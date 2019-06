Los sitios administrados desde México que hacen campaña sucia hasta última hora

A menos de 48 horas de las elecciones internas, y dentro de la veda electoral, varios sitios de Facebook que son administrados desde México, Honduras y Venezuela, y que en los últimos meses estuvieron difundiendo noticias falsas o información sesgada sobre la interna del Partido Nacional, incrementaron su actividad y pagaron para pautar su contenido con el objetivo de llegar a más usuarios. Algunos de estos sitios habían sido denunciados penalmente por el Directorio del Partido Nacional.

Uno de los casos fue el de Jóvenes Resurgir Nacionalista, una página de Facebook administrada por dos usuarios de México, dos de Uruguay y uno de Argentina, que a partir de mayo comenzó a publicar contenido contra el precandidato blanco Luis Lacalle Pou. El directorio nacionalista denunció que este sitio no forma parte del Partido Nacional, a pesar de que se anuncia como una organización política vinculada al partido. En su descripción señala: “Nos une el ímpetu de la juventud y nos anima la esperanza de un mejor Uruguay. Es posible contigo, si estamos todos. ¡En el Gran Partido Nacional vos eres importante!”.

El sitio puso en circulación entre el 26 y el 27 de junio –y tiene todavía activos en la tarde de este viernes- cuatro avisos contra Luis Lacalle Pou. Así, al pagar para difundir estas publicaciones, la página que tiene apenas 230 seguidores, consigue llegar a miles de usuarios.

Uno de los videos difundidos hace referencia a un supuesto pacto para ignorar a Juan Sartori, y señala que “los que hundieron en 2014 al Partido Nacional, prefieren repetir la historia antes que perder sus privilegios”. Otro de los avisos se centra en Lacalle Pou, hace referencia a su linaje político y muestra informes televisivos sobre la crisis de 2002, junto a la leyenda “Los Lacalle es una película que vos ya viste”.

Lo mismo ocurre con la página de Facebook Uy Ya es Noticia, que es administrada por cuatro usuarios de Uruguay, tres de México, uno de Argentina y uno de Venezuela. “Aunque las encuestas anticipan un desenlace incierto, Lacalle Pou se da como ganador en sus redes sociales”, dice la publicación que cita a una página de Facebook del precandidato favorito de las encuestas. Sin embargo aclara que la publicación fue más tarde retirada “por desavenencias sobre esta estrategia triunfalista”.

Esa información es falsa, según aseguraron de parte del comando de Lacalle Pou. Pero además, la publicación es similar a la que semanas atrás había hecho un sitio apócrifo llamado Todos Hacia Adelante Lista 71, el cual fue denunciado como falso por parte del equipo de Lacalle Pou. Ese sitio finalmente fue dado de baja en las últimas horas.



Por su parte, El Observador Político, un sitio que también es administrado por cuatro usuarios de Uruguay, dos de México, uno de Argentina y uno de Venezuela, tiene tres publicaciones pautadas con el objetivo de llegar a más lectores. Una se titula “Sartori se acerca en las encuestas; el final en la interna blanca es incierto, hasta Larrañaga menciona como probable ganador al empresario”, y otra señala que Lacalle Pou recibió en la pasada elección una donación de US$50 mil que nunca declaró.

La última noticia pautada denuncia una “guerra de descalificaciones” contra Sartori por parte de personas que distribuían volantes en los que se atacaba al empresario devenido en político, a quien lo acusa de forjar su fortuna con fraudes, y ser un “empresario bajo sospecha”. La publicación viene acompañada de fotos de personas repartiendo el supuesto material de campaña sucia.

Mientras, el diario El País habló este viernes con algunos de los jóvenes que reparten esos volantes contra Sartori y estos reconocieron que cobraban $ 1.000 diarios por entregar ese material. Sin embargo, negaron conocer quién era su empleador y aseguraron que les pagaban por depósito bancario. Además de entregar los volantes, los trabajadores debían registrarse mediante foto y video haciendo esa tarea.

