Los restaurantes también "mueren" con la pandemia: "Nos dio una buena vida", dice un propietario

Y no es el único, éste es uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

"Este restaurante nos permitió despegar y tener una buena vida", dijo Gordon, de 43 años, que ahora concentra sus esfuerzos en otro restaurante y tres cervecerías de su propiedad. "Es desgarrador verlo cerrar", señaló.

Según la Asociación Nacional de Restaurantes, la industria el segundo mayor empleador del sector privado en Estados Unidos, se encuentra entre las más afectadas por la pandemia, con pérdidas estimadas en US$ 240.000 millones para finales de año.

"Es un momento apocalíptico para esta industria", dijo a la AFP Sean Kennedy, vicepresidente ejecutivo de asuntos públicos de la asociación. "Fuimos la primera industria en cerrar y seremos los últimos en recuperarnos de esta pandemia", añadió.

"No estaremos bien hasta que las aerolíneas lo estén, hasta que los hoteles lo estén y hasta que el turismo regrese", sostuvo.

Hasta el 10 de julio, 26.160 restaurantes cerraron en Estados Unidos, de los cuales el 60% (15.770) dejaron de operar permanentemente, según datos de la aplicación Yelp, que permite evaluar y recomendar comercios.

