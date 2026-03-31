La razón por la que Rodrigo Aguirre fue el único de la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que no estuvo en la convocatoria ante Argelia

En un partido en el que se vio muy poco, Uruguay solo empató 0-0 este martes ante Argelia en el Allianz Stadium de Italia, en el encuentro que cerró la fecha FIFA de marzo. Rodrigo Aguirre fue el único que quedó fuera de la convocatoria.

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La celeste venía de igualar el pasado viernes 1-1 en la hora ante Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley, y volvió a mostrar un equipo que no llega en ofensiva.

Por su parte, el técnico uruguayo habló escasos minutos en la conferencia de prensa posterior al encuentro y sostuvo que los celestes "jugaron mejor que contra Inglaterra", a la vez que elogió los escasos segundos que estuvo en cancha Juan Manuel Sanabria.

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La razón que dejó fuera de la convocatoria a Aguirre

El delantero de la selección uruguaya, Rodrigo Aguirre, no estuvo presente en la convocatoria de este partido contra Argelia y fue el único que quedó fuera de la misma.

El futbolista de Tigres de México había sido titular el pasado viernes contra Inglaterra.

La razón por la que Marcelo Bielsa no lo tuvo en cuenta a Aguirre fue por una molestia física que sufrió el futbolista.

Por más que no era complicada, el DT prefirió no convocarlo ni arriesgarlo.

Aguerre es una de las opciones ofensivas que tiene Bielsa además de Darwin Núñez y Federico Viñas, como números "9" de cara al Mundial 2026.