La noticia sobre los folletos con información contra Sartori también fue difundida (y pautada) por el sitio de Facebook Montevideo Informa, que es administrado por cuatro usuarios de Uruguay, tres de México, uno de Argentina, uno de Honduras y uno de Venezuela. “Interna nacionalista cierra con campaña de descalificaciones ¡contra Sartori!”, señaló esa página.

El sitio también culpa a El Observador, el programa radial Las cosas en su sitio y al asesor político Luis Costa Bonino de llevar adelante una campaña sucia contra el empresario. La publicación es acompañada de personas repartiendo los volantes contra Sartori.

El tema de los folletos contra Sartori también fue difundido por el sitio El Comunicador Noticias, que es administrado por cuatro usuarios de Uruguay, tres de México y uno de Venezuela. “Inundan de propaganda contra Juan Sartori las calles de Montevideo y Canelones”, señala el sitio en una de sus dos notas pautadas en la red social.

La otra publicación paga hace referencia a los dichos de Luis Lacalle Pou sobre las personas afectadas por las inundaciones. Allí se acusa al precandidato blanco de criticar a los afectados y de ser insensible. "El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, culpó a los uruguayos que resultaron afectados por las lluvias y el desbordamiento del Río Negro, de ser responsables de la condición en que se encuentran por vivir en zonas que se inundan", sostiene la publicación.

Lacalle había dicho que la crisis de las inundaciones es un tema “social” complejo. "Yo me pregunto, y no se le encuentra la vuelta, que hay mucha gente que vive en lugares que sabe que se va a inundar. Y una y otra vez se vuelve a esos lugares”, sostuvo. “Es un tema complejo. Un tema social complejo, de costumbre de vida, de afincamiento en una zona, de relaciones familiares. Es un tema muy complejo, mucho más humano que simplemente mirar en una cuadricula en un mapa y ver qué zonas se inunda y cuáles no", agregó.

Llamadas molestas

Usuarios de redes sociales denunciaron este viernes por esa vía haber recibido llamadas en horas inusuales de la madrugada a teléfonos fijos de sus hogares. Al atender, se escuchaba el jingle de la lista 71, una de las agrupaciones más representativas del favorito en las encuestas nacionalistas, Lacalle Pou. Eso generó malestar en muchos usuarios que se volcaron a la redes para denunciar lo sucedido.

Desde la lista 71 emitieron un comunicado asegurando que las llamadas "no fueron ni autorizadas, ni efectuadas por la lista 71". A la vez, repudian "estas acciones de campaña desleal y opuestas a la tradición democrática electoral del país y del Partido Nacional".

"Es posible esperar la realización de llamadas a nombre de los rivales políticos (en este caso Jorge Larrañaga o Luis Lacalle Pou) que se hacen en horas de la madrugada para causar la molestia de los electores", había adelantado el 13 de junio el consultor político Luis Costa Bonino a El Observador, mientras narraba lo que consideraba la predecible estrategia de Juan José Rendón, asesor del novel precandidato blanco, Juan Sartori.

En una nota publicada por el sitio Bloomberg en 2016, el hacker Andrés Sepúlveda –en prisión por espionaje y uso de software malicioso para interferir en elección de Colombia en 2014- contó que solía trabajar para Rendón y que, en 2015, hizo que computadoras llamaran a miles de votantes en la ciudad mexicana de Jalisco a las 3 de la madrugada con un mensaje pregrabado que supuestamente provenía del izquierdista Enrique Alfaro Ramírez, con el objetivo de que las personas se molestaran con él y no lo votaran. Finalmente Alfaro perdió la elección.

En una entrevista que le realizó el semanario Búsqueda a Sartori, el precandidato admitió haber contratado a Rendón. "Yo he dicho siempre: voy a contratar los mejores del mundo para hacer campaña y mañana para gobernar", dijo. "Y no tenga ninguna duda de que he contratado asesores para defenderme de esa guerra sucia que me vienen haciendo desde hace meses", agregó en esa oportunidad el precandidato, que a su vez negó que cuente con el extranjero para realizar ataques a sus rivales en la interna blanca.

Según supo El Observador, Rendón trabaja con Sartori desde octubre, incluso antes de que Búsqueda informara de que el empresario se presentaría como precandidato blanco.