Los republicanos ganarían las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos, según un informe

De acuerdo con el seguimiento estadístico realizado por un programa de análisis (News Battleground Tracker) desarrollado por la cadena CBS que combina resultados de encuestas con datos sobre votantes, resultados históricos de elecciones y estadísticas de censos oficiales, el Partido Republicano estaría liderando las proyecciones de voto para las próximas elecciones de medio término para la Cámara de Representantes. Según esas estimaciones, los Republicanos contarían con 230 bancas contra 205 de los Demócratas. Para tener control de la Cámara basta con 218 representantes.

Con respecto a los factores que estarían determinando estas estimaciones, se considera que una primera aproximación demostraría que el votante promedio se rige por la forma en que ve la situación actual y tiende a descargar sobre el partido gobernante -en este caso los demócratas- las culpas por una situación general que es percibida como mala o insatisfactoria.

Otra posible causa que influiría en esta reversión de los resultados de 2018, cuando los demócratas tomaron control de la Cámara, es que la disposición a votar es mayor entre los republicanos que entre los demócratas, esta tendencia estaría evidenciada en que habría un 4 por ciento más de ciudadanos de tendencia republicanas dispuestos a votar que los votantes demócratas en un sistema electoral donde el voto es voluntario y exige una inscripción previa.

La inflación creciente y la marcha de la economía -que según varios pronósticos podría entrar en recesión- son otro factor que juega en contra de las posibilidades demócratas. Según la encuesta, los votantes que opinan que es importante en la decisión de su voto el tema de la inflación, el 54% son republicanos, contra el 35% demócratas.

En las elecciones de medio término de 2018, la oposición demócrata consiguió los votos de aquellos que opinaban que la economía andaba mal.

Muchos demócratas comparten la visión sobre el pobre desempeño de la economía, los precios de los alimentos y de los combustibles y aunque no votarían contra su gobierno podrían elegir quedarse en sus casas y no votar.

La percepción de la gestión presidencial en la decisión del voto se muestra también como un factor negativo para las expectativas demócratas, aquellos potenciales votantes que dicen considerar a la gestión presidencial como importante para decidir su voto, votarían rojo en estas elecciones. Estas estimaciones no son sorprendentes dado el bajo nivel de aceptación que está mostrando el presidente Biden en diversas encuestas.

Considerando el voto de acuerdo con el sexo, los demócratas estarían mejor ubicados. Históricamente las mujeres tienden a votar azul, tienen una visión sobre una supuesta mayor capacidad de cuidado y raciocinio de los demócratas que los republicanos.

También se da el hecho paradójico de que una de cada dos mujeres dice que un congreso republicano sería peor, no mejor para las mujeres en general.

En 2018, los demócratas ganaron el voto femenino por 19 puntos sobre sus rivales republicanos, aunque se estima que esa cifra hoy se ubicaría cerca de la mitad, lo mismo ocurriría en los que hace a las graduadas universitarias, en esa oportunidad se había ganado el voto femenino por 20 puntos y la estimación actual desciende a sólo 6 puntos. En este grupo de votantes hay un gran número de indecisas, lo que hace necesario un seguimiento más cercano durante estos meses para estimar con mayor precisión su conducta electoral.

En el análisis por edades, si bien los jóvenes suelen apoyar con entusiasmo a los demócratas -así sucedió en 2018- en estas elecciones no parece registrarse la misma tendencia. Sólo un tercio de los votantes registrados de menos de 30 años expresa entusiasmo por votar este año, por debajo de las intenciones de los votantes de más edad. El porcentaje que demuestra más entusiasmo por votar este año, un 63%, se encuentra entre los votantes de más de 65 años y entre los votantes de entre 18 y 29 años, ese porcentaje alcanza sólo el 34%.

Desde la decisión de la Suprema Corte que revirtió el fallo Roe v. Wade, la cuestión del aborto se ha transformado en un punto de inflexión en el debate social y político, donde las mujeres, sobre todo las de menos de 30 años, han mostrado una clara postura a favor de los derechos reproductivos.

Según la encuesta, las mujeres de menos de 50 años consideran el tema del aborto tan importante como la economía y la inflación. En concreto, para ese grupo etario femenino, a la hora de decidir su voto, la cuestión del aborto es la más importante con un 76%, seguido de cerca por la economía con un 75%. Pero también un porcentaje importante de las encuestadas consideran que los demócratas no garantizan una defensa adecuada de los derechos reproductivos.

El votante republicano está más convencido y unido en su desaprobación del gobierno de Biden, en cambio, en el frente demócrata no hay tanta unanimidad en la aprobación. Uno de cada cinco votantes azules desaprueba a Biden aunque no cambiarían su voto y otros consideran que el presidente no ha luchado lo suficiente por temas que son importantes para ellos. En principio, ninguno de los disconformes cambiaría su voto, pero se registra falta de entusiasmo para ir a votar.

En términos generales, el aborto es uno de los temas de decepción para algunos demócratas, para tres de cada cuatro votantes es muy importante y la mayoría de ellos no cree que el partido esté haciendo lo suficiente para proteger el derecho al aborto, en cambio, el votante republicano que en general apoya el fallo contra Roe vs. Wade, está convencido de que su partido hace lo correcto al apoyar las restricciones al aborto.

El factor Trump está presente en los análisis y si bien no gobierna, su presencia política y mediática tiene influencia en la toma de decisión del voto. Para muchos republicanos, Trump estaría luchando mejor por los temas importantes que sus representantes en el Congreso.

Pero considerando el electorado en general, la figura de Trump puede considerarse negativa para las expectativas republicanas.

Las audiencias del comité legislativo por los hechos del 6 de enero juegan también un rol importante en la percepción del votante y cuánto influencia en su decisión de voto. Para el votante demócrata de base, el tema 6 de enero sigue teniendo suma importancia en su voto, en algunos casos igualando otros temas como la inflación o la economía.

Los republicanos no parecen estar prestando mucha atención a las audiencias del comité, pero entre aquellos que sí las miran o saben de ellas, sólo se verificaría un impacto marginal y un muy bajo potencial de inducción a cambiar su voto. La importancia del 6 de enero en el voto demócrata representa un 76%, la de los independientes un 45% y la de los republicanos un 15%.

En cuanto a las perspectivas de la evolución de las tendencias, hasta ahora no se perciben porcentajes importantes, sólo un 3%, de votantes dispuestos a “cruzar la línea” y cambiar su voto. Esto estaría evidenciado en los recursos de campaña volcados fundamentalmente hacia la propia base electoral.

Uno de los grupos clave en los próximos meses es el de las mujeres menores de 50 años con grados universitarios que votaron en gran porcentaje a los demócratas en 2018, aunque hoy muestran un 12% de indecisas.

Los otros dos grupos importantes para las expectativas demócratas de mejorar su situación electoral son los latinos y los negros que si bien se han inclinado por el voto azul en el pasado son quienes también sufren en mayor grado las inclemencias de la economía y las alzas de precios.