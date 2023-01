Los "robadores", el desafío que enfrenta el gobierno para vender el saneamiento en el interior

En la cuneta siempre hay agua, sin importar la sequía. Las bocas de los "robadores" -cañerías caseras que vacían los pozos negros- se asoman apenas por la tierra o por el borde de los cordones. "Todo el mundo lo hace, pero todos dicen: 'yo no fui'", susurra una autoridad de San Bautista, una de las 61 localidades escogidas por el gobierno en su apuesta por llevar el saneamiento al 70% del interior del país.

El alcalde blanco Roberto Siriani levanta el pie para no pisar el agua servida que cruza la calle en plena plaza de la ciudad. "Hay gente que está acostumbrada a sacar el agua de la canilla para la calle", dice a El Observador. Ya en la nochecita, en San Bautista y en los otros pueblos del Santoral, puede llegar sentirse el olor feo de las "aguas negras" y por eso –"gracias a Dios", plantea el jerarca– llegó el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou.

Alejandro Fernández, mucho antes de ser el único concejal frentista en un reducto canario históricamente colorado que hoy es blanco –del que es originario el propio ministro de Ambiente, Adrián Peña–, recuerda que el médico le aconsejó a su hermano que ya no jugara en la cuneta, luego de que se le infectara la pierna.

"Cuando vinieron a estudiar el tema de los desagües, vino gente de la Dinagua (Dirección Nacional de Aguas). Había un ingeniero que le sacaba fotos a todos los "robadores" que van a la cuneta, y decía: 'Acá está totalmente naturalizado'", relata Fernández, quien no duda en aplaudir el anuncio del gobierno pese a que sus vecinos "ni saben del valor" que tendrán las obras.

La realidad extendida consiste en una tubería que conduce las aguas residuales hacia afuera de la casa. Algunos vecinos los usan para desagotar el pozo negro cuando las aguas superan determinado nivel. En otros casos, se trata de una solución más barata que el precio de las barométricas –que varía de los $800 a los $2.500, según cada testimonio– para su vaciado.

"Es un tema no menor", reconoce a El Observador la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner. "Resulta antipático obligar por ley a los vecinos a conectarse, pero tenemos que hacer una campaña de concientización", asegura la jerarca colorada, quien añade: "La gente tiene que tener la debida responsabilidad, porque se está haciendo un esfuerzo importante por una calidad de vida digna y necesitamos del otro lado una respuesta".

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, asegura que "el saneamiento es un viejo reclamo de la zona" y que "el salto en Canelones es importante" por ser el departamento con menor cobertura del país. En ese sentido, adelanta que en el proyecto "está incluido un trabajo en comunicación para que los vecinos se conecten".

La vice de OSE reconoce que es un problema de "siempre" el hecho de que algunos "no le den al saneamiento la importancia que tiene". En el gobierno apuestan a que un 80% de los vecinos se conectará al entubado cuando quede tendido bajo tierra.

Cuando recién había asumido en su primer período en la Intendencia de Canelones, Yamandú Orsi se preguntaba en 2016 si no habría que "pensar como país" en un sistema "accesible", "que no se cobre o se haga a un precio más razonable", dado que "como sale caro" los vecinos no pagaban la barométrica. "Pero es una locura lo que estoy planteando", acotaba, "capaz hay que profundizar mucho más el nivel de acuerdo con las barométricas para asegurar a toda la población que el servicio llegue y sea de buena frecuencia".

La apuesta

Con "toda una vida" transcurrida en el Sauce, Sandra González sabe que la pavimentación de las calles y el saneamiento "son siempre tema de conversación en un pueblo que ha quedado postergado en muchas cosas". "No está bueno en el centro las personas que tienen sus robadores hacia la calle. Cuando nos quejamos se soluciona por un tiempo, pero después, otra vez. Por ese lado sí estaría bueno que hubiese saneamiento", dice desde la puerta de su casa.

El presidente Lacalle Pou anunció una inversión de US$ 284 millones para sanear 61 localidades de 18 departamentos del interior, con la aspiración de alcanzar en 12 años el 90% de concreción de saneamiento que se hubiera resuelto entre 35 y 40 años. El plan nació de una mucho más ambiciosa iniciativa privada de Saceem, Ciemsa, Fast y Teyma que apuntaba al doble de localidades con una inversión más de tres veces mayor, pero "los números" cerraron en los finalmente informados, con la creación de 2 mil puestos directos de trabajo y 845 kilómetros de alcantarillado.

El delegado del FA en el directorio de OSE, Edgardo Ortuño, cuestionó entre varios puntos que la cobertura proyectada para localidades nuevas va del 30% al 18% –cuando el organismo requiere al menos del 50%–, al tiempo que sumada al proyecto Neptuno "dejan desfinanciada a OSE" con dos iniciativas a pagar a privados. De momento los alcaldes del Santoral consultados no conocen en detalle el alcance de las obras, pero festejan la noticia.

La propuesta –descrita por Adrián Peña como la inversión ambiental más grande de la historia de Uruguay– abre otros frentes, como el planteado por el sauceño José Tejero al hablar del "problema de los vecinos con que les rompan las cunetas". Varias cuadras más abajo, Sandra González sostiene que "la gente comenta que ahora que están pavimentando algunas calles, va a salir el saneamiento para romper otra vez".

El alcalde blanco Rubens Ottonello celebra la respuesta a un "reclamo histórico", pero entre otras cosas se pregunta cómo se va a coordinar el entubado con las obras previstas en el fideicomiso de Orsi. Su par de San Bautista afirma que "el vecino está contento", aunque los más pesimistas le dicen que "el pueblo va a quedar hecho pelota".

Adrián Peña, ministro a cargo pero también vecino, sostiene que "será una diferencia muy grande": "hoy en las tardecitas está lleno de mosquitos y la pelota de los gurises que juegan en la calle se va al agua con olor". El jerarca colorado afirma que la falta de saneamiento afecta hoy desde la construcción de viviendas hasta la actividad industrial: "Te tranca el desarrollo del pueblo".

Por otro lado, el presidente de OSE, Raúl Montero, reconocía el año pasado que probablemente se deberán buscar “incentivos” para ciudades con “cierta antigüedad” en donde no hay retiros laterales en las casas y la conexión sale más dinero porque los vecinos tienen que romper sus pisos para hacerlo. La vicepresidenta Montaner sostiene ahora que "habrá que estudiar un plan para eso" que sucede "a lo largo y a lo ancho del país". OSE proyecta 55 mil conexiones para abarcar a 160 mil personas.

Con medio siglo en el Sauce, Tejero sabe que "hace tiempo están en eso del saneamiento", y se esperanza: "Capaz que ahora sale".