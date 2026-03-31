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La razón por la que Rodrigo Aguirre fue el único de la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que no estuvo en la convocatoria ante Argelia

El delantero de Tigres de México, titular contra Inglaterra el pasado viernes en Wembley, esta vez no estuvo en el listado de futbolistas

31 de marzo de 2026 19:39 hs
Rodrigo Aguirre de Uruguay ante Noni Madueke de Inglaterra

Rodrigo Aguirre de Uruguay ante Noni Madueke de Inglaterra

FOTO: AFP

En un partido en el que se vio muy poco, Uruguay solo empató 0-0 este martes ante Argelia en el Allianz Stadium de Italia, en el encuentro que cerró la fecha FIFA de marzo. Rodrigo Aguirre fue el único que quedó fuera de la convocatoria.

La celeste venía de igualar el pasado viernes 1-1 en la hora ante Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley, y volvió a mostrar un equipo que no llega en ofensiva.

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La razón que dejó fuera de la convocatoria a Aguirre

El delantero de la selección uruguaya, Rodrigo Aguirre, no estuvo presente en la convocatoria de este partido contra Argelia y fue el único que quedó fuera de la misma.

El futbolista de Tigres de México había sido titular el pasado viernes contra Inglaterra.

La razón por la que Marcelo Bielsa no lo tuvo en cuenta a Aguirre fue por una molestia física que sufrió el futbolista.

Por más que no era complicada, el DT prefirió no convocarlo ni arriesgarlo.

Aguerre es una de las opciones ofensivas que tiene Bielsa además de Darwin Núñez y Federico Viñas, como números "9" de cara al Mundial 2026.

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