huntress, Guillermo Bredeston (84), Vinnie Paul Abbott (54), baterista del grupo Pantera, Yvonne Staples (81), cantante de los Staple Singers, Barbara Ann Alston (74) cantante de The Crystals, uno de los grupos de mayor popularidad en la década de 1960, que interpretó éxitos como There's No Other (Like My Baby), Uptown, y He Hit Me (And It Felt Like a Kiss), Daniel Escardó, escultor uruguayo (61), María Dolores Pradera (93), Daniel Chavarría (84), escritor uruguayo-cubano, Jóhann Jóhannsson, (48), autor de la banda de sonido de las películas Sicario, Arrival, y La sospecha, Shinobu Hashimoto (100), guionista de algunos clásicos del cine japonés, como Rashomon, Vittorio Taviani (90).

Esteban Peicovich (88), innovador escritor y periodista argentino, los poetas estadounidenses Donald Hall (89) y Tony Hoagland (64), Dennis Edwards (75), vocalista principal de The Temptations, quien cantó dos clásicos del grupo, Papa Was a Rollin' Stone y Just My Imagination, los escritores mexicanos Sergio Pitol (85), Huberto Batis (84) y Fernando del Paso (83), Ugo Ulive (85), director teatral uruguayo, Violeta Rivas (80), Robert Indiana (89), artista plástico estadounidense, Ramón Chao (82), padre del músico Mano Chao y autor de una biografía sobre Juan Carlos Onetti, Clint Walker (91), estrella de la serie televisiva Cheyenne, Sondra Locke (74), Lewis Gilbert (97), director de las películas de James Bond Sólo se vive dos veces, La espía que me amó Moonraker y de la notable comedia, Educando a Rita, Michael Anderson, director del filme La vuelta al mundo en 80 días, Eddie Clarke (67), guitarrista de Motörhead, Mark E. Smith 60, líder del grupo post-punk británico The Fall, Claribel Alegría (93), Claudio Paolillo (57), Claudio Romanoff (54).

Los filósofos Stanley Cavell (91), Paul Virilio (86), Hayden V. White (89), Clément Rosset (78), Mario Perniola (76), y Jorge Wagensberg (69), Omar Gutiérrez (70), Renzo Teflón (55), Bernardo Bertolucci (77), Ermanno Olmi (86), director de El árbol de los zuecos, Betty Elizalde (78), inconfundible voz de la radiotelefonía argentina, Daniel Branáa (63), Jorge Rojas, músico chileno autor de la primera canción de un mundial de fútbol, Emilio Disi (75), Hugh Masekela (78), músico africano, Hebe Uhart (81), escritora argentina, Luciano Álvarez (68), periodista y escritor uruguayo, Eustaquio Sosa (79), compositor uruguayo, Lucho Gatica (90), Julio Llinás (89), poeta argentino, Francisco Calvo Serraller (70), crítico de arte español, Gillo Dorfles (101), crítico de arte italiano, Gérard Genette (87), Hermenegildo Sábat (85), Montserrat Caballé (85), Horacio Molina (83), cantante argentino, Guido Ceronetti (91), escritor italiano, Vicente Verdú (75), escritor español, Nicanor Parra (103), eterno candidato al premio Nobel, V.S. Naipaul (85), ganador del premio Nobel de Literatura en 2001.