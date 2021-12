Los Rolling Stones es la banda más lucrativa de las giras pospandemia: mirá la lista completa

Los Rolling Stones tuvieron la gira más lucrativa y de más alto perfil del año del regreso de la música en vivo pos pandemia. Aunque en la clasificación recién publicada de Pollstar de las principales giras de 2021, los Stones se encuentran en el 8° puesto de la lista de cantidad de tickets vendidos.

Harry Styles fue el N° 1 en asistencias, con 669.051 personas que fueron a sus espectáculos, sumando un total de US$86,7 millones brutos para el año.

Los Stones consiguieron una cantidad más modesta de espectadores, con 516.624 que pagaron los precios más altos de las entradas, representando una robusta recaudación de US$115,5 millones, lo que convirtió al grupo en el único artista en obtener nueve cifras para 2021.

Detrás de Styles, que se ubicó en el puesto N° 2, aparece el Hella Mega Tour (de Green Day, Fall Out Boy y Weezer), que atrajo a 659.000 clientes y US$67,3 millones brutos.

El resto de la lista de los 10 mejores tours está compuesta por Dead & Company (3) con 588.600 boletos y US$50,2; Dave Matthews Band (4) con 583.000 y US$ 46 millones; Phish (5) con 573.000 y US$ 45 millones, los Jonas Brothers (6) con 529.000 y US$42 millones; Luke Bryan (7) con 523.000; Chris Stapleton (9) con 516.000 y US$ 35 millones; y Alanis Morissette (10), quien celebró el aniversario de Jagged Little Pill con 499.000 y US$ 29 millones.

En los puestos del 11 al 20 aparecen Maroon 5, Pitbull, Luke Combs, Los Bukis, Guns N 'Roses Grup Firme, Zac Brown Band, Garth Brooks, Enrique Iglesias/Ricky Martin y Korn.

En la lista de los 300 mejores ingresos brutos de conciertos del año, los Stones lideran con un show de dos noches en el estadio SoFi de Los Ángeles que vendió las 81.676 entradas disponibles con precios de hasta US$ 499,50 el ticket. El monto total de ese compromiso fue de US$ 18,9 millones. Una sola presentación de los Stones en el Allegiant Stadium de Las Vegas fue la segunda reserva más grande del año, con US$ 14,8 millones de 42.000 entradas vendidas.

Los principales promotores fueron Live Nation, con 13 millones de boletos vendidos y US$ 1100 millones en ingresos, seguidos de AEG Presents, con casi 3 millones de entradas y US$ 281 millones recaudados. Ambas compañías tienen divisiones que se clasifican por separado, como Concerts West de AEG, que ocupó el puesto número 10 y vendió 569.000 entradas, y Messina Touring Group en el número 12 con 412.000 entradas.

El Cronista