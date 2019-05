Los trabajadores acusaron al MIEM de "oscurantismo" pero la cartera se defiende

"Gran premio para una pésima gestión", es el título de un comunicado que en las últimas horas difundieron los funcionarios del MIEM y que concluye con la pregunta "¿Una catastrófica gestión tiene como premio la precandidatura a la Presidencia de la República?", en referencia a la exministra Carolina Cosse, hoy precandidata del Frente Amplio (FA).

En febrero los trabajadores denunciaron que Cosse había gobernado con "absolutismo monárquico" y que había favorecido con compensaciones salariales a personal de su confianza durante los años en los que estuvo al frente del MIEM (2015-2019). La cartera, en tanto, respondió que había actuado conforme a las normas y con transparencia.

Luego de conocido este último comunicado las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) respondieron a las acusaciones de los dos sindicatos que nuclean a los trabajadores de la cartera y que denunciaron la falta de diálogo por parte de la administración.

Ahora los trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Industria y Energía, así como en el Sindicato del Ministerio de Industria, Energía y Minería acusaron a la cartera de obstaculizar el diálogo, sobre todo en el caso de un funcionario que falleció en octubre de 2018 en un accidente de tránsito mientras desempeñaba sus tareas, y de gestionar con "oscurantismo".

Los gremios acusaron a la cartera de mostrarse indiferente ante el pedido de llevar adelante una investigación administrativa tras la muerte del trabajador. "Exigíamos una investigación administrativa que nunca se llevó a cabo, pese a que la Directora Gral. Dra. Fernanda Cardona en una de esas falsas reuniones de negociación afirmó que la investigación se estaba llevando a cabo", escribieron los trabajadores, quienes denunciaron el estado de la flota del MIEM.

Cardona aseguró a El Observador que en el caso concreto del trabajador que falleció no existe ninguna investigación administrativa en curso ya que tanto el procedimiento del Banco de Seguros del Estado (BSE) como el parte policial determinaron que no hubo ninguna irregularidad. "La persona estaba sin el cinto puesto y era un día lluvioso. Hizo una maniobra que nada tuvo que ver con el estado del vehículo ni con un estado particular del chofer. No hay ningún tipo de dudas de cómo se dio el accidente", afirmó.

Además, la titular de la Secretaría General del ministerio subrayó que a fines del año pasado se constituyó un ámbito bipartito entre las autoridades y los trabajadores, a pedido de estos últimos. "Hasta ese momento, había como una especie de interlocutor, que tenía alguna conversación entre ellos, pero no había un ámbito de conversaciones donde plantearan puntos específicos", explicó Cardona. Según relató, desde ese momento se celebraron varias reuniones con representantes del sindicato y del ministerio, siempre a pedido de los trabajadores.

"Ese ámbito sigue estando vivo. Lo que creo es que en algún momento del año pasado ellos plantearon compensaciones y ahí es cuando empezó a haber un intercambio con las autoridades, porque no hay una fórmula acordada ni es de recibo lo que plantean", señaló Cardona sobre el posible origen de los conflictos. Sin embargo, remarcó que no se dejó de recibir a los trabajadores ni de contestarles.